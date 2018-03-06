Путин, "красава" и Инфантино в Кремле. Сто дней до Чемпионата мира-2018

Сборные трех стран через оргкомитет ЧМ озадачили петербургские власти. Они попросили установить 6-метровые заборы на их тренировочных базах под Питером. Цель – не очень понятна. Но не исключено, что просто лень бегать за мячиками через забор.

Неумолимо приближается тот момент, когда арбитр матча Россия – Саудовская Аравия даст стартовый свисток, причем, не только игре, но и всему мундиалю. Осталось 100 дней до начала Чемпионата мира. В напоминание о круглой цифре на официальной странице турнира в Twitter размещена видеонарезка, на которой футбольные звезды разных лет всех стран-участниц жонглируют мячом.

По авторской задумке "легендам" удалось начеканить 90 раз, и в конце ролика оставшиеся до сотни 10 ударов сделали президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Перепасовка "красавой" (именно так называется официальный мяч ЧМ в России) была записана в Зеленой гостиной Московского Кремля во время визита главы ФИФА в Москву в феврале.

Ну а подготовка тем временем идет полным ходом. Строящиеся стадионы – на самых последних стадиях. В Ростове-на-Дону на днях прошла инспекция ФИФА, арена понравилась, готовность всего комплекса оценили в 95%. Если грубо переводить из цифр в буквы, то "осталось протереть пыль".

В Казани местные власти решили выпустить специальный разговорник. Нужен он для преодоления языкового барьера между местными сотрудниками сферы обслуживания и иностранными болельщиками. Брошюрами снабдят также силовиков и медперсонал.

А в московском метро на время мундиаля появится живая англоязычная навигация: около 200 консультантов, владеющих английским, будут дежурить на станциях подземки и объяснять иностранным болельщикам, как доехать до нужной станции.

Но готовится не только принимающая сторона. Сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи через оргкомитет ЧМ озадачили петербургские власти. Они попросили установить 6-метровые заборы на тренировочных базах под Питером. Англичане уже давно облюбовали Курортный район Петербурга для своей сборной, а костариканцы и южнокорейцы остановили свой взор на Павловске и Ломоносове соответственно. Сейчас, кстати, на этих базах установлены двухметровые заборы. Но они, видимо, не удовлетворяют то ли нужному уровню безопасности, то ли конспирации. Для чего тем же англичанам 20-футовое ограждение – официально не заявлено. Но не исключено, что просто лень бегать за мячиками через забор.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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