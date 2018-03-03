Женский спорт в США: "девочка-мальчик" начинает и выигрывает

Быть или не быть женскому спорту, когда не те пошли женщины и спорт их – уже не тот? Для США это вопрос непраздный.

Штат Техас "жжет". Второй год подряд на местных женских соревнованиях по борьбе в категории "школьницы до 50 килограммов" победителем выходит Мак Беггс. Мужское имя смущать не должно: Мак пока девочка, но делает все, чтобы превратиться в мальчика. Имя уже поменяла, теперь вот ждет, когда подействуют стероиды и тестостерон, которые она принимает в немеряных количествах, тем временем "лупася" и подминая под себя неудачливых спортивных соперниц.

Девочку-борца по имени Мак обсуждали в эфире Fox News как смешную, но и страшную по своим последствиям историю – ведь в ней ни к чему не придерешься, все чисто! В правилах штата Техас написано, что женский чемпионат проводится для биологических девочек, а "проверочным материалом" служит тот пол, который указан в свидетельстве о рождении. Точнее, не пол (sex), а гендер (gender) – слово "пол" медленно, но верно вымывается из американского английского языка. Короче, пока превращение девочки в мальчика не завершено, ее не имеют права снять с соревнований или отправить на "борьбу" с биологическими мальчиками.

При этом никто не заморачивается проверками ее мочи, например – она открыто принимает препараты, и, видимо, ничего, кроме уважения к праву личности трансгендера, вызывать не должна.

Однако что-то мне подсказывает, что если превращение этого "недо-Мака" в "Мака-настоящего" подзадержится, то женская борьба в штате Техас сойдет на нет или станет унылой "мясорубкой Мака", в которую будут попадать все новые американские девчата, напрасно мечтающие о спортивном пьедестале. На их месте мне было бы обидно.

Кстати, обиделись за "правильных" девочек и участники эфира Fox News – с выводом их обсуждения нельзя не согласиться: "Хотите сменить пол – значит, вам придется уйти из борьбы. Может быть, вам лучше играть на скрипке, а не портить соревнования для всех остальных спортсменов?". С другой стороны, что-то многовато в последнее время таких "скрипачей" из США – особенно шикарным было бы "струнное трио" гимнастки Симоны Байлз и теннисисток сестер Уильямс. Но и к ним не придерешься – они же нездоровы… https://ria.ru/sport/20160913/1476821721.html

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.