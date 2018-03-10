До сих пор самым страшным считалось библейское "число зверя", однако родителей школьников американского штата Делавэр еще больше пугает другой набор цифр: 225.смене своего пола и расы. При этом правило обеспечивает их право не говорить об этом собственным родителям. На школу же возлагается обязанность не только хранить перед родителями тайну их (!) ребенка, но и обеспечивать ему максимум новых возможностей. Первые среди таковых – выбор новых мест, где школьник может оправиться и переодеться: туалет и раздевалка теперь – "по желанию".
Сразу оговоримся: речь не идет о том, чтобы школы проводили тайные операции по смене пола и расы детей (во всяком случае, пока не идет!). Речь только о заявлении желания чувствовать себя по-другому и уважении этого желания.
На достоинства "правила № 225" в эфире Fox напирал президент Делавэрского фонда равноправия Марк Пурпура. Дескать, ничего страшного нет, если дети будут сами определять свой пол и расу. Это нужно всего лишь для школьного учета. Но главное – это сильно поможет в обеспечении благополучия и безопасности ребенка.
Представляю себе, что может произойти, когда дети поймут все выгоды нового положения. Черные мальчики, например, будут массово записываться голубоглазыми белокурыми девочками – это же стопудово лучше для благополучия и безопасности, ведь таких девочек обычно любят и очень берегут!..
И вот тут сам собой всплывает вопрос: а как относились родители Пурпуры к нему самому? Может быть, в детстве его били и ругали на чем свет стоит – за то, например, что он подглядывал в школьной раздевалке за девочками?..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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