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Этот праздник не задушишь, не убьешь – Женский день придет и на Украину

12:0707.03.2018
(обновлено: 12:09 07.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции в защиту прав женщин в ЛьвовеУчастники акции в защиту прав женщин в Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Порвать с советским прошлым еще одним способом: не поздравлять женщин 8 Марта и работать в этот день назло "стране-агрессору". Вроде, так и решили на Украине. Но, как и в России, объявили выходными четыре дня и готовы тратиться на подарки любимым.

Либо торт с чаем – либо цветы в горшках. Примерно так украинские мужчины намерены порадовать своих сослуживиц по случаю Международного женского дня. Именно эти "праздничные наборы" фигурируют в интервью и сетевых форумах незалежной, где обсуждаются перспективы празднования 8 Марта. Все как всегда: мужчин в большинстве коллективов меньше, чем женщин, а поздравить их обязательно надо. Или лучше сказать – все еще хочется. Потому что с этим самым "надо" на Украине решили покончить.

Фотовыставка Института национальной памяти Украины
© Фото : Украинский институт национальной памяти
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Решили еще в прошлом году, но народ плохо воспринял инициативу главы Института национальной памяти Владимира Вятровича – отменить 8 марта выходной день и переименовать праздник в День борьбы за права женщин. Соответственно, цветы женщинам не дарить, на подарки им не скидываться, буднично трудиться в этот день – ну, может быть, с думой о правах украинок: как бы их не ущемить в чем-нибудь…

Мысль-то была нехитрая – оторваться от праздника, окрашенного в "советские цвета", как сказал экс-правосек Береза, и вообще забыть про календарь "страны-агрессора", чтобы ни один его "красный день" не совпадал с украинским. В итоге переименование состоялось, а вот сделать славный женский день рабочим не получилось. Более того: как и в России, на Украине выходными объявлены целых четыре дня – с 8 по 11 марта, и как и в России, на Украине рабочим за 9 марта назначен специальный день.

У этой идейной непоследовательности минимум два объяснения. Одно лежит на высоком государственном уровне, в самой Верховной раде. Это она промурыжила законопроект Института нацпамяти до тех пор, пока бумажка и вовсе не пропала. Оказалось, что не все верхорадовцы ненавидят Международный женский день, хоть и называют его "пережитком советского прошлого"

Так, нардеп Крулько "сдал с потрохами" "Батькивщину" во главе с Юлией Тимошенко, сказав, что 8 марта женщин-партийцев всегда поздравляли и снова будут поздравлять. И в "Народном фронте" – та же "бессовестность", судя по словам нардепа Лапина. Он мыслит прямо таки антигосударственно, раз говорит: "Я сторонник того, что женщины должны получать подарки и цветы в этот день и праздник отменять нельзя"!

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© РИА Новости / Станислав Савельев
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Второе объяснение того, что антипраздничная, а на самом деле антироссийская инициатива Вятровича не проходит, это тот самый глас народа, обсуждающего в интернете варианты удовольствий для своих любимых. Как высказался в Facebook политик и блогер Алексей Журавко, "забрав у наших красавиц их праздник, Порошенко и Ко наконец-то ударятся своей косой об камень. Гневить наших жiночек – это станет началом конца для власти"! 

Неужели власть действительно испугались "начала конца" и, сжав зубы, будет все-таки праздновать?.. Судя по тому, с каким размахом собираются отметить Международный женский день в Днепре – да, власть напугана и очень сильно. Цитируем: "Днепровский горсовет заплатил 900 тыс. грн за празднование в 10 локациях. Для каждой, согласно документации, закупят звуковую аппаратуру, распечатают открытки, привезут букеты из тюльпанов, которые будут хранить в специально приобретенных палатках, а жителей города будут развлекать 20 аниматоров".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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