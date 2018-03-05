Если победители итальянских выборов не договорятся, то новые выборы. Так год и пройдет. А с ним и судимость Берлускони. Ему главное за это время – опять во что-нибудь не вляпаться. Желать того же Евросоюзу, видимо, поздно.
Не "Вперед", а полный вперед. Берлускони пришел сам и привел товарищей
Друг Путина, почитатель Путина и когда-то министр в кабинете друга Путина, а сейчас аппенинский аналог Марин Ле Пен. Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Джорджа Мелони. И они еще удивляются, что им тоже приписали содействие Путина? Хотя в любой другой стране ЕС их внутренние конкуренты, случись им там на что-то претендовать, тоже не избежали бы подобных обвинений. Италия тем и отличается от иного Запада, что здесь практически все политические силы выступают за хорошие отношения с Россией. Разница в том, как далеко каждая из них готова пойти.
Но эта троица, как сказали бы у нас – "что-то с чем-то". Впрочем, так говорят и у них. А знали бы противники этого альянса о "союзе меча и орала", еще бы и так его обозвали с намеком на авантюризм и недолговечность. Все равно бы им это не помогло. Оппозиционная пауза пошла дону Сильвио на пользу. И не то чтобы без него итальянцы совсем затосковали. Но соскучились. А он опять весь такой цветущий, жизнерадостный – и не один. С отважным евроскептиком Сальвини и отчаянной национал-популисткой Мелони.
Сочетание – как страшный сон западного "болота". И в отдельно взятой –между прочим, не последней – стране ЕС он начинает сбываться. Правоцентристы берут 37% и первое общекомандное место на выборах. А ведь и вторые здесь – "Движение 5 звезд". Тоже из мятежных: выступают за отмену санкций. Они взяли треть. Правящие демократы Маттео Ренци, не набрав и пятой части – третьи. И это последние дни, когда они называются "демократами Ренци". Ребрендинг левые начнут со смены лидера.
Но даже это для евромейнстрима – не самое плохое. Берлускони сотоварищи условились, что в премьеры выдвинут главу партии, набравшей больше всего голосов. Подразумевалось, что это будет "Вперед, Италия". А поскольку самому кабальеро судимость еще год запрещает претендовать на государственный пост, его кандидатом считался личный друг и председатель Европарламента Антонио Таяни. Политик умеренный и по еэсовским меркам системный. По крайней мере, у себя он общетоскливой погоды не портит.
Однако лучший результат среди консерваторов показала "Лига" Маттео Сальвини. А это – уже не "Вперед", это "полный вперед". Для Брюсселя он – "бунтовщик хуже Пугачева". Выход из ЕС и Еврозоны, признание Крыма. Кажется, чего только не наговоришь в предвыборном азарте. Но он этим живет. Хотя и не сказать, что побеждает. У коалиции нет достаточных для самостоятельного формирования правительства сорока процентов. Значит, переговоры. "Пять звезд" отказались от любых союзов. Стало быть, расчет на демократов. Но те едва ли признают евробузотера своим премьером.
Вот, собственно, и весь расклад. Если они не договорятся, президент Маттарелла назначит новые выборы. Пока суд да дело, год и пройдет. А с ним и судимость. Берлускони знает, чего он хочет, и умеет ждать. Ему главное за это время – опять во что-нибудь не вляпаться. Желать того же Евросоюзу, видимо, поздно. Как минимум одним "сапогом" он уже попал.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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