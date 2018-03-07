Девяносто лет назад тоже все началось с пошлин. Закончилось Великой депрессией. Чтобы выйти из этого кошмара, Штатам понадобились Рузвельт и война. Второго такого Рузвельта у них сейчас точно нет. Впрочем, может быть, все это и не так драматично.

Пошлина или пошли на… США и ЕС вышли на грань торговой войны Your browser does not support HTML5 audio

Спираль закручивается лихая и классическая. Ах, ты так – тогда я вот так. А я тебя тогда вот этим. Уровень дворовой потасовки. А ведь это, между прочим, ведущие экономики мира. Угрозы сыплются, как хуки, сотрясающие воздух. Но от их амплитуды кое у кого уже волосы встают дыбом. Обороты, как сказали бы у нас, "только шуба заворачивается". А у них-то заворачивается не только шуба. Чуть ли не вся экспортно-импортная номенклатура.

Экономический советник Дональда Трампа Гэри с говорящей фамилией Кон в доказательство того, что это не его работа и он не при делах, – просто уходит в отставку. Даже Бендер бы оценил: Кон, гениально. Умный человек, понимает, что на кону. Понимают это и торговые партнеры Америки в ЕС, и видные республиканцы. Но, в отличие от экс-советника президента Соединенных Штатов, им уходить некуда. Им приходится с этим жить.

А этого уже не остановить. Трамп начал с того, что объявил о введении 25-процентной пошлины на европейскую сталь и 10 добавочных процентов на алюминий. Как он сказал, "для поддержки собственных производителей". Ответный список Евросоюза включил в себя повышенный сбор на импорт из США мотоциклов, прогулочных судов, футболок, джинсов, косметики и прочего ширпотреба стоимостью под миллиард евро. Затем в него добавили кукурузы, апельсинового сока и бурбона еще миллиарда на три.

И вот уже хозяин Белого дома грозит Старому Свету советской комедией. В смысле, "Берегись автомобиля". Если, говорит, не снимут свои ужасные барьеры, подниму, говорит, на четверть налог на их машины. Очередь ЕС. Думает, чем бы ответить. А что тут думать? Лошадью ходи. Санкции на санкции. Введите 25-процентный сбор на импорт американского диктата, установите пошлину на ввоз американских бомб и прочей бронетехники, повысьте им плату за содержание их многочисленных военных баз. Если, конечно, вы, наконец, поняли, кто вам на самом деле угрожает.

Если нет, то вот вам маленькая справка. 17 июня 1930 года президент США Герберт Гувер, тоже, к слову, республиканец, несмотря на протесты ведущих экономистов и промышленников – того же Генри Форда, например – увеличил ввозные пошлины более чем на 20 тысяч товаров. Обещал во время предвыборной кампании защитить внутренний рынок. Документ получил название "Закон Хоули-Смута". Ну, как говорится, и Хоули? Началась такая смута, что закончилась она Великой депрессией. К ней, в том числе, привел бойкот американских товаров и ответное повышение тарифов только для США в Канаде, Франции, Германии и других странах.

Чтобы выйти из этого кошмара, Штатам понадобились Рузвельт и война. Второго такого Рузвельта у них нет, зато третья мировая всегда под рукой. Впрочем, может быть, все это и не так драматично. Скорее, комично. Милые бранятся. Нам бы тешиться. Но нет. Мы не злопамятные. Приглашаем всех на семинар по импортозамещению. Расскажем и покажем, причем на них, что такое санкции и как с ними бороться. Ведь даже Национальная разведка США признала, что мы с их ограничениями справляемся вполне. А мы не жадные. По крайней мере, опытом всегда поделиться сможем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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