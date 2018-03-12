РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Хоть завтра": Украина планирует лететь в космос. Из Австралии

13:1112.03.2018
(обновлено: 13:41 12.03.2018)
3584025
© AFP 2018 / Rob GriffithКруизный корабль компании P&O Cruises Australia проплывает мимо Сиднейского оперного театраКруизный корабль компании P&O Cruises Australia проплывает мимо Сиднейского оперного театра
© AFP 2018 / Rob Griffith
Тесно украинской космонавтике в рамках национальных границ. Как говорят чиновники незалежной, если бы западные партнеры не сдерживали порывы Киева, давно получили бы украинский космодром… в Австралии.

Украина хочет свой космодром. Место, как выяснилось, для него уже  присмотрели – на западе Австралии

Австралийский испытательный полигон и космодром Вумера
© AP Photo / Rob Griffith
"Абсурд и безумие". Политик об идее Киева построить космодром в Австралии
Еще в 2016 году Государственное космическое агентство Украины направило соответствующий запрос, пишут австралийские СМИ, которые спросили у украинского посла, что, собственно, происходит. Николай Кулинич с достоинством ответил, что опыта у его страны достаточно, знания есть, а вот земли недостает. И если бы не это – хоть завтра утром Украина уже могла бы отправлять свои корабли бороздить просторы Вселенной.

Выход нашелся в Австралии, у которой, как оказалось, земли для такой затеи достаточно. И вот уже два года правительство, судя по всему, размышляет над этим заманчивым предложением. А вот теперь, как заявляет Кулинич, нужно еще два года, чтобы обосновать экономическую оценку целесообразности. Хотя, казалось бы, именно с этого и надо начинать. Но, судя по тому, как споро идут дела, торопиться некуда, и считать можно еще хоть два года, хоть все пять.

Пока же, чтобы разрекламировать себя в глазах потенциальных партнеров, можно покритиковать то, что делают другие. Председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, судя по всему, избрал именно такую тактику

"Подумаешь, мы тоже так могли бы", – примерно так он отреагировал на успехи компании SpaceX. Как говорится, если бы да кабы… Но пану Дегтяренко, кажется, есть, чем крыть: "у Украины были аналогичные проекты, например, изготовление боковых ускорителей ракеты-носителя "Энергия-Буран"".

Стенд КБ Южное
© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook
Политик: слова Порошенко о космосе – это бессмысленно, глупо и смешно
Вдумайтесь: не нынешняя Украина, а Украинская ССР изготавливала не ракету (это происходило в Подмосковье), а боковые ускорители для нее. По логике вещей, ее должны были декоммунизировать и предать анафеме, но это – единственный аргумент, который нашли в космическом агентстве Украины для доказательства своей мощи.

Если австралийские власти согласятся, это будет прекрасный союз: Австралия, которая только-только задумалась о создании собственного космического агентства, и Украина, которая мнит себя космической державой, путая свои достижения с советскими.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментарии
31 пользователь оставили 35 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
ielkin
Умереть не встать!!! Им только космодрома не хватает для полного счастья
13:24
12.03.2018
ОтветитьНе отвечать
tvell
Если очень захотеть - можно в космос полететь!!! только причем здесь украина !!!
13:31
12.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена