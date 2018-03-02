Польша о двух концах. Европарламент подготовил Варшаве лишения

Желание Польши стать первой страной ЕС неумолимо приближается к исполнению. Накануне уже и Европарламент значительным большинством не стал этому препятствовать. Вслед за Еврокомиссией он тоже одобрил запуск процедуры введение штрафных санкций против Варшавы. А это значит, что ее первой в истории сообщества могут лишить голоса. Хотя, что это значит, в нем пока не знают, поскольку еще ни разу с этим не сталкивались. Но звучит так, будто кто-то кому-то просто хочет закрыть рот.
В декабре европейское начальство вынесло Варшаве последнее предупреждение. "За губительное разрушение демократических свобод в результате судебной реформы", – значилось в мотивировочной части. От Польши требовали за 3 месяца пересмотреть 13 законов, которые нарушают принципы верховенства права и предоставляют властям контроль над судами. Та в ответ увеличила число этих актов еще на два. Президент Дуда, правда, их ветировал. Но заявил, что не ЕС решать, что для Польши хорошо, и что для Польши плохо. Иначе говоря, нахамил. А ведь было время, когда они в рот ЕС смотрели, как крошка сын к отцу к нему пришли.
После распада соцлагеря в нем так торопились "удочерить" беспризорные страны, что особо не вдавались в детали их родословной. Все были просто счастливы. А потом младошляхта стала взрослеть. Вначале проявилась ее наследственность, затем – несносный характер. Потом к чужому дяде воспылала большей любовью, чем к приемным родителям. Жалела только, что он так далеко – иначе сбежала бы к нему пусть даже не первым, а каким-нибудь 51-м штатом. И вот уже не скроешь, что они с ЕС – не родные. А от европейского воспитания в Польше остался только пшик. Хотя в Брюсселе, уже не сдерживая себя, предпочитают произносить это слово через "е".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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