Парламентские выборы 24 сентября в ФРГ наконец закончились. Но это не тот случай, когда лучше позже, чем никогда. Потому что позже, а все равно получается, что никогда.

4.0 в пользу Ангелы. Меркель пошла на бис и замахнулась "на Бисмарка" Your browser does not support HTML5 audio

В Германии вопрос "доколе?" больше не актуален. Поскольку до Коля Меркель таки дотянулась. Еще десять дней – и она вступит в свой четвертый срок. Президент Штайнмайер объявил, что 14 марта предложит бундестагу ее кандидатуру на должность главы правительства. И это значит, что через полтора-два года она сравняется по властной продолжительности с Конрадом Аденауэром. А еще через пару лет догонит и самого "дядюшку Гельмута", как она, бывало, называла своего наставника. Впрочем, оба они для нее – вчерашний день. Она-то метит в позавчерашний. Отныне для нее временной ориентир – это непрерывные 19 лет Отто фон Бисмарка.

О том, чтобы замахнуться на "железного" их рейхсканцлера, речь пока не идет. Но если сейчас у нее получилось "на бис", то почему бы и потом не попробовать "на Бисмарка". Тем более что кое в чем Меркель его уже превзошла. Он-то говорил, что "политика есть искусство возможного". А она доказала, что еще и невозможного. Ведь, казалось, все против нее. И в ее собственной партии не все были от нее в восторге. А в результате за нее проголосовали даже в конкурирующей организации. Две трети социал-демократов в ходе своего внутреннего опроса высказались за "Большую коалицию" с ХДС/ХСС под началом Ангелы Меркель.

"СДПГ войдет в правительство", – объявил бургомистр Гамбурга, как ожидается, будущий вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц. "На его месте должен быть я", – где-то глубоко внутри себя грустно вздохнул некто Мартин Шульц. И во всей Германии он, наверное, был единственный, кто так подумал. Хотя он пожертвовал своей политической карьерой и ради этого альянса, и ради этой Меркель. Но кому это теперь интересно. Главное для всех – что парламентские выборы 24 сентября наконец закончились.

Но это не тот случай, когда лучше позже, чем никогда. Потому что позже, а все равно получается, что никогда. Не избавиться немцам от Меркель. "Ну где вам найти вторую такую?", – риторически успокаивают их отсутствием вариантов политологи. "Спасибо, вторую не надо. Одну бы пережить", – уже не слишком на это рассчитывая, отвечают бюргеры. Это в Китае говорят: "Правитель в столице, что сердце в теле человека". А у них-то Меркель – в печенках. Причем как у Прометея. Ее клюют, а она восстанавливается. Потому-то и она "железная" канцлерин, что от слова "железа".

По Гомеру печень – это средоточие жизни. У Платона она – источник отрицательных эмоций. У немцев одно другому не противоречит. Меркель у них – это жизнь в отрицательных эмоциях. Утверждают, кстати, что один из ее любимых жестов – это пальцы рук, сложенные "ромбиком". Иной раз достаточно показать только их, чтобы все поняли, кому они принадлежат. А "ромбик" – он же тем и отличается от квадрата, что все в нем – наперекосяк.

Между прочим, уполномоченная по вопросам равноправия полов в Германии Кристин Розе-Меринг предложила изменить гимн с прицелом на гендерную нейтральность. На Западе это сейчас модно. В Австрии стали петь про "великих дочерей и сыновей" вместо одних "сыновей". Канада патриотизм переквалифицировала из "удела твоих сынов" в "удел всех нас". Немцам же советуют исправить "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо "отечества" исполнять "родина". Хотя в их случае точнее было бы "родина-матушка". Правда, про "бодро" тогда лучше не вспоминать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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