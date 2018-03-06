"Славите Бандеру – сидите без газа". Польша и Украина спорят о прошлом

Украина чего-то недопонимает, заявили в польском МИД, прочитав статью коллеги из Киева об отношениях двух стран. Министр иностранных дел незалежной Павел Климкин, в свою очередь, считает, что недопонимают как раз в Варшаве. В своей статье он написал, что Польша дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям против польских граждан. И напомнил, что поляки сами совершали преступления против украинского народа.
Глава польского МИД Бартош Цихоцкий ответил, что "слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности" и доверие к такому партнеру отсутствует.прошли по Львову с факелами и антипольскими лозунгами. И поставили свои власти в неудобное положение. Потому что те как раз ждут от Польши помощи: Киев рассчитывает, что Варшава увеличит поставки газа, если российский газ станет для него недоступным. Бартош Цихоцкий считает, что это "спекулятивная" логика. Такими спекуляциями, которые Украина пытается провернуть под шум националистических маршей, он возмущен: ведь Киев дважды за последние полгода отказался от возможности обсудить с Варшавой проблемные вопросы на высоком уровне. Как отметил польский министр, "это несоответствие между голосом псевдосмысла и реальностью".
Действительно, поведение крайне нелогичное. Испортив отношения с одним соседом, практически перекрыв себе газ и лишившись серьезной части экономических контактов, Украина тут же начинает портить отношения с другим и перекрывает себе дорогу в Европу. И, опять же, газ – тот же самый, российский, но уже из Польши. Кажется, главная цель тех, кто все это делает, – посмотреть, насколько быстро и эффектно Украина сможет сжечь все мосты и разрушить все, что у нее еще оставалось.