Лишние расходы: Госдеп экономит на борьбе с российским вмешательством

В военном бюджете США на 2018 год впервые появилась статья "о противодействии российской угрозе". Еще раньше Госдепу выделили на эти же цели немалые деньги, но он их никак не может освоить. Может, просто тратить не на что?

Шумиха вокруг российского влияния на выборы в США не утихает, а только набирает обороты: спецпрокурор по этому делу готовится выдвинуть новые обвинения против Москвы. Ведь на носу уже и следующие выборы – промежуточные в конгресс в ноябре 2018 года. Надо держать ухо востро. Дональда Трампа не раз упрекали за промедление, призывали как можно скорее принять очередные меры и даже заподозрили в попытках замять "русскую тему". Но Трампа-то некоторые демократы давно нарекли чуть ли не "агентом Кремля", а вот от госдепартамента вряд ли ожидали чего-то подобного. И тем не менее: еще администрация Барака Обамы поручила ведомству бороться с российским вмешательством, особенно в Интернете. И в конце 2016 года на это запланировали 120 млн долларов, чтобы Центр глобального взаимодействия – специальное подразделение – начал защищать Штаты от влияния России. И что мы имеем по состоянию на март 2018-го: 23 сотрудника есть – ни одного, знающего русский язык, нет. А специалистов-айтишников, необходимых для работы в киберпространстве, и вовсе не набрали, сетует The New York Times.

Того и гляди, заподозрят Госдеп в нежелании бороться с "армией Кремля" в Сети. После того как Дональд Трамп пришел к власти, американские дипломаты во главе с Рексом Тиллерсоном еще 7 месяцев тянули с запросом тех самых 120 млн у Пентагона. Но тут подошел конец финансового года, и Минобороны отказало в выделении денег. Затем еще 5 месяцев прошли в спорах между ведомствами, может или нет Госдеп получить хотя бы 60 млн на борьбу с влиянием России уже в новом финансовом году. В итоге сторговались на 40 миллионах, и их переведут не раньше апреля. Вишенка на торте – фатализм самого Тиллерсона: мол, если Россия захочет вмешаться, она вмешается, и вряд ли этому можно помешать, меланхолично констатирует глава Госдепа США.

И все это – на радость американским демократам: Трамп затягивает с санкциями, Госдеп не торопится противодействовать, Пентагон на это и вовсе денег пожалел. С таким раскладом пора в Штатах нового спецпрокурора назначать и очередное дело "шить" – про целый правительственный сговор и отлынивание от борьбы с Россией. Какую шумиху можно устроить! Сколько людей на уши поставить! Любые действия Трампа саботировать! И так далее, насколько фантазии и ресурсов хватит. А там уже и до новых президентских выборов рукой подать…

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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