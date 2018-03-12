Киев в роли "отпускателя грехов" – в "грешниках" Донбасс и Крым

"Покайтесь, жители Крыма и Донбасса, и ненька Украина вас, может быть, простит". А не лучше ли наоборот? Чтобы власти незалежной просили прощения у своих сограждан. И нынешних, и бывших.

Не прошло и трех недель после подписания Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса, как украинские законотворческие потуги на тему "оккупированных территорий" снова усилились. Причем настолько, что один из экс-депутатов Верховной рады Андрей Сенченко успел разродиться собственным законопроектом. Он назвал его просто: "О прощении" – и адресовал жителям не только Донбасса, но и Крыма.

Признать свою вину перед Украиной, раскаяться за совершенные против нее преступления и просить прощения в письменной форме. Таков общий смысл новоиспеченного документа, который его автор презентовал в Facebook. Теперь, видимо, прислушивается, не зазвучал ли над Донбассом и Крымом миллионоголосый покаянный плач…

"Творение" Сенченко пополнило ряд инициатив под условным девизом "взять не мытьем, так катаньем" неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. Однако мойся не мойся, катай не катай, но на поверку выходит иное: видит око, да зуб неймет, какие бы яркие картинки не возникали перед некоторыми очами. Достаточно вспомнить "свежее" предложение упоротого главы экстремистского "Меджлиса крымско-татарского народа", запрещенного в России. Это когда он ляпнул что-то про выселение российских граждан из Крыма – правда, законодательно свою инициативу оформить не смог. Потому что – а как? Как выселить-то?..

Зато у Сенченко с "оформлением" все получилось. Видимо, заболело у него сердце за судьбу людей, которые "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства". А потому в своем проекте закона "О прощении" он все предусмотрел и подробно описал порядок действий кающихся граждан.

Во-первых, дал определение "греха": само собой, это деятельность в интересах России, "страны-агрессора". Во-вторых, указал, что степень греховности будет уточняться в "неподкупных" украинских судах – это туда надо будет направлять "покаянные письма" (экс-депутат, конечно, спит и видит тонны исписанной чернилами и залитой слезами бумаги). В-третьих, честно заявил: на полное прощение жители Крыма и Донбасса рассчитывать не должны. Уголовно их преследовать не будут, это Сенченко обещает, а вот в гражданских правах ограничат, и очень сильно.

Непонятно, чего тогда огород городить, если законопроект "О прощении" фактически гласит: "Мы вас простим, но не до конца, не от всего сердца. И не всех".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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