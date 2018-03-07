Этот праздник не задушишь, не убьешь – Женский день придет и на Украину

Либо торт с чаем – либо цветы в горшках. Примерно так украинские мужчины намерены порадовать своих сослуживиц по случаю Международного женского дня. Именно эти "праздничные наборы" фигурируют в интервью и сетевых форумах незалежной, где обсуждаются перспективы празднования 8 Марта. Все как всегда: мужчин в большинстве коллективов меньше, чем женщин, а поздравить их обязательно надо. Или лучше сказать – все еще хочется. Потому что с этим самым "надо" на Украине решили покончить.
Мысль-то была нехитрая – оторваться от праздника, окрашенного в "советские цвета", как сказал экс-правосек Береза, и вообще забыть про календарь "страны-агрессора", чтобы ни один его "красный день" не совпадал с украинским. В итоге переименование состоялось, а вот сделать славный женский день рабочим не получилось. Более того: как и в России, на Украине выходными объявлены целых четыре дня – с 8 по 11 марта, и как и в России, на Украине рабочим за 9 марта назначен специальный день.
У этой идейной непоследовательности минимум два объяснения. Одно лежит на высоком государственном уровне, в самой Верховной раде. Это она промурыжила законопроект Института нацпамяти до тех пор, пока бумажка и вовсе не пропала. Оказалось, что не все верхорадовцы ненавидят Международный женский день, хоть и называют его "пережитком советского прошлого".
Так, нардеп Крулько "сдал с потрохами" "Батькивщину" во главе с Юлией Тимошенко, сказав, что 8 марта женщин-партийцев всегда поздравляли и снова будут поздравлять. И в "Народном фронте" – та же "бессовестность", судя по словам нардепа Лапина. Он мыслит прямо таки антигосударственно, раз говорит: "Я сторонник того, что женщины должны получать подарки и цветы в этот день и праздник отменять нельзя"!
Неужели власть действительно испугались "начала конца" и, сжав зубы, будет все-таки праздновать?.. Судя по тому, с каким размахом собираются отметить Международный женский день в Днепре – да, власть напугана и очень сильно. Цитируем: "Днепровский горсовет заплатил 900 тыс. грн за празднование в 10 локациях. Для каждой, согласно документации, закупят звуковую аппаратуру, распечатают открытки, привезут букеты из тюльпанов, которые будут хранить в специально приобретенных палатках, а жителей города будут развлекать 20 аниматоров".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!