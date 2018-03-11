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Главное – руки занять, или Как Латвия "российского вмешательства" пугалась

14:0011.03.2018
(обновлено: 15:31 11.03.2018)
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© REUTERS / Ints Kalnins Выборы в Сейм ЛатвииВыборы в Сейм Латвии
© REUTERS / Ints Kalnins
Всем известно, что Россия по проводам добирается до умов избирателей свободных стран, наводит там беспорядок и бесчинствует. Перед выборами – особенно. А в Латвии парламент в этом году будут выбирать. И уже страшно.

Россия напоминает рояль в малогабаритной квартире – что бы ты ни делал, он тебе все время мешает. Даже когда просто стоит. То укатится что-нибудь под него – заставляет нагибаться, складывать живот и пыхтеть. То ногу больно зацепит, то углом кольнет. Стукнешь по нему с досады – тебе в ответ глубокий издевательский звук. Даже если мимо не ходить, все равно видно:  вот ножки, вот углы, вот крышка, в общем – вот она, потенциальная опасность. Так и в мире: Россия все время мешает, вмешивается и оказывается замешанной. Иногда даже ничего для этого не делая. 

Один из новых современных вызовов – вмешательство в разные выборы. Механизм этого вмешательства никому не ясен, поэтому живуч, как вера во что-нибудь малопонятное. Известно, что Россия по проводам добирается до умов избирателей свободных стран, наводит там беспорядок и бесчинствует. Дошло до того, что избиратель XXI века уже плохо понимает, это он голосовал или им. 

Глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич
© REUTERS / Ints Kalnins
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Поэтому в каждой стране, где начинается предвыборная кампания, начинают говорить о российской угрозе. В Латвии этой осенью состоятся парламентские выборы – главные в стране. А поскольку этот рояль рядом, в кусты не спрячешь – то конечно, будет хлопать крышкой и скрипеть колесиками. И надо что-то делать.

Что делают продвинутые страны? Тратят большие суммы на разные киберсистемы, их защиту, пишут отчеты, в них борются и отражают. В общем, выбивают средства из бюджетов своих стран на малопонятные, а стало быть, малопроверяемые вещи. Латвийский бюджет – вещь компактная, плотно сложенная:  выбьешь для одного, вобьешь в другое. А системы наши не защищены, антивирусники в важных компьютерах страны – бесплатные, да и те, по слухам, уже просрочены. Что делать? Мы в опасности? 

Ха-ха, как бы не так. Наоборот. Как обнадежил директор Центра стратегической коммуникации Янис Сартс, для Латвии старомодный подход к подсчету голосов (ручной) на самом деле является козырем, так как помогает избежать ситуаций с атаками хакеров, как во время недавних выборов в США, Франции, Нидерландах и Украине. Эврика! Если Россия стелется по проводам, значит, всего лишь нужно их и убрать. 

Да, конечно, скажет забитый ознобом страхов избиратель, рука Москвы может подкупить и руки, чтобы на эту ручную работу по подсчету голосов оказать влияние. Но в это пока верится с трудом, хотя бы потому, что про такие случаи еще с экранов не рассказывали. Но если расскажут, начнем бояться, почему бы и нет – общество всегда готово. 

При этом расслабляться рано. В силовых структурах полагают, что обставленный таким образом злобный Кремль все равно какую-нибудь гадость придумает, поскольку не вмешиваться он не умеет. Будет влиять на умы избирателей всякими плохими историями про Латвию. Вот возьмем, к примеру, недавние, опубликованные американцами истории про латвийские банки, про главу Банка Латвии. Что? США конфликт раскрутили, а не Кремль? Не будьте наивными. Америка нам желает добра, поэтому виноваты все равно русские. И министерство обороны предупреждает: против страны развернута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. 

Человек за компьютером
© Depositphotos / duiwoy
Язык твой – друг твой, или Как в Латвии продвигают цифровой "стук"
Конечно, коварные кремлевские боты лезут и в соцсети, чтобы задавать глупые вопросы, публиковать глупые фотографии, вмешиваться, мешать, замешивать и вымешивать население. Тут у нас на страже стоит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В нем заявили, что соцсети перед выборами тоже можно запретить. Если, конечно, сотрудничать не будут. Как заявил начальник бюро Екаб Страуме, предполагается обязать соцсети делится информацией, например, чтобы у рекламы в Facebook было указано происхождение, а если сети не захотят – заблокировать их

Как видите, латвийские выборы под угрозой (об этом надо говорить всегда, а то финансирование не выделяют), но надежно защищены. Хотя мы, патриоты страны, не можем быть ни в чем уверены. Но есть идея, как можно сделать свободные выборы, защищенными от Кремля на 100%. Надо не только чтобы неграждане не имели права голоса, но и граждане. Надо выборы отменить. Пусть выбор делает пара человек, а может, даже один. Да и то не у нас – лучше в тех странах, где нам желают добра: там лучше знают, что это такое. Главное ведь – не кто к власти придет. Главное – чтобы  Россия не вмешивалась. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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