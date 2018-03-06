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Из песни слов не выкинешь. Меркель оставит немцам "отечество"

16:4106.03.2018
(обновлено: 18:09 06.03.2018)
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© AFP 2018 / Tobias SchwarzКанцлер Германии Ангела Меркель обнимает премьер-министра федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр на съезде ХДС, Германия. 26 февраля 2018Канцлер Германии Ангела Меркель обнимает премьер-министра федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр на съезде ХДС, Германия. 26 февраля 2018
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Если не считать мигрантов, то немецким женщинам грех жаловаться на притеснения. По крайней мере, одной из них. Той, из-за кого, собственно, остальным от этих мигрантов проходу и нет. Хотя в интересном служебном положении совсем не только она.

Из песни слов не выкинешь. Меркель оставит немцам "отечество"
Это нельзя назвать ее первым решением на четвертом сроке. Для нее он начнется только после голосования в бундестаге. И даже потом это будет просто ее мнение. Но все понимают, что и в этом деле ее слово – закон. Точнее, слова. И они останутся без изменений. 

Ангела Меркель высказалась против гендерно-нейтрального редактирования гимна ФРГ. Такая идея осенила уполномоченную по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг. Ну, как осенила. Списала ее у Австрии и Канады, которые уже переиначили свои главные тексты так, чтобы никому обидно не было. 

Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
4.0 в пользу Ангелы. Меркель пошла на бис и замахнулась "на Бисмарка"
Розе-Меринг предложила заменить "отечество" на "родину", а вместо "братски с сердцем и рукой" петь "бодро" или "смело с сердцем и рукой". Кажется, потому и предложила именно сейчас, чтобы попасть лыком в строку. Мол, как же это при живой-то "матушке" всея Германии называть страну "по-отечески". А вдруг бы Меркель на радостях от голосования в СДПГ – социал-демократы фактически спасли ее карьеру – согласилась бы из гимна сделать просто песню. Но сохранила она ему мужской характер. 

Строго говоря, если не считать мигрантов, то немецким женщинам грех жаловаться на притеснения. По крайней мере, одной из них. Той, из-за кого, собственно, остальным от этих мигрантов проходу и нет. Хотя в интересном служебном положении совсем не только она. Ведь и бундесвером у них правит дама. И генсеком правящей ХДС стала фрау. Да и младшего партнера по "Большой коалиции" – СДПГ – тоже вот-вот возглавит леди. То есть, судьбу страны они будут вершить по принципу "между нами, девочками". 

Таким образом, у мужиков отобрали власть, хотят еще и "отечества" лишить. Как-то это совсем не "по-братски", подумала Меркель, и "по-братски" оставила. А ее представитель объявил, что канцлерин "крайне удовлетворена существующей версией". И если бы не уточнил, что гимна, можно было решить, что и версией своей власти. Из нее ведь тоже, получается, слова не выкинешь. И это слово – Меркель. Она 12 лет в особо торжественных случаях держит руку на сердце во время исполнения именно этого текста. Он ей приносит удачу. А победный текст, как и победный состав, не меняют. 

Хотя, может, она была бы и не против женского начала еще и в этом символе государства. Но, с другой стороны, а зачем оно ей? И так на четвертый круг пошла. Хотя не факт, что это будет круг почета. 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен
© AP Photo / Maja Hitij
В джазе только девушки, или Кто в Германии любит погорячее
Как не факт, что ее решение по гимну – окончательное. Она же и против однополых браков выступала. Но перед выборами дала своим людям в бундестаге команду за них проголосовать. И в новый кабинет взяла министром открытого гея Йенса Шпана. Так что, еще неизвестно, как она запоет. А что касается равноправия полов, то уполномоченная по этому делу могла бы и не ограничиваться только гимном. На гербе-то у них тоже – орел. Правда, и клюв у него червленый, и коготки подкрашены. То есть, что-то от женщины в нем все-таки есть. И в этом они с Меркель так похожи. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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