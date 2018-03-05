Изгоняющий дьявола: Уго Чавес

Уго Чавес был для политиков и политологов США исчадием ада. Ему они даже поставили диагноз "умственная отсталость". Себе бы хоть раз попробовали что-нибудь поставить...

В этот день, …лет назад

Пять лет назад, 5 марта 2013 года, скончался президент Венесуэлы Уго Чавес.

Его личность и политическая деятельность до сих пор вызывают много споров. Фигура действительно неоднозначная, противоречивая. Например, нобелевский лауреат Габриэль Гарсия Маркес после беседы с Уго Чавесом признался, что так и не смог решить, кто он – революционер или очередной латиноамериканский диктатор. А уж автору "Ста лет одиночества" и "Хроники объявленной смерти" в проницательности никак не откажешь.

На Западе Чавес получил однозначную и негативную оценку. Впрочем, такая прямолинейность и ограниченность не делает чести западным, преимущественно американским, политикам и СМИ.

А Чавес, например, считал Иисуса Христа "первым" и "величайшим" социалистом, а Иуду Искариота – "первым капиталистом".

Он вообще любил всякие эпатажные выходки и театральные жесты. Хотя бы вспомнить его выступление на Генассамблее ООН в 2006 году. Чавес прокомментировал выступление президента США Джорджа Буша: "Вчера сюда пришел дьявол. Он пришел сюда и говорил так, будто он является властелином мира". "Сегодня здесь все еще пахнет серой", – добавил венесуэльский лидер и перекрестился.

Впрочем, чего только на Генассамблее ООН не говорили за последние полвека! Эту традицию устраивать скандалы и демарши с главной трибуны Объединенных Наций, кажется, начал еще советский лидер Никита Сергеевич Хрущев. В 1960 году он был так разгневан словами филиппинского делегата, сравнившего СССР с концлагерем, что якобы снял свой ботинок и начал стучать им по трибуне. В действительности Хрущев никаким ботинком не стучал. Но именно этот образ прочно вошел в сознание сотен миллионов жителей Земли. И до сих пор живы тысячи свидетелей, которые якобы видели, как Хрущев стучал ботинком. А в Лондоне вам покажут музей-квартиру, в которой долгие годы жил великий сыщик Шерлок Холмс. А в итальянской Вероне вам покажут дом Джульетты, чью биографию написал Шекспир в пьесе "Ромео и Джульетта".

В 1987 году ярый противник СССР Рональд Рейган с трибуны Генассамблеи ООН всерьез заявил, что самая большая угроза миру исходит не от коммунистов, а от инопланетян. Это уже не Альфред Хичкок, а Джордж Лукас. "Звездные войны". Голливудом запахло… И это не удивительно: по своей первой профессии президент Рейган был голливудским актером.

Получается, что не только Уго Чавес с его латиноамериканским темпераментом был способен на театральные жесты. Были на подмостках ООН и другие "представления". Скажем, госсекретаря США Колина Пауэлла. В 2003 году он заявлял, что Саддам Хусейн занимается ядерной программой, активно производит запрещенное химическое оружие. Пауэлл для убедительности даже размахивал перед носом членов Совбеза ампулой якобы с сибирской язвой. А если бы она упала и разбилась?! Впрочем, чего только не сделаешь ради красного словца.

Но все-таки это как-то мелко по сравнению с Хрущевым, Рейганом или Чавесом. Хотя, с другой стороны, последствия заявлений Пауэлла мы до сих пор расхлебываем в Ираке и Сирии.

Для Латинской Америки, по мнению экспертов, Чавес сумел стать главным выразителем протестных чувств большинства населения. Всех тех, кто выступает против диктаторов, нищеты, империалистической гегемонии США. А венесуэльцы видели в нем национального лидера, героя.

Феноменальная популярность Чавеса и его успех во многом проистекают из латиноамериканского менталитета. Чавес – как лидер и властитель дум – мог состояться только в Латинской Америке и нигде более.

Чавес активно продвигал идеологию "социализма XXI века", сочетающего в себе элементы капитализма и социализма. Этой идеологией Чавес сумел увлечь не только родную Венесуэлу, но и Боливию, Кубу, Никарагуа, Эквадор.

А то, что, скажем, у Чавеса было много критиков на Западе – это неудивительно. В США прекрасно понимали, что его политика стоит Вашингтону существенных имиджевых потерь в латиноамериканском мире.

Ну а что касается Европы, то она критиковала Чавеса, как говорится, за компанию. Кстати, в Старом Свете политиков калибра Чавеса днем с огнем не сыщешь. Да и сам сегодняшний политический ландшафт Европы весьма безликий, стерилизованный какой-то. Яркие и неординарные лидеры и властители дум давно записаны в "красную книгу" и сданы Брюсселем в утиль за ненадобностью и неудобностью. Зато в Европе много политиков-чиновников типа Олланда, Макрона, Меркель, Кэмерона. Есть политики-вечные хлопотуны и паровыпускатели типа Туска, Грибаускайте, Квасьневского. Есть политики, чьи имена и "подвиги" забываются уже на следующий день после их отставки – типа Гордона Брауна, Баррозу и Расмуссена.

Пожалуй, за последние десятилетия запомнились только Сильвио Берлускони, Жак Ширак, Гельмут Коль да Николя Саркози. Возможно, еще есть пока нереализованный потенциал у Маттео Ренци и Виктора Орбана… И все!

А в США не просто критиковали Чавеса. Там еще составляли и его подробные психологические портреты. В частности, Джеральд Пост, бывший сотрудник ЦРУ, а ныне специалист по политической психологии Университета Джорджа Вашингтона. Он пишет: Чавес не обладает воображением, часто повторяется в своих речах. И ставит диагноз: "органическое нарушение умственной деятельности". Все понятно. Другим диагноз, поставленный латиноамериканскому лидеру американским ученым в штатском, быть не мог. Немыслим. Но этот Пост диагноз-то поставил, только вот кому? Чавесу ли? Не ошибся ли? Не перепутал ли пробирки? Или все-таки Пост про каких-то других, североамериканских политиков написал? Кандидатов, подходящих под описание Джеральда Поста, там всегда было немало. И еще лет на сто припасено.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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