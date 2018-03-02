РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Польша о двух концах. Европарламент подготовил Варшаве лишения

16:5302.03.2018
0450
© AFP 2018 / Janek Skarzynski Флаг ПольшиФлаг Польши
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Наказание одного из своих членов называется, кажется, членовредительством. А Польша у ЕС, по всему – как заноза именно там, откуда ее и вытащить не можешь, и терпеть не в силах. Только и остается – самому себя высечь.

Желание Польши стать первой страной ЕС неумолимо приближается к исполнению. Накануне уже и Европарламент значительным большинством не стал этому препятствовать. Вслед за Еврокомиссией он тоже одобрил запуск процедуры введение штрафных санкций против Варшавы. А это значит, что ее первой в истории сообщества могут лишить голоса. Хотя, что это значит, в нем пока не знают, поскольку еще ни разу с этим не сталкивались. Но звучит так, будто кто-то кому-то просто хочет закрыть рот. 

Заседание Европарламента. Архивное фото
© Фото : PPCOE
Мнение: решение Европарламента еще испортит настроение польским властям
Там, конечно, не все так просто. Даже если дойдет до крайности, надо, чтобы это решение поддержали как минимум 22 государства из 28. Британия еще тоже считается. Хотя она вряд ли "сольет" в каком-то смысле своего товарища по несчастью. Скорее всего не сделает этого и Венгрия. Поскольку в Будапеште понимают, что они будут следующими. Остальные молчаливо ждут развязки. И партнеры Польши по Вышеградской четверке – Словакия и Чехия – кстати, тоже. То есть, прецедент с примерным наказанием Евросоюзом одного из своих членов не выглядит таким уж призрачным. 

В декабре европейское начальство вынесло Варшаве последнее предупреждение. "За губительное разрушение демократических свобод в результате судебной реформы", – значилось в мотивировочной части. От Польши требовали за 3 месяца пересмотреть 13 законов, которые нарушают принципы верховенства права и предоставляют властям контроль над судами. Та в ответ увеличила число этих актов еще на два. Президент Дуда, правда, их ветировал. Но заявил, что не ЕС решать, что для Польши хорошо, и что для Польши плохо. Иначе говоря, нахамил. А ведь было время, когда они в рот ЕС смотрели, как крошка сын к отцу к нему пришли. 

После распада соцлагеря в нем так торопились "удочерить" беспризорные страны, что особо не вдавались в детали их родословной. Все были просто счастливы. А потом младошляхта стала взрослеть. Вначале проявилась ее наследственность, затем – несносный характер. Потом к чужому дяде воспылала большей любовью, чем к приемным родителям. Жалела только, что он так далеко – иначе сбежала бы к нему пусть даже не первым, а каким-нибудь 51-м штатом. И вот уже не скроешь, что они с ЕС – не родные. А от европейского воспитания в Польше остался только пшик. Хотя в Брюсселе, уже не сдерживая себя, предпочитают произносить это слово через "е". 

Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Мнение: для Польши выход из ЕС – непозволительная роскошь
И не то чтобы наблюдать за этим – одно удовольствие. Но любопытно. Как за матчем чужого чемпионата. Они учат нас играть, а сами скучно возят друг друга по полю. Зрелище, конечно, на любителя. Как у нас в таких случаях говорят на трибунах, игра была равна – играли… две равноценные команды.  И кажется, что в любом случае очки потеряют обе. Ведь наказание одного из своих членов называется членовредительством. А Польша у ЕС, по всему – как заноза именно там, откуда ее и вытащить не можешь, и терпеть не в силах. Только и остается, как унтер-офицерской вдове, самому себя высечь.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена