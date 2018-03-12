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Опять двадцать пять: Лондон готовит "сокрушительный" ответ Москве

13:2812.03.2018
(обновлено: 14:12 12.03.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в ЛондонеТауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Британии нужен какой-то "большой проект". Если не созидания, то хотя бы борьбы с некой страшной угрозой. Иначе страна после выхода из ЕС окончательно скатится на обочину мировой политики. И тут очень своевременно появляется "дело Скрипаля".

Британские СМИ буквально взахлеб рассказывают о том, что премьер Тереза Мэй "почти созрела" и как никогда близка к решению публично обвинить Россию в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Незамедлительно может последовать и введение новых санкций против Москвы. Недавние воинственные заявления экстравагантного главы МИДа Бориса Джонсона, который буквально рвет и мечет, говорят о том, что Лондон настроен решительно и бескомпромиссно. Спецслужбы якобы готовы представить исчерпывающие и не подлежащие сомнению доказательства, что за акцией стоит именно Россия, а не кто-то еще.

Башня Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Политолог: ситуация со Скрипалем пересекла в Британии многие интересы
Меры воздействия на нее, как предполагается, будут весьма жесткими. К примеру, высылка дипломатов, аннулирование британских виз для бизнесменов, якобы связанных с Кремлем, а также подготовка аналогичного американскому британского "списка Магнитского" с заморозкой активов тех, кто в нем оказался. И даже бойкот предстоящего Чемпионата мира по футболу, причем не только на уровне чиновников, но и спортсменов. Вроде бы в МИД и МВД выработана единая позиция по данному вопросу. Кроме того, в канцелярии Мэй может быть подготовлено совместное с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель заявление с осуждением действий Москвы. Дело за премьером. 

В общем, кошмар-кошмар, прячься, кто может. Впрочем, иронизировать тут можно до определенного предела. Если на Даунинг-стрит будет принято решение "повесить" это преступление на Россию и Кремль, проблемы действительно возникнут у целого ряда влиятельных граждан Российской Федерации, имеющих счета и недвижимость в Великобритании и не воспользовавшихся предложением Владимира Путина вернуть капиталы на родину. Для ее – родины – дальнейшего развития. Кроме того, политический диалог Москвы и Лондона резко деградирует. Его и сейчас-то конструктивным назвать никак нельзя, но ситуация станет еще плачевней. Появится этакая блеклая тень российско-американских отношений с бесконечными санкциями, обвинениями и угрозами.

Не исключено, что на позицию Лондона повлиял Вашингтон. Ну, как на подопечного, который недостаточно активен и слишком вяло доказывает свою преданность и готовность к подвигам. При этом и самой Великобритании нужен какой-то "большой проект". Если не созидания, то хотя бы борьбы с некой чудовищной угрозой, в качестве которой назначена Россия. В противном случае эта страна после ее выхода из ЕС окончательно скатится на обочину мировой политики. 

Строящийся футбольный стадион Ростов Арена в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мнение: угрозы бойкота ЧМ-2018 "задают вектор" расследованию в Британии
Ну и, наконец, еще раз о существе этой странной истории, больше похожей на провокацию западных спецслужб. Политическое убежище в Великобритании осужденный в России за шпионаж и госизмену Сергей Скрипаль получил в далеком 2010 году, после обмена на предполагаемых российских агентов, "разоблаченных" в США. Никакого резона расправляться с этим человеком, если уж с подачи Запада именно так ставить вопрос, у Москвы не было и быть не могло. Тем более в преддверии президентских выборов и чемпионата мира. Это примерно как самому себе выстрелить в ногу. Никакой логики. Тем более за годы жизни в королевстве Скрипаль и так мог выболтать все секреты, которые знал и не знал. Зачем ему было "затыкать рот", как пишут об этом некоторые СМИ? Это отравление скорее похоже на банальную и грубую "подставу". Впрочем, о какой логике может идти речь в "исторический момент" очередного "триумфального" вступления Лондона на тропу информационно-пропагандистской войны с Москвой. Или войнушки. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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25 пользователей оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
oristano.odin
Как этот приёмчик похож на "пробирочку с белым порошком". Потрясли и доказывать ничего не надо.
13:44
12.03.2018
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eugene62
Выражаю искреннее сочувствие всем гражданам Великобритании!
Почти "созревший премьер", сильно сказано! Как же ее беднягу "не созревшую" на такой пост задвинули!
13:50
12.03.2018
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