Лишние расходы: Госдеп экономит на борьбе с российским вмешательством

Шумиха вокруг российского влияния на выборы в США не утихает, а только набирает обороты: спецпрокурор по этому делу готовится выдвинуть новые обвинения против Москвы. Ведь на носу уже и следующие выборы – промежуточные в конгресс в ноябре 2018 года. Надо держать ухо востро. Дональда Трампа не раз упрекали за промедление, призывали как можно скорее принять очередные меры и даже заподозрили в попытках замять "русскую тему". Но Трампа-то некоторые демократы давно нарекли чуть ли не "агентом Кремля", а вот от госдепартамента вряд ли ожидали чего-то подобного. И тем не менее: еще администрация Барака Обамы поручила ведомству бороться с российским вмешательством, особенно в Интернете. И в конце 2016 года на это запланировали 120 млн долларов, чтобы Центр глобального взаимодействия – специальное подразделение – начал защищать Штаты от влияния России. И что мы имеем по состоянию на март 2018-го: 23 сотрудника есть – ни одного, знающего русский язык, нет. А специалистов-айтишников, необходимых для работы в киберпространстве, и вовсе не набрали, сетует The New York Times.
И все это – на радость американским демократам: Трамп затягивает с санкциями, Госдеп не торопится противодействовать, Пентагон на это и вовсе денег пожалел. С таким раскладом пора в Штатах нового спецпрокурора назначать и очередное дело "шить" – про целый правительственный сговор и отлынивание от борьбы с Россией. Какую шумиху можно устроить! Сколько людей на уши поставить! Любые действия Трампа саботировать! И так далее, насколько фантазии и ресурсов хватит. А там уже и до новых президентских выборов рукой подать…
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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