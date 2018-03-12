Переезд из Петрограда в Москву: равноценный обмен или бегство?

"В Москву, в Москву, в Москву!" – мечтали чеховские три сестры. У них-то из этой прекраснодушной затеи толком ничего не вышло, да и выйти не могло. А вот у большевиков "путешествие"-переезд из Петрограда в Москву прошло быстро и организованно.

В этот день, …лет назад

Двенадцатого марта 1918 года было опубликовано сообщение о том, что столица советского государства перенесена из Петрограда в Москву. А сам переезд состоялся днем ранее – быстро и в условиях строжайшей конспирации.

Кстати, в начале осени 1917 года Временное правительство планировало такой же переезд из-за близости германского фронта, за что тогда было жестко раскритиковано большевиками. Но после прихода к власти уже сами большевики тоже, как чеховские три сестры, стали мечтать: "В Москву, в Москву, в Москву!"…

И Брестский мир ни от чего не спас. Кайзеровские войска продолжали наступление. Уже взяли Псков. А от него до Петрограда рукой подать.

© РИА Новости / Евгений Волков Перейти в фотобанк Владимир Ильич Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца с Апрельскими тезисами. Петроград, апрель 1917

21 февраля 1918 года большевистское правительство издало знаменитое воззвание "Социалистическое отечество в опасности". А пока создавалась Красная армия, Совнарком принял решение о переносе столицы в Москву.

Причем сначала говорили, что это эвакуация, а не перенос. Даже Дзержинский публично опровергал слухи. А еще большевики запустили дезинформацию, что едут-де не в Москву, а вообще в Нижний Новгород.

А пока суть да дело, переезд шел своим чередом: в Москву вывозили экспроприированное золото, другие ценности, документы…

И еще. Что такое Петербург-Петроград? Колыбель трех революций. Получилось раз, получилось и два. А вдруг большевистскую власть ждет та же участь, что и Временное правительство? К тому же в бывшей столице империи слишком сильны оппозиционные настроения. А чему быть довольным? Городу грозил голод – поставки продовольствия сокращались. В том числе и потому, что частный сектор не верил в кредитоспособность ни керенок, ни первых советских дензнаков. А государственные, еще царские хлебные хранилища были давно уже разграблены на местах.

Ленина эвакуировали в Первопрестольную, что называется, под грифом "совершенно секретно". Наверно, Ильич даже вспомнил тревожные дни своей революционной молодости – как тайно менял адреса, пароли, явки.

А происходило это так. Поздним вечером 10 марта вождь мирового пролетариата вышел из Смольного в сопровождении супруги, сестры и управделами СНК Бонч-Бруевича, который, собственно, и разработал этот стремительный план переезда-бегства. Они сели автомобиль и прибыли к пустырю за Московской заставой, где стоял под парами спецсостав № 4001. Все происходило в кромешной темноте и в строжайшей тайне…

В общем, романтики хоть отбавляй. Несколько напоминает "марш-бросок" Наполеона с острова Эльба в Париж.

Еще интересные подробности, почерпнутые из современных исследований. В целях конспирации спецпоезд должен был вклиниться между двумя другими составами, выехавшими с вокзала, в которых будут размещены работники комиссариатов и служащие управделами.

Но все равно: план планом, а без приключения не обошлось. Недалеко от Петрограда спецпоезд пытались захватить дезертиры. Но спасли запасливые латышские стрелки, прихватившие с собой в дальний путь пулеметы и наставившие их на мародеров.

Этот инцидент стал как бы прощальным приветом советскому правительству от неспокойного города трех революций. В Москву прибыли вечером 11 марта.

С чего начали власти, переехав в новую столицу? Конечно же, с решения жилищного вопроса. Своего жилищного вопроса. Началось выселение из Москвы всяких там недобитых буржуев, монархистов и прочих антисоветчиков. Особняки и квартиры конфисковывались очень просто. Приходил некий номенклатурный работник с вооруженной охраной в квартиру, которую ему выделили по разнарядке. А в квартире живет большая семья. Но не пролетария и члена РСДРП с 1903 года, а какого-нибудь, скажем, фабриканта, владевшего до революции небольшим кожевенным заводиком. Не все же были Морозовыми или Кнопами! И вот этой семье буржуя говорят: выметайтесь из моей квартиры! на все про все полчаса…

© РИА Новости / кинокадр Перейти в фотобанк Владимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, площадь Революции, 7 ноября 1918 года

И это не единичный случай. Такое было сплошь и рядом – почитайте любые воспоминания о том московском лихолетье. Естественно, не советские, а неподцензурные. Так что жилищный вопрос для новой власти был решен быстро. А потом началось социалистическое строительство. Потом был принят в 1935 году сталинский Генеральный план реконструкции Москвы. Столица из "большой деревни" превратилась в передовой социалистический город. Вот только смущает большое количество потерь памятников истории и архитектуры. Даже храм Василия Блаженного едва не пополнил этот список.

Жизнь не стоит на месте, и строить, конечно, надо. Много и хорошо. Но не в исторической же части города! Другого места, что ли, мало было? Уж с чем-чем, а с неосвоенными просторами у России проблем никогда не было, даже в тогдашнем ближнем Подмосковье.

А ведь когда-то у большевиков была отличная мысль – построить новую столицу, город Солнца! Не в Петрограде или в Москве, а с чистого листа в голом поле, как, например, был построен город Бразилиа… Жалко, что денег хватило лишь на "подготовку мировой революции"…

Кстати, изначально Ленин не верил в возможность построения социализма в "отсталой" России. Он считал, что социалистический "рай" будет построен именно в Европе. И всерьез думал, что Германия станет первым социалистическим государством. А во главе правительства в Берлине Ленин видел, конечно же, себя. Жаль, что не получилось! А то бы столица СССР вообще была бы в Берлине, а не в Москве. Тогда бы, наверно, много чего уцелело бы…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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