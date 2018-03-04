Задом наперед со шкурой неубитого. Как узкоколейка рассорила страны Балтии

Таких мегапроектов в Прибалтике не было со времен СССР – и тут вдруг подвалило счастье. Вместе с деньгами. И того и другого оказалось слишком много: как-то уже отвыкли. Нечего и привыкать.

Помните, как когда-то говорили: берите столько, сколько сможете унести. В Прибалтике ладошки крохотные, да и все маленькое, кроме амбиций. И те – в основном для внутреннего пользования, читай электората. Тоже небольшого, кстати, еще и урезанного по нацпризнаку. В этом всем маленьком, несомненно, есть своя прелесть. С пятницы по воскресенье. В остальное активное время размер амбиций быстро упирается в размер страны.

Тем не менее кушать хочется всем. А когда лежишь на диване, кушать хочется почему-то еще больше. Тем более когда под боком есть такие замечательные возможности в виде еврофинансирования. Все, что надо делать – правильно написать бумажку, надеть правильно выглаженную рубашку и рассказать правильно составленные слова правильно поставленным людям. Пиши что вздумается, заявляй побольше, обещай неслыханное. Потом – как-нибудь, главное – получить финансирование.

Хорошо, когда дают 6 миллионов на поддержку тех, кто поддерживает подержанные идеи. Отлично, когда дают 60 миллионов на поддержку тех, кто поддерживает борьбу с каким-нибудь современным вызовом. Великолепно, когда дают 600 миллионов на поддержку твоей современной страны. Но когда Еврокомиссия неожиданно для всех вдруг одобрила проект Rail Baltica – узкоколейку из Таллина в Польшу через все три страны – бюджет которого почти 6 миллиардов , вдруг почему-то стало страшно.

На лицах у профильных министров заиграли желваки, задергались складки, а на ответственных за заявленный мегапроект стало больно смотреть. Лицо их выражали недоумение, озабоченность и мысль "а что ж мы там такого написали".

Дело не только в том, что таких мегапроектов в Прибалтике не было со времен отсталого СССР, в котором они шли по расписанию в рамках каждой очередной пятилетки. Дело не только в том, что прибалтийские города с трудом набирают людей даже на летний ремонт улиц – и какое строительство магистрали, тем более с массой специалистов, откуда? Дело не только в том, что построив ветку, Евросоюз расходы на ее содержание повесит на узенькие плечики скромных прибалтийских держав. Дело еще и в том, что в Прибалтике поезда, которые приносят хоть какую-то пользу государству, ходят почему-то – видимо, по привычке – с востока на запад, а не с севера на юг.

В общем, умом проект не понять, как ни пробуй. Но сердцем… А сердце стучит сильнее, когда слышит цифру в 6 миллиардов. Так и хочется отстегнуть голову и броситься во все тяжкие. Тем более что ЕС проект одобрил, печать поставил, сказал "работайте" и махнул рукой. Ну и стали прибалтийские страны потихоньку готовиться к деньгам. Вот это мне, это Остап Ибрагимычу. Стали структуру определять, пирамидки строить. Латвия вроде как по центру сразу села. Никто поначалу и не возражал. Ну, пусть сидит, деньги-то все получат.

А потом, как обычно, что-то пошло и не поехало. В человеческих отношениях нет фигуры более сложной, чем треугольник. С государствами, которые тоже состоят из людей – картина та же. С виду вроде бы все просто, а вот когда появляются отношения или соотношения – такие дроби выползают, тригонометрия какая-то. Сначала поссорились литовцы с латвийцами. Первые хотели веточку загнуть до Вильнюса, увеличить протяженность, получить больше денюжков. Но Латвия место гипотенузы в этом треугольнике терять не хотела, нажаловалась. ЕС надел очки, загогулину заметил и предотвратил. Литовцы к латвийцам – почему не поддержали. Те: а потому что нас такая кривая бесит даже визуально. Рассорились. Латвия дяде в ЕС нажаловалась. Тот Литву пожурил и принудил к сожительству. Но разговаривать в доме перестали, одни вздохи и цыканья. Проект начал застаиваться.

И тут молчаливая по природе своей Эстония вдруг взбрыкнула. Говорит: а Латвия не ведает, что творит, так я за Литву. Мы уже договорились, мы два катета и нас тут таких большинство. Треугольники – штука хитрая: заговор – гарантия победы. Теперь Эстония и Литва недовольны Латвией, а Латвия – Литвой, мол, подговорила соседку.

Вы еще не запутались? В Евросоюзе с их любовью к географии путаются еще быстрее. Решают они вопросы обычно так: слушают, пока позволяет декларируемая толерантность, а когда голова совсем начинает плыть, выдают типа "подождите, подождите, а как раньше было? Вот давайте так и оставим".

А проект продолжает вялотекуще стоять. Никто не хочет брать стальной рельс в ладошки, не державшие ничего тяжелее бутерброда. Суммы зависли. Слюни текут, желудок бесится. Ситуация раздражает. Европа давай быть недовольной. Сначала Литвой, затем Латвией, потом Эстонией. А потом и список кончился. Теперь сам мегапроект под угрозой. Или договариваетесь, говорят, или не будет ни цента. Точка.

Ну, это европейцы думают, что точка. Конечно, если так ставят вопрос – то договорятся. Но только до следующей бумажки, до следующей двери. Так что это только точка в веренице многоточий. Движение есть, только напоминает бег задом наперед.

Шесть миллиардов продолжают валяться на дороге. Раньше говорили, что она будет окупаемой. Теперь говорят, что она просто будет железной. Скоро начнут уверять, что как минимум она точно будет. А еще позже – что она обязательно должна быть. Когда-нибудь.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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