Курц внешней политики. Австрия шагнула к России

Первый официальный визит за пределы ЕС – в Россию. Канцлер Австрии Себастьян Курц сделал широкий шаг в сторону восточного соседа, показывая, какие направления будут актуальны не только в австрийской, но и европейской политике.

Себастьян Курц молод, но, кажется, ему все по плечу. Будучи еще студентом, он становится государственным секретарем Австрии по делам интеграции. В 27 лет – министр иностранных дел. В октябре прошлого года Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, заняла на парламентских выборах первое место. А уже в декабре он становится самым молодым в Европе главой правительства страны.

"Вундеркинд" австрийской политики? Да, так его иногда называют дома. Но скорее он представитель новой формации политиков, которых так заждались в Европе. Курц предпринимает выверенные шаги и достигает результата. Первая поездка за пределы ЕС в качестве канцлера – в Россию. До этого встречи на высшем уровне – только со стратегическими союзниками: канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Официальный визит Себастьяна Курца в Россию – это продолжение четкого курса Австрии на выстраивание добрососедских отношений с Москвой, которым уже не один десяток лет. Имея нейтральный статус (страна – не член НАТО), Австрия имеет хорошую возможность для маневра при решении многих злободневных политических вопросов. Конечно, на первом плане сейчас конфликт в Донбассе. Курц представляет тех политиков в ЕС, которые выступают за поэтапную отмену санкций в отношении России по мере выполнения Минских соглашений. Эта тема была затронута и во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На ней оба лидера подтвердили, что альтернативы Минску-2 нет.

Однако проблема в том, что Минские соглашения сейчас "подвисли". После принятия закона о реинтеграции Донбасса Киев и фактически, и юридически отказался от выполнения Минска-2. В вышеупомянутом законе о соглашениях – ни слова. Себастьян Курц не раз заявлял, что разрешение конфликта в Донбассе – одно из первоочередных его дел. Но прорывных шагов от новоиспеченного канцлера ждать не стоит. Он будет действовать в рамках общей повестки Евросоюза, где существует лишь два "течения". Первое – отмена санкций в отношении России только лишь после полного урегулирования конфликта на Донбассе. Второе – поэтапная отмена санкций по мере разрешения проблем на юго-востоке Украины. Единственно радует то, что представители второго "течения" становятся все весомей в ЕС. К его сторонникам, помимо Австрии, относят Чехию, Венгрию и Италию.

К счастью, в сфере экономических взаимоотношений у России и Австрии реально возможны прорывные шаги. Так, по поводу "Северного потока-2" сомнений в поддержке проекта со стороны Австрии нет. На встрече лидеров России и Австрии Себастьян Курц еще раз заявил, что Вена поддерживает реализацию "Северного потока-2". Также не забудем, что Австрия лоббирует в ЕС и подключение европейцев к "Турецкому потоку".

Но помимо строительства трубопроводов существует один проект, который действительно может стать прорывным для обеих сторон. Речь идет о строительстве железной дороги от города Кошице (Словакия) до Вены, причем шириной российского стандарта – 1524 мм. На встрече с Себастьяном Курцем Владимир Путин отметил, что железная дорога позволит не только использовать транзитный потенциал России, но и в перспективе эффективнее связать европейские и азиатские рынки. Хотя и тут не стоит забывать о возможных проблемах – дорога должна пройти по территории Украины, которая как раз задумалась об отказе от железных дорог с "российской" колеей.

И все же именно плотные экономические отношения могут наиболее сильно повлиять на санкционный режим в отношении России. Все громче европейский бизнес, и в том числе австрийский, заявляет о том, что санкции вредны и бесперспективны. Впрочем, насколько они непреодолимы? Товарооборот между РФ и Австрией с каждым годом только растет. Например, в прошлом году он увеличился на 40%. При этом обе страны выступают активными инвесторами. Накопленные российские инвестиции в экономику Австрии составили 23 млрд долларов, а австрийские инвестиции в Россию – 5 млрд долларов.

Как говорится, экономика санкции точит.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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