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Курц внешней политики. Австрия шагнула к России

14:0003.03.2018
(обновлено: 14:56 03.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фотоКанцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Первый официальный визит за пределы ЕС – в Россию. Канцлер Австрии Себастьян Курц сделал широкий шаг в сторону восточного соседа, показывая, какие направления будут актуальны не только в австрийской, но и европейской политике.

Себастьян Курц молод, но, кажется, ему все по плечу. Будучи еще студентом, он становится государственным секретарем Австрии по делам интеграции.  В 27 лет – министр иностранных дел. В октябре прошлого года Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, заняла на парламентских выборах первое место. А уже в декабре он становится самым молодым в Европе главой правительства страны. 

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вена против санкций – но Вашингтон и Брюссель главнее
"Вундеркинд" австрийской политики? Да, так его иногда называют  дома.  Но скорее он представитель новой формации политиков, которых так заждались в Европе. Курц предпринимает выверенные шаги и достигает результата. Первая поездка за пределы ЕС в качестве канцлера – в Россию. До этого встречи на высшем уровне – только со стратегическими союзниками: канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Официальный визит Себастьяна Курца в Россию – это продолжение четкого курса Австрии на выстраивание добрососедских отношений с Москвой, которым уже не один десяток лет. Имея нейтральный статус (страна – не член НАТО), Австрия имеет хорошую возможность для маневра при решении многих злободневных политических вопросов. Конечно, на первом плане сейчас конфликт в Донбассе. Курц представляет тех политиков в ЕС, которые выступают за поэтапную отмену санкций в отношении России по мере выполнения Минских соглашений. Эта тема была затронута и во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На ней оба лидера подтвердили, что альтернативы Минску-2 нет

Однако проблема в том, что Минские соглашения сейчас "подвисли". После принятия закона о реинтеграции Донбасса Киев и фактически, и юридически отказался от выполнения Минска-2. В вышеупомянутом законе о соглашениях – ни слова. Себастьян Курц не раз заявлял, что разрешение конфликта в Донбассе – одно  из первоочередных его дел. Но прорывных шагов от новоиспеченного канцлера ждать не стоит. Он будет действовать в рамках общей повестки Евросоюза, где существует лишь два "течения". Первое – отмена санкций в отношении России только лишь после полного урегулирования конфликта на Донбассе. Второе – поэтапная отмена санкций по мере разрешения проблем на юго-востоке Украины. Единственно радует то, что представители второго "течения" становятся все весомей в ЕС. К его сторонникам, помимо Австрии, относят Чехию, Венгрию и Италию. 

К счастью, в сфере экономических взаимоотношений у России и Австрии реально возможны прорывные шаги. Так, по поводу "Северного потока-2" сомнений в поддержке проекта со стороны Австрии  нет.  На встрече   лидеров России и Австрии Себастьян Курц еще раз заявил, что Вена поддерживает реализацию "Северного потока-2". Также не забудем, что Австрия лоббирует в ЕС и подключение европейцев к "Турецкому потоку". 

Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аналитик: новый австрийский кабмин будет "продавливать" снятие санкций с РФ
Но  помимо строительства трубопроводов существует один проект, который действительно может стать прорывным для обеих сторон. Речь идет о строительстве железной дороги от города Кошице (Словакия) до Вены, причем шириной российского стандарта – 1524 мм. На встрече с Себастьяном Курцем Владимир Путин отметил, что железная дорога позволит не только использовать транзитный потенциал России, но и в перспективе эффективнее связать европейские и азиатские рынки.   Хотя и тут не стоит забывать о возможных проблемах – дорога должна пройти по территории Украины, которая как раз задумалась об отказе от железных дорог с "российской" колеей. 

И все же именно плотные экономические отношения могут наиболее сильно повлиять на санкционный режим в отношении России. Все громче европейский бизнес, и в том числе австрийский, заявляет о том, что санкции вредны и бесперспективны. Впрочем, насколько они непреодолимы? Товарооборот между РФ и Австрией с каждым годом только растет. Например, в прошлом году он увеличился на 40%. При этом обе страны выступают активными инвесторами. Накопленные российские инвестиции в экономику Австрии составили 23 млрд долларов, а австрийские инвестиции в Россию – 5 млрд долларов. 

Как говорится, экономика санкции точит. 

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik  

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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Valle A
Новая дорога по территории 404? Снова наступить на старые грабли?
15:06
03.03.2018
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uriytokarev
если его планы дружественные то россия всегда рада
16:17
03.03.2018
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