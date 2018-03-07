РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Элементарно, Джонсон, или "Мертвый сезон" главы Форин-офиса

16:5307.03.2018
(обновлено: 17:27 07.03.2018)
0720
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 22 декабря 2017Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
По делу об отравлении экс-грушника Скрипаля Россия готова сотрудничать с британским следствием. Но оно, похоже, уже все знает. Осталось только подогнать улики. А с этим оно как-нибудь и без России справится.

Элементарно, Джонсон, или "Мертвый сезон" главы Форин-офиса
Это уже уровень. Экстренное заседание Совбеза премьер-министр Тереза Мэй даже по поводу "чудовища с востока" не собирала. Хотя аномальный минус нанес Британии гораздо больший ущерб. А тут и не ущерб вовсе, а повод. Отравление 66-летнего пенсионера. А смотри как переполошились. Подробности совещания не раскрывают. Упоминается только скандальный комментарий Бориса Джонсона. Скрипаля еще до больницы не довезли, а глава Форин-офиса уже пригрозил России жесткими мерами. Пообещал даже пересмотреть формат английского участия в Чемпионате мира по футболу. 

Строящийся футбольный стадион Ростов Арена в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Мнение: угрозы бойкота ЧМ-2018 "задают вектор" расследованию в Британии
Потом в его ведомстве уточнили, что речь идет не о сборной, а о тех, кто мог бы за нее болеть, да назло Кремлю не будет. И это, видимо, вне зависимости от результатов расследования. Поскольку, по Джонсону, Россия в любом случае – опасный фактор. Ну, в общем, как водится. И хотя у нас принято на "джонсонов" не обижаться, кое-что все-таки пояснить надо. Он же не виноват, что у него в голове рефлексом собаки Павлова тупо сработала стандартная для всего Запада схема. Напротив, несмотря на всю тяжесть момента и состояние аффекта, он сумел произвести кое-какие вычисления. 

Применение отравляющего вещества – вокруг мирное население – не жалеют женщин и детей (Скрипаль был с 33-летней дочкой). Первое, что должен заявить добропорядочный англосакс, тем более если он при исполнении –  что виноваты Асад и русские. А Джонсону хватило ума убрать лишнее. Правда, только на это и хватило. Но, с другой стороны, о чем еще он мог подумать? Все же очевидно. Как с Литвиненко. Хорошо получилось. Только здесь еще хуже. Россия с Западом в контрах. Причем по любому поводу. В России президентские выборы. И вы еще спрашиваете, зачем ей травить предателя? 

Едва ли аргументация Джонсона на Совбезе вышла за рамки риторического вопроса. Хотя, возможно, со свойственной ему проницательностью он воспроизвел разговор сотрудников ФСБ где-нибудь в подвалах Лубянки. "Они же все равно захотят Скрипаля убить, чтобы на нас все свалить. Так давайте мы сами его отравим. Только так, чтобы помучился. А еще лучше, чтобы выжил и все о нас рассказал. Нам же нужны новые санкции для импортозамещения". Судя по мышлению Джонсона, именно так он себе и представляет методы российских спецслужб и мотивацию Москвы. И не он один. Там у них таких теперь хор, переходящий в хоррор. 

Сергей Скрипаль
© Оперативная съемка ФСБ РФ
Шпионские страсти. Кому понадобилось покушение на Скрипаля
Может быть, конечно, и нельзя сказать, чтобы в России экс-полковника ГРУ, сдавшего МI6 своих товарищей за 100 тысяч долларов, забыли как звать. Не забывается такое никогда. Но от него восемь лет назад уже избавились, отдав англичанам, как что-нибудь ненужное. А вот Британии, как выясняется, он еще очень даже пригодился. В реанимации. Россия готова сотрудничать со следствием. Но оно, похоже, уже все знает. Осталось только подогнать улики. А с этим оно как-нибудь и без России справится. 

В общем, сэр Артур Конан Дойл отдыхает. Даже он не догадался, что если имя Джон и фамилию Ватсон свести воедино, то, собственно, и получится Джонсон. Холмс бы так и сказал: "Элементарно, Джонсон. Займись чем-нибудь другим. Дипломатия и логика – это не твое". Что до злоумышленников, то если их все-таки найдут – ждет их самое суровое наказание. И это не арест. Борис Джонсон не станет с ними играть в футбол.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена