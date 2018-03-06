"Славите Бандеру – сидите без газа". Польша и Украина спорят о прошлом

Варшава и Киев все хуже понимают друг друга – чем дальше, тем больше разногласий. Но если Украина может только обидеться, то Польша может ответить на оскорбления и посерьезнее.

Украина чего-то недопонимает, заявили в польском МИД, прочитав статью коллеги из Киева об отношениях двух стран. Министр иностранных дел незалежной Павел Климкин, в свою очередь, считает, что недопонимают как раз в Варшаве. В своей статье он написал, что Польша дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям против польских граждан. И напомнил, что поляки сами совершали преступления против украинского народа.

Глава польского МИД Бартош Цихоцкий ответил, что "слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности" и доверие к такому партнеру отсутствует.

Причем это не новая ситуация в отношениях двух стран: Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в России) героизировали еще в 2015 году, как раз во время посещения президентом Польши Верховной рады. Поляки, которые хорошо помнят Волынскую резню, оскорбились и теперь решили наказывать за такую героизацию в своей стране. А вот на это обиделись уже в Киеве. Радикалы прошли по Львову с факелами и антипольскими лозунгами. И поставили свои власти в неудобное положение. Потому что те как раз ждут от Польши помощи: Киев рассчитывает, что Варшава увеличит поставки газа, если российский газ станет для него недоступным. Бартош Цихоцкий считает, что это "спекулятивная" логика . Такими спекуляциями, которые Украина пытается провернуть под шум националистических маршей, он возмущен: ведь Киев дважды за последние полгода отказался от возможности обсудить с Варшавой проблемные вопросы на высоком уровне. Как отметил польский министр, "это несоответствие между голосом псевдосмысла и реальностью".

Действительно, поведение крайне нелогичное. Испортив отношения с одним соседом, практически перекрыв себе газ и лишившись серьезной части экономических контактов, Украина тут же начинает портить отношения с другим и перекрывает себе дорогу в Европу. И, опять же, газ – тот же самый, российский, но уже из Польши. Кажется, главная цель тех, кто все это делает, – посмотреть, насколько быстро и эффектно Украина сможет сжечь все мосты и разрушить все, что у нее еще оставалось.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik