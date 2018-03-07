Кустодиев: художник, родившийся накануне 8-го Марта

В этот день, …лет назад
Седьмого марта 1878 года, накануне будущего женского праздника, родился Борис Михайлович Кустодиев – поэт-живописец, всем своим творчеством воспевавший красоту русских женщин.
При воспоминаниях о его картинах часто на ум приходят женщины Рубенса, Буше, Ренуара. Это гимн жизни, гимн любви, гимн женщине, гимн буйству и величию окружающего мира.
С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность – знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вульгарным".
Значит, женщины Кустодиева – явно не из романтической эпохи…
Выражение "кустодиевские красавицы" давно уже вошло в обиход, как и полотна Кустодиева. А ведь было время, когда ему очень сильно доставалось за его живописный гимн женщине и от коллег-художников, и от критиков.
И причем, заметьте, этот гимн звучал во весь голос именно тогда, когда все катилось в тартарары. Когда все, что было дорого и мило Кустодиеву (да и не только ему одному) уходило навсегда в историю, в небытие.
Сам художник говорил, что изящные светские барышни не вдохновляют его: "Мне кажется, картина, какой бы сюжет она ни имела, будет сильна любовью и тем интересом, с каким художник хотел передать свое настроение. И почему обязательно сюжет – чтобы картина чему-то учила и что-то рассказывала. Разве не может быть картина только красивой?".
А проза жизни Кустодиева была такова: уже в 30-летнем возрасте у него появились первые признаки опухоли спинного мозга. Операции не помогли. И последние 15 лет жизни художник провел в инвалидном кресле. А картины писал, лежа на полу, под холстом.
Но именно тогда появились наиболее яркие и жизнерадостные его произведения. Например, "Красавица" 1915 года. Присяжные знатоки просто разводили руками и криво усмехались. А народ валом валил смотреть на эту картину. И подолгу от нее не отходил…
Кустодиев повторил "Красавицу" несколько раз, в том числе по просьбе друзей. Одну подарил Горькому, которому очень нравилась картина, другую написал по просьбе Шаляпина.
Говорят, "Красавица" свела с ума одного митрополита, который признавался: "Видимо, диавол водил дерзкой рукой художника, когда он писал свою "Красавицу", ибо смутил он навек покой мой. Узрел я ее прелесть и ласковость и забыл посты и бдения. Иду в монастырь, где и буду замаливать грехи свои".
Кроме "Красавицы" в те же годы войн и революций появились картины Кустодиева "Русская Венера", "Купчиха", "Масленица", "Ярмарка"… Лично у меня эти картины вызывают только прилив радостного чувства богатства бытия. И красавицы нисколько не чересчур, и праздники очень красивы, и лица из народа понятны и светлы. Картинами Кустодиева вполне можно проиллюстрировать "Лето Господне" Ивана Сергеевича Шмелева. Художник умер молодым на родине, Шмелев – в старости и скорбях на чужбине. А вспоминали они Россию одинаково. Это радостное чувство ребенка, живущего с ощущением вечности. Это как первая любовь…
А антитезой этой радости можно назвать "Русь уходящую" Павла Дмитриевича Корина. Впрочем, любовь и смерть, радость и трагедия – это, как известно, две стороны одной и той же медали.
Говоря о творческой манере и картинах Кустодиева, один критик верно заметил: это "сон о небывалой России", где дородные женщины символизируют гармонию, покой и уют русского мира.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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