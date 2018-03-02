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"А поутру они проснулись…", или Как Америка новости от Путина пережила

18:4702.03.2018
(обновлено: 18:54 02.03.2018)
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© REUTERS / Jim BourgПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jim Bourg
Вообще-то мы сделали все как они просили. Они же нам говорили: "Пусть наше ПРО вас не волнует". Хорошо. Теперь оно нас не волнует. Теперь пусть оно волнует вас.

"А поутру они проснулись…", или Как Америка новости от Путина пережила
"Все пропало, шеф. Все пропало", – повторяя Гешу Козодоева, будил уснувшего у телевизора Трампа дежурный офицер Секретной службы. "Что, Путин уже поздравил с Новым годом? Я опять проспал", –  открыл тот глаза, не приходя в сознание. А оно упорно выдавало какие-то непонятные и, кажется, совсем несвязные друг с другом слова. Авангард. Сармат. Кинжал. Гиперзвук. И это зловещее: "Послушайте сейчас". Дональд понимал, что это было послание Путина. Не понимал, почему прямым текстом. 

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
"У них память – как у рыбок". Политолог о реакции Запада на слова Путина
"Неужели – это провал?" – судорожно перебирал он в памяти все свои решения, но никак не мог взять в толк, что от него еще требуется. "Точно. Трамп", – внезапно осенило его. Секьюрити посмотрел на хозяина с плохо скрываемой жалостью. "Название для новой ракеты русских. Трамп", – еще больше смутил его Трамп. "А что, ее ведь у нас тоже никто не ждал",– не без самоиронии пояснил он. "Тогда уж лучше – Путин", – подумал офицер. И не о ракете, а о президенте. Сегодня в США многие думают, что Путин лучше. 

И только Пентагон не удивлен. Мол, 10 лет мы все про их военные наработки знаем. А что они должны были сказать? Что миллиарды на разведку не имели смысла? Или что ПРО не направлено против России? Хотя это как раз они сказали. С какой-то даже обидой, что ли. Напрасно. Мы-то сделали все как они просили. Они же нам говорили: "Пусть наше ПРО вас не волнует". Хорошо. Теперь оно нас не волнует. Теперь пусть оно волнует вас. Потому что если вы все еще перехватываете – тогда мы идем к вам другим путем. 

"Мы не будем реагировать на каждое слово или идею, которые выражают мировые лидеры", – едва ни срываясь на истерику, нервно именно что реагировала, может быть, и не на каждое, но все-таки слово Путина красотка Хезер из Госдепа. "Это определенно то, на что нам не понравилось смотреть", – оценила она анимационный фрагмент с огибающими земной шар ракетами. Да уж, не "Симпсоны" – смешного мало. Особенно если вместо света в конце туннеля увидеть Флориду. А они, призналась Науэрт, всем своим государственным департаментом только это и видели. 

Обычное дело. Они же и в договоренностях, которые мы якобы нарушили, видят только положение о том, что мы не должны им отвечать, если они нам угрожают. Кстати, что касается изображения траектории полета ракет, то, если захотеть,  можно рассмотреть, как они рисуют сердце. Хотя с другой стороны, кому-то и такой контур сойдется совсем в иной точке. Пятой. Это зависит от того, кто к чему готовится. Путин, например, доверил им, как своим. Не все, конечно. Про лазер – только намеком. Потому что не было задачи оставить их без чувств. Напротив, их надо было в чувство привести. 

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Послание Путина: Запад отвечает. В основном штампами
Трудно сказать, удалось ли. Узнаем, возможно, и по вариантам названия для наших новейших образцов, которые они тоже могут присылать на сайт министерства обороны. Причем им это надо даже больше, чем нам. Это же они не понимают, когда им русским языком говорят. Стало быть, им и решать, как они будут это наше оружие звать. 

"А моя кнопка все равно больше", – окончательно придя в себя, написал Трамп первую строчку своего обращения к народу. А потом подумал и добавил: "… чем у Ким Чен Ына".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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