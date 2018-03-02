"А поутру они проснулись…", или Как Америка новости от Путина пережила

И только Пентагон не удивлен. Мол, 10 лет мы все про их военные наработки знаем. А что они должны были сказать? Что миллиарды на разведку не имели смысла? Или что ПРО не направлено против России? Хотя это как раз они сказали. С какой-то даже обидой, что ли. Напрасно. Мы-то сделали все как они просили. Они же нам говорили: "Пусть наше ПРО вас не волнует". Хорошо. Теперь оно нас не волнует. Теперь пусть оно волнует вас. Потому что если вы все еще перехватываете – тогда мы идем к вам другим путем.
"Мы не будем реагировать на каждое слово или идею, которые выражают мировые лидеры", – едва ни срываясь на истерику, нервно именно что реагировала, может быть, и не на каждое, но все-таки слово Путина красотка Хезер из Госдепа. "Это определенно то, на что нам не понравилось смотреть", – оценила она анимационный фрагмент с огибающими земной шар ракетами. Да уж, не "Симпсоны" – смешного мало. Особенно если вместо света в конце туннеля увидеть Флориду. А они, призналась Науэрт, всем своим государственным департаментом только это и видели.
Обычное дело. Они же и в договоренностях, которые мы якобы нарушили, видят только положение о том, что мы не должны им отвечать, если они нам угрожают. Кстати, что касается изображения траектории полета ракет, то, если захотеть, можно рассмотреть, как они рисуют сердце. Хотя с другой стороны, кому-то и такой контур сойдется совсем в иной точке. Пятой. Это зависит от того, кто к чему готовится. Путин, например, доверил им, как своим. Не все, конечно. Про лазер – только намеком. Потому что не было задачи оставить их без чувств. Напротив, их надо было в чувство привести.
"А моя кнопка все равно больше", – окончательно придя в себя, написал Трамп первую строчку своего обращения к народу. А потом подумал и добавил: "… чем у Ким Чен Ына".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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