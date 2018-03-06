У террористов в Восточной Гуте еще есть порох в пороховницах, есть и хлор в баллонах. Надо использовать, не уносить же с собой, спасаясь бегством. А за Трампом дело не станет. У него к "возмездию" все готово. Ждет только слезу ребенка.

"Химическая реакция". Белый дом не нашел предлога для атаки на Сирию Your browser does not support HTML5 audio

По большому счету, никакая это не новость. То, что США ищут предлог для атаки на Сирию, известно уже лет семь. Правда, при Трампе, казалось, они не делают даже этого. В смысле, не ищут, а сразу атакуют. Однако, надо же: ищут. И вот это – новость. The Washington Post преподносит ее со ссылкой на неназванных официальных лиц. Дескать, президент со своими генералами, главой аппарата Келли, советником по нацбезопасности Макмастером и шефом Пентагона Мэттисом в Белом доме устроил форменный мозговой штурм. Обсуждали возможный "удар возмездия" по войскам Башара Асада в наказание за предполагаемое применение ими химоружия в Восточной Гуте.

Именно так, "предполагаемое". По данным газеты, результат оказался нулевым. Трамп "не стал настаивать на военной акции" и все сошлись на необходимости "продолжать строго и пристально следить за развитием ситуации". В общем, ни о чем. Мэттису даже стыдно было признаться в этом. От его имени представитель Минобороны Дана Уайт опровергла сам факт этой встречи. Но только она. Иные участники этого "консилиума" хранят молчание. Кстати, если верить The Washington Post, только глава Пентагона и "выступил решительно против боевой операции". В отличие от того же Макмастера, который требовал начать ее чуть ли не вчера.

Как бы то ни было, если каждую секунду в головном мозге человека происходит около ста тысяч химических реакций, то они на четверых не смогли сообразить даже одной. Может, потому что нет там никакой химии-то? А коль нет, ее надо придумать. Просить боевиков напрямую вроде бы как-то неловко даже для Вашингтона. Использовать секретные каналы связи – тоже чревато. Хакеры вокруг. Вот и получается, что самый безопасный способ передачи информации – средство массовой информации. И то, что выглядит, как "утка", на самом деле может оказаться "почтовым голубем". Не путать с голубем мира.

Ведь что должны выудить террористы из этой статьи? Что Белому дому пока не хватает оснований для того, чтобы примерно покарать суверенную Сирию. Стало быть, нужно эти основания ему – что? Правильно: предоставить. Как год назад в Хан-Шейхуне, например. Дальше – по отработанной схеме. Крошка-дочь к отцу придет, ну и скажет кроха: папа, Асад деток бьет – это очень плохо. И терпеть уж мочи нет. Не с бухты-барахты прилетит ему ответ из ракетной шахты. А если в прозе, то Штаты всякий раз начинают "химичить", когда их "правильные" террористы физически начинают сдавать.

Что, собственно, сейчас и происходит в Восточной Гуте. И пока у них еще есть порох в пороховницах, есть и хлор в баллонах. Надо использовать, не уносить же с собой, спасаясь бегством. А за Трампом дело не станет. У него к возмездию все готово. Ждет только слезу ребенка. Своего ребенка. Впрочем, Белый дом в любой момент сам себе может сказать, что он по-честному искал повод для атаки на Сирию, но так и не нашел. Значит, совесть у него чиста – придется делать как всегда. Атаковать без повода.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik