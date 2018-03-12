Опять двадцать пять: Лондон готовит "сокрушительный" ответ Москве

Британские СМИ буквально взахлеб рассказывают о том, что премьер Тереза Мэй "почти созрела" и как никогда близка к решению публично обвинить Россию в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Незамедлительно может последовать и введение новых санкций против Москвы. Недавние воинственные заявления экстравагантного главы МИДа Бориса Джонсона, который буквально рвет и мечет, говорят о том, что Лондон настроен решительно и бескомпромиссно. Спецслужбы якобы готовы представить исчерпывающие и не подлежащие сомнению доказательства, что за акцией стоит именно Россия, а не кто-то еще.
В общем, кошмар-кошмар, прячься, кто может. Впрочем, иронизировать тут можно до определенного предела. Если на Даунинг-стрит будет принято решение "повесить" это преступление на Россию и Кремль, проблемы действительно возникнут у целого ряда влиятельных граждан Российской Федерации, имеющих счета и недвижимость в Великобритании и не воспользовавшихся предложением Владимира Путина вернуть капиталы на родину. Для ее – родины – дальнейшего развития. Кроме того, политический диалог Москвы и Лондона резко деградирует. Его и сейчас-то конструктивным назвать никак нельзя, но ситуация станет еще плачевней. Появится этакая блеклая тень российско-американских отношений с бесконечными санкциями, обвинениями и угрозами.
Не исключено, что на позицию Лондона повлиял Вашингтон. Ну, как на подопечного, который недостаточно активен и слишком вяло доказывает свою преданность и готовность к подвигам. При этом и самой Великобритании нужен какой-то "большой проект". Если не созидания, то хотя бы борьбы с некой чудовищной угрозой, в качестве которой назначена Россия. В противном случае эта страна после ее выхода из ЕС окончательно скатится на обочину мировой политики.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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