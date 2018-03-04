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Эстония: борьба справедливости и национализма. Последний побеждает

10:0004.03.2018
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© AFP 2018 / RAIGO PAJULAНа выборах в парламент ЭстонииНа выборах в парламент Эстонии
© AFP 2018 / RAIGO PAJULA
В тройку самых популярных политиков Эстонии вошел лидер ультранационалистической партии EKRE. Члены которой маршируют с факелами под лозунгом "Эстония – эстонцам". Не удивительно, что в армии страны предлагают петь песню с призывом убивать русских.

Эстонии не привыкать к скандалам на национальной почве. Из последнего. Выяснилось, что в одной из частей Сил обороны в качестве строевой песни разучивают песню "лесных братьев", в которой рефреном звучит призыв убивать русских.  В появлении такого, мягко говоря, странного репертуара нет ничего сверхъестественного. Армия – часть общества, которому уже много лет внушается, что русские – враг номер один.  Все военные учения обращены лицом к Востоку и все сценарии гипотетических боестолкновений описывают их как войну с русскими. 

Вид на старинные бастионы и крепость Олевисте. Таллин, Эстония
© РИА Новости / Тихонов
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То, что эта история стала достоянием гласности – случайность. Ведь если бы подразделение, в котором собирались исполнить эту песню, состояло сплошь из представителей коренной национальности, то об этом инциденте никто бы и не узнал. Однако среди срочнослужащих оказались русскоязычные, которые мало того, что отказались эту песню петь, но и еще сообщили о ней родным и близким. Те написали командованию части и правозащитникам, сделали запрос в генеральный штаб и министерство обороны. Однако, скорее всего, этим небольшим всплеском возмущения история и закончится. 

Национализм – естественная составляющая современного эстонского общества, у которой наблюдается весьма существенная тенденция роста. Тому можно приводить множество примеров, но мы возьмем самый свежий. 

Буквально несколько дней назад был проведен опрос о том, кого бы жители Эстонии хотели видеть премьер-министром страны. В тройку самых популярных политиков вошел господин  Март Хельме – лидер ультранационалистической партии EKRE (Эстонской консервативной народной партии). Представители этой партии каждое 24 февраля, когда  страна отмечает День независимости, выходят в центр Таллина с факелами в руках и маршируют под лозунгом "Эстония — эстонцам".  Самое странное, что это событие остается практически не замеченным  в местных средствах массовой информации. И если шесть лет тому назад тех, кто вышел на площадь Свободы, зажег факелы и прошел с ними по улицам Старого Таллина, можно было считать кучкой маргиналов, то теперь это движение оформилось в политическую организацию и имеет свою фракцию в парламенте.  

Если всмотреться в сияющие молодые лица тех, кто шагает в их колонне в самом сердце эстонской столицы, можно сделать неутешительный вывод о том, что у этой партии есть перспектива и есть будущее. Ее рейтинги растут и это значит, что в ближайшие годы в государственных и местных органах власти будет увеличиваться число сторонников лозунга "Эстония – эстонцам".  

Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© Flickr / European Parliament
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Однако, несмотря на практически взрывной рост националистических настроений, об этом явлении предпочитают не говорить, не замечать его. Возможно, из-за того, что власти страны стесняются демонстрировать миру столь странное проявление развития общественно-политической жизни страны. А возможно, и от того, что действительно не считают национализм чем-то экстраординарным. 

В течение всего времени существования независимой Эстонии националистические идеи являются движущей силой всех политических процессов, они заложены в законах, они прочно проникли в общественное сознание, стали его частью. Настораживает то, что эти процессы не затухают, а движутся в сторону своего развития, время от времени выбрасывая во внешний мир протуберанец факельного шествия. Кто остановит их, кто повернет это движение вспять? Нет ответа, не вижу такой силы в Эстонии и от этого очень тревожно. Ведь свет факелов не разгоняет тьму, а наоборот –сгущает ее. 

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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