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Шпионские страсти. Кому понадобилось покушение на Скрипаля

17:4006.03.2018
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© Оперативная съемка ФСБ РФСергей СкрипальСергей Скрипаль
© Оперативная съемка ФСБ РФ
Неужели за 8 лет в Британии он не успел рассказать все, что знал о России? Понятно, что устранять бывшего полковника ГРУ и бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля не было никакого смысла. Разве только в Британии кто-то этот смысл разглядел.

В Великобритании на больничную койку угодили экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Диагноз: отравление неизвестным веществом. Как сообщают британские СМИ, им обоим стало плохо возле торгового комплекса в городе Солсбери. 

Интерес журналистов к этому делу понятен, учитывая личность пострадавшего. Если о его дочери известно совсем немного, то сам он – лицо известное. Будучи сотрудником ГРУ, он был завербован британской разведкой и старательно снабжал ее информацией. Был разоблачен и в 2006 году приговорен к 13 годам лишения свободы. Срок свой Скрипаль отбыл только частично. Спустя четыре года после объявления приговора, в 2010 году, его самого и двух его "соратников" помиловали и обменяли на десять россиян, задержанных в США. В их числе, кстати, была Анна Чапман. Казалось бы, на этом история и закончилась. Предатель, который в Соединенном Королевстве стал мирным пенсионером, может спокойно коротать свой век в стране, щедро оплатившей его бурную деятельность. И вдруг – отравление. Реакция последовала молниеносная. Британские СМИ всех мастей тут же кинулись раскручивать шпионский детектив

Жена Александра Литвиненко Марина возле здания суда в Лондоне 21 января 2016
© AP Photo / Frank Augstein
Мнение: доклад Британии по делу Литвиненко превратят в "аргумент"
За подозреваемым далеко идти не пришлось. Кто ж еще кроме Кремля на такое способен. Тут же и Александра Литвиненко вспомнили, и даже украинского президента Виктора Ющенко. С вдовой первого немедленно связались, и та подтвердила самые страшные догадки журналистов. Мол, с ее мужем все было так же.  

Британские журналисты поспешили связаться с "соратником" Сергея Скрипаля Игорем Сутягиным. Тот тоже в свое время был осужден по статье "госизмена" и в 2010 году входил в число тех, кого обменяли. Но, к величайшему разочарованию журналистов, Сутягин заявил изданию, что не беспокоится за свою безопасность и не видит, как происшествие со Скрипалем может его касаться. 

Историю с отравлением в Великобритании прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не в курсе произошедшего, но всегда открыта для сотрудничества и окажет любую помощь в расследовании. А вот член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой напомнил, что Скрипаль уже давно не представляет для России угроз: это "отработанный материал" и в его устранении не было никакого смысла.  Разве только в Британии кто-то этот смысл разглядел.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik 

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Nik-1950
"Кому он нужен, этот Васька"? Помните, фильм такой был документальный? Так и с этим предателем - измена доказана, вина определена, наказание понес и был обменян на наших разведчиков. За что теперь, после стольких лет, его травить? А потом - что же они так плохо думают о российских токсикологах? Было бы надо - и пикнуть не успел бы, а уже "списан".
18:25
06.03.2018
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Елена Толстых
Они же уже сказали на футбол не поедут, вот вам и надуманый предлог, зачем его убивали и кому это выгодно
18:21
06.03.2018
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Павел Алексеенков
Очередная "сакральная" жертва, которую англичанам не жалко, но в целях пропаганды и антирусской истерии сможет послужить.
17:53
06.03.2018
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