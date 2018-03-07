Пошлина или пошли на… США и ЕС вышли на грань торговой войны

А этого уже не остановить. Трамп начал с того, что объявил о введении 25-процентной пошлины на европейскую сталь и 10 добавочных процентов на алюминий. Как он сказал, "для поддержки собственных производителей". Ответный список Евросоюза включил в себя повышенный сбор на импорт из США мотоциклов, прогулочных судов, футболок, джинсов, косметики и прочего ширпотреба стоимостью под миллиард евро. Затем в него добавили кукурузы, апельсинового сока и бурбона еще миллиарда на три.
И вот уже хозяин Белого дома грозит Старому Свету советской комедией. В смысле, "Берегись автомобиля". Если, говорит, не снимут свои ужасные барьеры, подниму, говорит, на четверть налог на их машины. Очередь ЕС. Думает, чем бы ответить. А что тут думать? Лошадью ходи. Санкции на санкции. Введите 25-процентный сбор на импорт американского диктата, установите пошлину на ввоз американских бомб и прочей бронетехники, повысьте им плату за содержание их многочисленных военных баз. Если, конечно, вы, наконец, поняли, кто вам на самом деле угрожает.
Чтобы выйти из этого кошмара, Штатам понадобились Рузвельт и война. Второго такого Рузвельта у них нет, зато третья мировая всегда под рукой. Впрочем, может быть, все это и не так драматично. Скорее, комично. Милые бранятся. Нам бы тешиться. Но нет. Мы не злопамятные. Приглашаем всех на семинар по импортозамещению. Расскажем и покажем, причем на них, что такое санкции и как с ними бороться. Ведь даже Национальная разведка США признала, что мы с их ограничениями справляемся вполне. А мы не жадные. По крайней мере, опытом всегда поделиться сможем.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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