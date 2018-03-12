"Хоть завтра": Украина планирует лететь в космос. Из Австралии

Тесно украинской космонавтике в рамках национальных границ. Как говорят чиновники незалежной, если бы западные партнеры не сдерживали порывы Киева, давно получили бы украинский космодром… в Австралии.

Украина хочет свой космодром. Место, как выяснилось, для него уже присмотрели – на западе Австралии.

Еще в 2016 году Государственное космическое агентство Украины направило соответствующий запрос, пишут австралийские СМИ, которые спросили у украинского посла, что, собственно, происходит. Николай Кулинич с достоинством ответил, что опыта у его страны достаточно, знания есть, а вот земли недостает. И если бы не это – хоть завтра утром Украина уже могла бы отправлять свои корабли бороздить просторы Вселенной.

Выход нашелся в Австралии, у которой, как оказалось, земли для такой затеи достаточно. И вот уже два года правительство, судя по всему, размышляет над этим заманчивым предложением. А вот теперь, как заявляет Кулинич, нужно еще два года, чтобы обосновать экономическую оценку целесообразности. Хотя, казалось бы, именно с этого и надо начинать. Но, судя по тому, как споро идут дела, торопиться некуда, и считать можно еще хоть два года, хоть все пять.

Пока же, чтобы разрекламировать себя в глазах потенциальных партнеров, можно покритиковать то, что делают другие. Председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, судя по всему, избрал именно такую тактику.

"Подумаешь, мы тоже так могли бы", – примерно так он отреагировал на успехи компании SpaceX. Как говорится, если бы да кабы… Но пану Дегтяренко, кажется, есть, чем крыть: "у Украины были аналогичные проекты, например, изготовление боковых ускорителей ракеты-носителя "Энергия-Буран"".

Вдумайтесь: не нынешняя Украина, а Украинская ССР изготавливала не ракету (это происходило в Подмосковье), а боковые ускорители для нее. По логике вещей, ее должны были декоммунизировать и предать анафеме, но это – единственный аргумент, который нашли в космическом агентстве Украины для доказательства своей мощи.

Если австралийские власти согласятся, это будет прекрасный союз: Австралия, которая только-только задумалась о создании собственного космического агентства, и Украина, которая мнит себя космической державой, путая свои достижения с советскими.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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