Польша о двух концах. Европарламент подготовил Варшаве лишения

Наказание одного из своих членов называется, кажется, членовредительством. А Польша у ЕС, по всему – как заноза именно там, откуда ее и вытащить не можешь, и терпеть не в силах. Только и остается – самому себя высечь.

Желание Польши стать первой страной ЕС неумолимо приближается к исполнению. Накануне уже и Европарламент значительным большинством не стал этому препятствовать. Вслед за Еврокомиссией он тоже одобрил запуск процедуры введение штрафных санкций против Варшавы. А это значит, что ее первой в истории сообщества могут лишить голоса. Хотя, что это значит, в нем пока не знают, поскольку еще ни разу с этим не сталкивались. Но звучит так, будто кто-то кому-то просто хочет закрыть рот.

Там, конечно, не все так просто. Даже если дойдет до крайности, надо, чтобы это решение поддержали как минимум 22 государства из 28. Британия еще тоже считается. Хотя она вряд ли "сольет" в каком-то смысле своего товарища по несчастью. Скорее всего не сделает этого и Венгрия. Поскольку в Будапеште понимают, что они будут следующими. Остальные молчаливо ждут развязки. И партнеры Польши по Вышеградской четверке – Словакия и Чехия – кстати, тоже. То есть, прецедент с примерным наказанием Евросоюзом одного из своих членов не выглядит таким уж призрачным.

В декабре европейское начальство вынесло Варшаве последнее предупреждение. "За губительное разрушение демократических свобод в результате судебной реформы", – значилось в мотивировочной части. От Польши требовали за 3 месяца пересмотреть 13 законов, которые нарушают принципы верховенства права и предоставляют властям контроль над судами. Та в ответ увеличила число этих актов еще на два. Президент Дуда, правда, их ветировал. Но заявил, что не ЕС решать, что для Польши хорошо, и что для Польши плохо. Иначе говоря, нахамил. А ведь было время, когда они в рот ЕС смотрели, как крошка сын к отцу к нему пришли.

После распада соцлагеря в нем так торопились "удочерить" беспризорные страны, что особо не вдавались в детали их родословной. Все были просто счастливы. А потом младошляхта стала взрослеть. Вначале проявилась ее наследственность, затем – несносный характер. Потом к чужому дяде воспылала большей любовью, чем к приемным родителям. Жалела только, что он так далеко – иначе сбежала бы к нему пусть даже не первым, а каким-нибудь 51-м штатом. И вот уже не скроешь, что они с ЕС – не родные. А от европейского воспитания в Польше остался только пшик. Хотя в Брюсселе, уже не сдерживая себя, предпочитают произносить это слово через "е".

И не то чтобы наблюдать за этим – одно удовольствие. Но любопытно. Как за матчем чужого чемпионата. Они учат нас играть, а сами скучно возят друг друга по полю. Зрелище, конечно, на любителя. Как у нас в таких случаях говорят на трибунах, игра была равна – играли… две равноценные команды. И кажется, что в любом случае очки потеряют обе. Ведь наказание одного из своих членов называется членовредительством. А Польша у ЕС, по всему – как заноза именно там, откуда ее и вытащить не можешь, и терпеть не в силах. Только и остается, как унтер-офицерской вдове, самому себя высечь.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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