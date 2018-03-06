Из песни слов не выкинешь. Меркель оставит немцам "отечество"

Ангела Меркель высказалась против гендерно-нейтрального редактирования гимна ФРГ. Такая идея осенила уполномоченную по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг. Ну, как осенила. Списала ее у Австрии и Канады, которые уже переиначили свои главные тексты так, чтобы никому обидно не было.
Строго говоря, если не считать мигрантов, то немецким женщинам грех жаловаться на притеснения. По крайней мере, одной из них. Той, из-за кого, собственно, остальным от этих мигрантов проходу и нет. Хотя в интересном служебном положении совсем не только она. Ведь и бундесвером у них правит дама. И генсеком правящей ХДС стала фрау. Да и младшего партнера по "Большой коалиции" – СДПГ – тоже вот-вот возглавит леди. То есть, судьбу страны они будут вершить по принципу "между нами, девочками".
Таким образом, у мужиков отобрали власть, хотят еще и "отечества" лишить. Как-то это совсем не "по-братски", подумала Меркель, и "по-братски" оставила. А ее представитель объявил, что канцлерин "крайне удовлетворена существующей версией". И если бы не уточнил, что гимна, можно было решить, что и версией своей власти. Из нее ведь тоже, получается, слова не выкинешь. И это слово – Меркель. Она 12 лет в особо торжественных случаях держит руку на сердце во время исполнения именно этого текста. Он ей приносит удачу. А победный текст, как и победный состав, не меняют.
Хотя, может, она была бы и не против женского начала еще и в этом символе государства. Но, с другой стороны, а зачем оно ей? И так на четвертый круг пошла. Хотя не факт, что это будет круг почета.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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