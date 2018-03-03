Курц внешней политики. Австрия шагнула к России

Себастьян Курц молод, но, кажется, ему все по плечу. Будучи еще студентом, он становится государственным секретарем Австрии по делам интеграции. В 27 лет – министр иностранных дел. В октябре прошлого года Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, заняла на парламентских выборах первое место. А уже в декабре он становится самым молодым в Европе главой правительства страны.
Официальный визит Себастьяна Курца в Россию – это продолжение четкого курса Австрии на выстраивание добрососедских отношений с Москвой, которым уже не один десяток лет. Имея нейтральный статус (страна – не член НАТО), Австрия имеет хорошую возможность для маневра при решении многих злободневных политических вопросов. Конечно, на первом плане сейчас конфликт в Донбассе. Курц представляет тех политиков в ЕС, которые выступают за поэтапную отмену санкций в отношении России по мере выполнения Минских соглашений. Эта тема была затронута и во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На ней оба лидера подтвердили, что альтернативы Минску-2 нет.
Однако проблема в том, что Минские соглашения сейчас "подвисли". После принятия закона о реинтеграции Донбасса Киев и фактически, и юридически отказался от выполнения Минска-2. В вышеупомянутом законе о соглашениях – ни слова. Себастьян Курц не раз заявлял, что разрешение конфликта в Донбассе – одно из первоочередных его дел. Но прорывных шагов от новоиспеченного канцлера ждать не стоит. Он будет действовать в рамках общей повестки Евросоюза, где существует лишь два "течения". Первое – отмена санкций в отношении России только лишь после полного урегулирования конфликта на Донбассе. Второе – поэтапная отмена санкций по мере разрешения проблем на юго-востоке Украины. Единственно радует то, что представители второго "течения" становятся все весомей в ЕС. К его сторонникам, помимо Австрии, относят Чехию, Венгрию и Италию.
К счастью, в сфере экономических взаимоотношений у России и Австрии реально возможны прорывные шаги. Так, по поводу "Северного потока-2" сомнений в поддержке проекта со стороны Австрии нет. На встрече лидеров России и Австрии Себастьян Курц еще раз заявил, что Вена поддерживает реализацию "Северного потока-2". Также не забудем, что Австрия лоббирует в ЕС и подключение европейцев к "Турецкому потоку".
И все же именно плотные экономические отношения могут наиболее сильно повлиять на санкционный режим в отношении России. Все громче европейский бизнес, и в том числе австрийский, заявляет о том, что санкции вредны и бесперспективны. Впрочем, насколько они непреодолимы? Товарооборот между РФ и Австрией с каждым годом только растет. Например, в прошлом году он увеличился на 40%. При этом обе страны выступают активными инвесторами. Накопленные российские инвестиции в экономику Австрии составили 23 млрд долларов, а австрийские инвестиции в Россию – 5 млрд долларов.
Как говорится, экономика санкции точит.
Автор Сергей Осипов, радио Sputnik
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