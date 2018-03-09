Кому комедия, а кому трагедия. ЕС не понял итальянских "шуток"

В Евросоюзе – переполох. В Италии на выборах победили противники идеологических установок ЕС. Их еще в Европе называют "друзьями Путина". В апреле они же могут заняться формированием нового кабинета министров. Как тут не схватиться за голову?

Чиновники в Брюсселе не знают, что им делать: то ли плакать, то ли смеяться. Результаты выборов в нижнюю палату итальянского парламента выглядят для них плохой клоунадой во всех смыслах. Победу одержали популисты и евроскептики, то есть прямые противники евросоюзной идеологии. На первом месте среди партий – "Движение пяти звезд", созданное бывшим комиком Беппе Грилло. Эта партия в одиночку набрала свыше 32% голосов. Правоцентристская коалиция, в которой главные роли играют "Лига" (бывшая "Лига Севера") и партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", собрала на выборном "поле" 37%.

И "пятизвездочники", и правоцентристская коалиция – головная боль для ЕС. Обе политические силы выступают за кардинальную реформу экономических отношений в Евросоюзе. Их не устраивает затяжная стагнация экономики Италии, высокий уровень безработицы, огромный госдолг , глобализация и нескончаемый приток мигрантов. И "Движение пяти звезд", и "Лига" к тому же выступают за выход Италии из зоны евро

Более того – и популистов, и евроскептиков настойчиво записывают в "друзья Путина". "Движение пяти звезд" выступает за снятие с России санкций. Позиция "режиссера" правоцентристской коалиции – лидера "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони по поводу экономического и политического сотрудничества между двумя странами известна давно. Да он и не скрывает, что в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. А "Лига", в частности, заявляет о том, что надо признать воссоединение Крыма с Россией.

Главный неудачник выборов в Италии – Демократическая партия. Ей удалось взять менее 19%. Демократы – именно те "системщики" Евросоюза, то есть ратующие за либеральную модель экономики, глобализацию, привлечение мигрантов и т.д. Но, видимо, итальянцам все это надоело. И они громко высказали свое "фи", отдав голоса тем, кого еще недавно не воспринимал никто всерьез.

Партия "пятизвездочников", кажется, возникла ниоткуда. Беппе Грилло несколько лет проводил "народные" политические шоу, а в 2009 году в Милане учредил "Движение пяти звезд". Новоявленный политик заявил о коренном отличии от традиционных партий, определив свое движение как "свободное объединение граждан". "Пять звезд" быстро набрала популярность, объединив протестный электорат. На прошлых выборах в итальянский парламент – в феврале 2013 года – партия получила свыше 25% голосов, став главной политической сенсацией.

Дальше – больше. И теперь в Италии говорят уже о настоящем политическом триумфе "пятизвездочников". Новый лидер партии – молодой и амбициозный Луиджи ди Майо, оттеснивший Беппе Грилло, не стесняясь, заявляет о желании сформировать новый кабинет министров во главе с самим собой. Впрочем, и правоцентристы не собираются уступать, также заявляя о горячем желании создать свое правительство.

В общем, в апреле Италию ждет новый политический спектакль под названием "Формируем новый кабинет министров". Ведь ни одна из политических сил не сумела набрать заветные 40% голосов, дающие самостоятельно сконструировать правительство. Самый "страшный сон" для Брюсселя – создание коалиции между "Движением пяти звезд" и "Лигой". В этом случае в Италии взорвется настоящая политическая "бомба", а страна начнет однозначный дрейф в сторону от ЕС. Впрочем, многие надеются, что этого не произойдет. Ведь "химия" и "алгебра" итальянских выборов настолько сложные, что даже специалистам непросто разобраться в политических хитросплетениях. И понятно, что в Евросоюзе приложат все усилия, чтобы сбить волну итальянского популизма и скептицизма.

Но в любом случае, не заметить то, что произошло в Италии в начале марта, не получится. Страна – основатель ЕС, третья по величине (если уже не считать Великобританию) экономика союза. И если у нее не заладилось всерьез в экономике, а следовательно, и в политике, то значит пришло время менять конструкции, на котором держится Евросоюз. Италия – это уже не звоночек, а громкий стук в дверь ЕС.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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