Кустодиев: художник, родившийся накануне 8-го Марта

Это был весенний, светлый и праздничный художник. И все его творчество – это живописный и красочный гимн во славу женщины.

В этот день, …лет назад

Седьмого марта 1878 года, накануне будущего женского праздника, родился Борис Михайлович Кустодиев – поэт-живописец, всем своим творчеством воспевавший красоту русских женщин.

При воспоминаниях о его картинах часто на ум приходят женщины Рубенса, Буше, Ренуара. Это гимн жизни, гимн любви, гимн женщине, гимн буйству и величию окружающего мира.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Репродукция картины "Купчиха за чаем". Художник Борис Кустодиев

Литературовед Ю.М. Лотман, например, говоря о русских женщинах XVIII века, отмечает: "Красавица… пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той поры кажется, что женщина полная – это женщина красивая. Именно крупная, полная женщина считается идеалом красоты – и портретисты, нередко греша против истины, приближают портретируемых к идеалу. Известны случаи, когда художник для торжественного портрета (а это мы можем установить, сравнивая его с рисованными профилями или другими портретами) награждает заказчицу полнотой, вовсе ей не свойственной. Отдавая предпочтение пышным формам, соответственно относятся и к аппетиту. Женщина той поры ест много и не стесняется этого.

С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность – знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вульгарным".

Значит, женщины Кустодиева – явно не из романтической эпохи…

Выражение "кустодиевские красавицы" давно уже вошло в обиход, как и полотна Кустодиева. А ведь было время, когда ему очень сильно доставалось за его живописный гимн женщине и от коллег-художников, и от критиков.

И причем, заметьте, этот гимн звучал во весь голос именно тогда, когда все катилось в тартарары. Когда все, что было дорого и мило Кустодиеву (да и не только ему одному) уходило навсегда в историю, в небытие.

Сам художник говорил, что изящные светские барышни не вдохновляют его: "Мне кажется, картина, какой бы сюжет она ни имела, будет сильна любовью и тем интересом, с каким художник хотел передать свое настроение. И почему обязательно сюжет – чтобы картина чему-то учила и что-то рассказывала. Разве не может быть картина только красивой?".

А проза жизни Кустодиева была такова: уже в 30-летнем возрасте у него появились первые признаки опухоли спинного мозга. Операции не помогли. И последние 15 лет жизни художник провел в инвалидном кресле. А картины писал, лежа на полу, под холстом.

Но именно тогда появились наиболее яркие и жизнерадостные его произведения. Например, "Красавица" 1915 года. Присяжные знатоки просто разводили руками и криво усмехались. А народ валом валил смотреть на эту картину. И подолгу от нее не отходил…

Кустодиев повторил "Красавицу" несколько раз, в том числе по просьбе друзей. Одну подарил Горькому, которому очень нравилась картина, другую написал по просьбе Шаляпина.

Говорят, "Красавица" свела с ума одного митрополита, который признавался: "Видимо, диавол водил дерзкой рукой художника, когда он писал свою "Красавицу", ибо смутил он навек покой мой. Узрел я ее прелесть и ласковость и забыл посты и бдения. Иду в монастырь, где и буду замаливать грехи свои".

Еще любят, видимо, для уточнения говорить, что моделью для картины "Красавица" послужила актриса МХТ. В данном случае эта ремарка ничего не объясняет, поскольку Кустодиев писал собирательный образ русской женщины-красавицы. Иначе картина теряет смысл. И ее тогда надо подписать так – "Портрет актрисы МХТ Ф.В. Шевченко". А еще для "солидности" можно добавить: народная артистка СССР и лауреат двух Сталинских премий. Ну как тут не вспомнить всеобъемлющего Пушкина: "Служенье муз не терпит суеты; / Прекрасное должно быть величаво"?..

Кроме "Красавицы" в те же годы войн и революций появились картины Кустодиева "Русская Венера", "Купчиха", "Масленица", "Ярмарка"… Лично у меня эти картины вызывают только прилив радостного чувства богатства бытия. И красавицы нисколько не чересчур, и праздники очень красивы, и лица из народа понятны и светлы. Картинами Кустодиева вполне можно проиллюстрировать "Лето Господне" Ивана Сергеевича Шмелева. Художник умер молодым на родине, Шмелев – в старости и скорбях на чужбине. А вспоминали они Россию одинаково. Это радостное чувство ребенка, живущего с ощущением вечности. Это как первая любовь…

А антитезой этой радости можно назвать "Русь уходящую" Павла Дмитриевича Корина. Впрочем, любовь и смерть, радость и трагедия – это, как известно, две стороны одной и той же медали.

Говоря о творческой манере и картинах Кустодиева, один критик верно заметил: это "сон о небывалой России", где дородные женщины символизируют гармонию, покой и уют русского мира.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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