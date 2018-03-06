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"Славите Бандеру – сидите без газа". Польша и Украина спорят о прошлом

14:0506.03.2018
(обновлено: 14:08 06.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Варшава и Киев все хуже понимают друг друга – чем дальше, тем больше разногласий. Но если Украина может только обидеться, то Польша может ответить на оскорбления и посерьезнее.

Украина чего-то недопонимает, заявили в польском МИД, прочитав статью коллеги из Киева об отношениях двух стран.  Министр иностранных дел незалежной Павел Климкин, в свою очередь, считает, что недопонимают как раз в Варшаве. В своей статье он написал, что Польша дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям против польских граждан. И напомнил, что поляки сами совершали преступления против украинского народа.

Глава польского МИД Бартош Цихоцкий ответил, что "слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности" и доверие к такому партнеру отсутствует.

Кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович
© Фото : Илья Хохлов
Политолог: Украина делает то, что для нее весьма опасно
Причем это не новая ситуация в отношениях двух стран: Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в России) героизировали еще в 2015 году, как раз во время посещения президентом Польши Верховной рады. Поляки, которые хорошо помнят Волынскую резню, оскорбились и теперь решили наказывать за такую героизацию в своей стране. А вот на это обиделись уже в Киеве. Радикалы прошли по Львову с факелами и антипольскими лозунгами.  И поставили свои власти в неудобное положение. Потому что те как раз ждут от Польши помощи: Киев рассчитывает, что Варшава увеличит поставки газа, если российский газ станет для него недоступным. Бартош Цихоцкий считает, что это "спекулятивная" логика.  Такими спекуляциями, которые Украина пытается провернуть под шум националистических маршей, он возмущен: ведь Киев дважды за последние полгода отказался от возможности обсудить с Варшавой проблемные вопросы на высоком уровне. Как отметил польский министр, "это несоответствие между голосом псевдосмысла и реальностью".

Действительно, поведение крайне нелогичное. Испортив отношения с одним соседом, практически перекрыв себе газ и лишившись серьезной части экономических контактов, Украина тут же начинает портить отношения с другим и перекрывает себе дорогу в Европу. И, опять же, газ – тот же самый, российский, но уже из Польши. Кажется, главная цель тех, кто все это делает, – посмотреть, насколько быстро и эффектно Украина сможет сжечь все мосты и разрушить все, что у нее еще оставалось.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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tvell
Традиция однако !!!
14:21
06.03.2018
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Михаил Романовtvell
tvell, Тендеция!
14:50
06.03.2018
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