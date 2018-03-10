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У школьника США новое право – заявить, что его "не тем" зачали

10:0010.03.2018
(обновлено: 10:02 10.03.2018)
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© Depositphotos / BelchonockДевочки на занятиях в школеДевочки на занятиях в школе
© Depositphotos / Belchonock
Выбирай любой гендер и любую расу, любую раздевалку и любой туалет – перед школьниками США открываются новые возможности.

До сих пор самым страшным считалось библейское "число зверя", однако родителей школьников американского штата Делавэр еще больше пугает другой набор цифр: 225. 

Две девушки во время поединка. Архивное фото
© Depositphotos / stetsik
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В ближайшее время, сообщил телеканал Fox News, штат примет "правило № 225", по которому школьники от пяти лет смогут заявлять о смене своего пола и расы. При этом правило обеспечивает их право не говорить об этом собственным родителям. На школу же возлагается обязанность не только хранить перед родителями тайну их (!) ребенка, но и обеспечивать ему максимум новых возможностей. Первые среди таковых – выбор новых мест, где школьник может оправиться и переодеться: туалет и раздевалка теперь – "по желанию".  

Сразу оговоримся: речь не идет о том, чтобы школы проводили тайные операции по смене пола и расы детей (во всяком случае, пока не идет!). Речь только о заявлении желания чувствовать себя по-другому и уважении этого желания.  

На достоинства "правила № 225" в эфире Fox напирал президент Делавэрского фонда равноправия Марк Пурпура. Дескать, ничего страшного нет, если дети будут сами определять свой пол и расу. Это нужно всего лишь для школьного учета. Но главное – это сильно поможет в обеспечении благополучия и безопасности ребенка. 

Представляю себе, что может произойти, когда дети поймут все выгоды нового положения. Черные мальчики, например, будут массово записываться голубоглазыми белокурыми девочками – это же стопудово лучше для благополучия и безопасности, ведь таких девочек обычно любят и очень берегут!..

Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В Делавэрском фонде равноправия есть и еще один убийственный аргумент. "Правило № 225", видите ли, внедряется "в школьных округах по всей стране (!), и все идет как по маслу", – сказал Пурпура (уж лучше бы молчал, чем так успокаивать). Глава фонда все-таки допускает: "Родителю не запрещается общаться с ребенком" (хоть за это спасибо), но, тем не менее, настаивает: "Безопасность и благополучие детей могут оказаться под угрозой, если привлечь к этому родителей". 

И вот тут сам собой всплывает вопрос: а как относились родители Пурпуры к нему самому? Может быть, в детстве его били и ругали на чем свет стоит – за то, например, что он подглядывал в школьной раздевалке за девочками?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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