Этому дала и этому дала. Американская сорока-белобока придумывает санкции

США ввели новые санкции против КНДР и даже постарались придумать для этого новый повод. Неужели еще осталось что ограничить?

В Госдепе США перебирают набор стандартных обвинений – на этот раз нужно что-то новое про Северную Корею. Обвинения в разработке ядерного оружия всем уже приелись и никого не пугают. Ожидаемого нападения КНДР на США тоже все нет. Что же остается? Химоружие – беспроигрышный вариант. Возможно, сотрудник Госдепа, который размышлял над этим вопросом, просто перевел взгляд с корейского досье на сирийское? Неизвестно. Как бы то ни было, именно химоружие стало поводом для введения новых санкций против КНДР.

Нашли его в аэропорту Куала-Лумпура. Причем, судя по всему, год назад. Потому что эти обвинения связывают со смертью брата северокорейского лидера – это произошло в феврале 2017 года как раз в том самом аэропорту. Путь неблизкий, народу много, поэтому, наверное, и искали следы так долго. Поискали бы еще – и могли бы, наверное, разглядеть и "руку Кремля", там ее пока никто не видел.

Но сейчас американцы сосредоточились на Пхеньяне – говорят, что не могут "позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения". Где массовость, что это за программа – никто, конечно, не пояснил. Наверное, расчет на то, что одно только упоминание КНДР должно повергать в ужас все "цивилизованное мировое сообщество".

Но, кажется, это уже не работает. Ближайшие соседи северокорейцев – южане, которых американцы, по идее, и должны были защищать, вроде и не боятся вовсе. Приезжают в Пхеньян, общаются с Ким Чен Ыном, будто он совсем не страшный.

И вся концепция Вашингтона рушится. Но вместо того, чтобы изменить стратегию и тоже подумать о диалоге, они меняют тактику: просто подбирают новые страшилки. Не боитесь больше северокорейского ядерного оружия – а как вам химическое? А кибероружие? А игрушечное? Фантазия Госдепа может быть безграничной.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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