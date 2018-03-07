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Пошлина или пошли на… США и ЕС вышли на грань торговой войны

17:2307.03.2018
(обновлено: 17:24 07.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп в БрюсселеПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Девяносто лет назад тоже все началось с пошлин. Закончилось Великой депрессией. Чтобы выйти из этого кошмара, Штатам понадобились Рузвельт и война. Второго такого Рузвельта у них сейчас точно нет. Впрочем, может быть, все это и не так драматично.

Пошлина или пошли на… США и ЕС вышли на грань торговой войны
Спираль закручивается лихая и классическая. Ах, ты так – тогда я вот так. А я тебя тогда вот этим. Уровень дворовой потасовки. А ведь это, между прочим, ведущие экономики мира. Угрозы сыплются, как хуки, сотрясающие воздух. Но от их амплитуды кое у кого уже волосы встают дыбом. Обороты, как сказали бы у нас, "только шуба заворачивается". А у них-то заворачивается не только шуба. Чуть ли не вся экспортно-импортная номенклатура. 

Экономический советник президента США Гэри Кон
© AP Photo / Alex Brandon
Американист рассказал, за что "поплатился" советник Трампа
Экономический советник Дональда Трампа Гэри с говорящей фамилией Кон в доказательство того, что это не его работа и он не при делах, – просто уходит в отставку. Даже Бендер бы оценил: Кон, гениально. Умный человек, понимает, что на кону. Понимают это и торговые партнеры Америки в ЕС, и видные республиканцы. Но, в отличие от экс-советника президента Соединенных Штатов, им уходить некуда. Им приходится с этим жить. 

А этого уже не остановить. Трамп начал с того, что объявил о введении 25-процентной пошлины на европейскую сталь и 10 добавочных процентов на алюминий. Как он сказал, "для поддержки собственных производителей". Ответный список Евросоюза включил в себя повышенный сбор на импорт из США мотоциклов, прогулочных судов, футболок, джинсов, косметики и прочего ширпотреба стоимостью под миллиард евро. Затем в него добавили кукурузы, апельсинового сока и бурбона еще миллиарда на три. 

И вот уже хозяин Белого дома грозит Старому Свету советской комедией. В смысле, "Берегись автомобиля". Если, говорит, не снимут свои ужасные барьеры, подниму, говорит, на четверть налог на их машины. Очередь ЕС. Думает, чем бы ответить. А что тут думать? Лошадью ходи. Санкции на санкции. Введите 25-процентный сбор на импорт американского диктата, установите пошлину на ввоз американских бомб и прочей бронетехники, повысьте им плату за содержание их многочисленных военных баз. Если, конечно, вы, наконец, поняли, кто вам на самом деле угрожает. 

Крепкий алкоголь
© Fotolia / Ahileos
Закалка стали "Бурбоном", или Как ЕС и США меряются пошлинами
Если нет, то вот вам маленькая справка. 17 июня 1930 года президент США Герберт Гувер, тоже, к слову, республиканец, несмотря на протесты ведущих экономистов и промышленников – того же Генри Форда, например – увеличил ввозные пошлины более чем на 20 тысяч товаров. Обещал во время предвыборной кампании защитить внутренний рынок. Документ получил название "Закон Хоули-Смута". Ну, как говорится, и Хоули? Началась такая смута, что закончилась она Великой депрессией. К ней, в том числе, привел бойкот американских товаров и ответное повышение тарифов только для США в Канаде, Франции, Германии и других странах. 

Чтобы выйти из этого кошмара, Штатам понадобились Рузвельт и война. Второго такого Рузвельта у них нет, зато третья мировая всегда под рукой. Впрочем, может быть, все это и не так драматично. Скорее, комично. Милые бранятся. Нам бы тешиться. Но нет. Мы не злопамятные. Приглашаем всех на семинар по импортозамещению. Расскажем и покажем, причем на них, что такое санкции и как с ними бороться. Ведь даже Национальная разведка США признала, что мы с их ограничениями справляемся вполне. А мы не жадные. По крайней мере, опытом всегда поделиться сможем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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