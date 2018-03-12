РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Переезд из Петрограда в Москву: равноценный обмен или бегство?

07:0012.03.2018
03990
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в МосквеПрохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"В Москву, в Москву, в Москву!" – мечтали чеховские три сестры. У них-то из этой прекраснодушной затеи толком ничего не вышло, да и выйти не могло. А вот у большевиков "путешествие"-переезд из Петрограда в Москву прошло быстро и организованно.

В этот день, …лет назад

Двенадцатого марта 1918 года было опубликовано сообщение о том, что столица советского государства перенесена из Петрограда в Москву. А сам переезд состоялся днем ранее – быстро и в условиях строжайшей конспирации. 

Кстати, в начале осени 1917 года Временное правительство планировало такой же переезд из-за близости германского фронта, за что тогда было жестко раскритиковано большевиками. Но после прихода к власти уже сами большевики тоже, как чеховские три сестры, стали мечтать: "В Москву, в Москву, в Москву!"…

И Брестский мир ни от чего не спас. Кайзеровские войска продолжали наступление. Уже взяли Псков. А от него до Петрограда рукой подать.

© РИА Новости / Евгений Волков
Перейти в фотобанк
Владимир Ильич Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца с Апрельскими тезисами. Петроград, апрель 1917
21 февраля 1918 года большевистское правительство издало знаменитое воззвание "Социалистическое отечество в опасности". А пока создавалась Красная армия, Совнарком принял решение о переносе столицы в Москву. 

Причем сначала говорили, что это эвакуация, а не перенос. Даже Дзержинский публично опровергал слухи. А еще большевики запустили дезинформацию, что едут-де не в Москву, а вообще в Нижний Новгород.

А пока суть да дело, переезд шел своим чередом: в Москву вывозили экспроприированное золото, другие ценности, документы…

И еще. Что такое Петербург-Петроград? Колыбель трех революций. Получилось раз, получилось и два. А вдруг большевистскую власть ждет та же участь, что и Временное правительство? К тому же в бывшей столице империи слишком сильны оппозиционные настроения. А чему быть довольным? Городу грозил голод – поставки продовольствия сокращались. В том числе и потому, что частный сектор не верил в кредитоспособность ни керенок, ни первых советских дензнаков. А государственные, еще царские  хлебные хранилища были давно уже разграблены на местах. 

Ленина эвакуировали в Первопрестольную, что называется, под грифом "совершенно секретно". Наверно, Ильич даже вспомнил тревожные дни своей революционной молодости – как тайно менял адреса, пароли, явки.

А происходило это так. Поздним вечером 10 марта вождь мирового пролетариата вышел из Смольного в сопровождении супруги, сестры и управделами СНК Бонч-Бруевича, который, собственно, и разработал этот стремительный план переезда-бегства. Они сели автомобиль и прибыли к пустырю за Московской заставой, где стоял под парами спецсостав № 4001. Все происходило в кромешной темноте и в строжайшей тайне…

В общем, романтики хоть отбавляй. Несколько напоминает "марш-бросок" Наполеона с острова Эльба в Париж.

Еще интересные подробности, почерпнутые из современных исследований. В целях конспирации спецпоезд должен был вклиниться между двумя другими составами, выехавшими с вокзала, в которых будут размещены работники комиссариатов и служащие управделами.

Но все равно: план планом, а без приключения не обошлось. Недалеко от Петрограда спецпоезд пытались захватить дезертиры. Но спасли запасливые латышские стрелки, прихватившие с собой в дальний путь пулеметы и наставившие их на мародеров. 

Этот инцидент стал как бы прощальным приветом советскому правительству от неспокойного города трех революций. В Москву прибыли вечером 11 марта. 

С чего начали власти, переехав в новую столицу? Конечно же, с решения жилищного вопроса. Своего жилищного вопроса. Началось выселение из Москвы всяких там недобитых буржуев, монархистов и прочих антисоветчиков. Особняки и квартиры конфисковывались очень просто. Приходил некий номенклатурный работник с вооруженной охраной в квартиру, которую ему выделили по разнарядке. А в квартире живет большая семья. Но не пролетария и члена РСДРП с 1903 года, а какого-нибудь, скажем, фабриканта, владевшего до революции небольшим кожевенным заводиком. Не все же были Морозовыми или Кнопами! И вот этой семье буржуя говорят: выметайтесь из моей квартиры! на все про все полчаса…

© РИА Новости / кинокадр
Перейти в фотобанк
Владимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, площадь Революции, 7 ноября 1918 года
И это не единичный случай. Такое было сплошь и рядом – почитайте любые воспоминания о том московском лихолетье. Естественно, не советские, а неподцензурные. Так что жилищный вопрос для новой власти был решен быстро. А потом началось социалистическое строительство. Потом был принят в 1935 году сталинский Генеральный план реконструкции Москвы. Столица из "большой деревни" превратилась в передовой социалистический город. Вот только смущает большое количество потерь памятников истории и архитектуры. Даже храм Василия Блаженного едва не пополнил этот список.

Жизнь не стоит на месте, и строить, конечно, надо. Много и хорошо. Но не в исторической же части города! Другого места, что ли, мало было? Уж с чем-чем, а с неосвоенными просторами у России проблем никогда не было, даже в тогдашнем ближнем Подмосковье. 

А ведь когда-то у большевиков была отличная мысль – построить новую столицу, город Солнца! Не в Петрограде или в Москве, а с чистого листа в голом поле, как, например, был построен город Бразилиа… Жалко, что денег хватило лишь на "подготовку мировой революции"…

Кстати, изначально Ленин не верил в возможность построения социализма в "отсталой" России. Он считал, что социалистический "рай" будет построен именно в Европе. И всерьез думал, что Германия станет первым социалистическим государством. А во главе правительства в Берлине Ленин видел, конечно же, себя. Жаль, что не получилось! А то бы столица СССР вообще была бы в Берлине, а не в Москве. Тогда бы, наверно, много чего уцелело бы…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена