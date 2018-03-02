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Новые горизонты Саакашвили. Дело Бендера живет и процветает

16:3302.03.2018
(обновлено: 16:34 02.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили перед пресс-конференцией в Варшаве. 13 февраля 2018Михаил Саакашвили перед пресс-конференцией в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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А деньги они сами принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Михаил Саакашвили пытается осуществить мечту великого комбинатора. Теперь в Европе. Доходы, задекларированные его партией, заставляют задуматься.

Человек без гражданства Михаил Саакашвили неплохо заработал на политических перформансах на Украине. Так, на счета его партии в прошлом году поступило около двух с половиной миллионов гривен членских и благотворительных взносов.  

Участники акции сторонников Михаила Саакашвили в Киеве с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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"Порошенко нервничает". Политолог о высылке Саакашвили из Украины
Напомню, "Руху новых сыл" ("Движению новых сил") всего-то без году неделя, партия не участвовала ни в одних выборах, не имеет собственных представителей в парламенте.

Кто же торопится отдавать свои честно заработанные грузинскому гастролеру? Что рассчитывают получить взамен спонсоры? Неужели еще кто-то верит в его сказки о реформах и борьбе с коррупцией? 

Между тем, генпрокуратура Украины обвиняет Саакашвили в получении полумиллиона долларов от соратников Януковича на организацию митингов.  А генпрокурор Луценко утверждает, что есть и доказательства и показания свидетелей. Впрочем, у этих двоих, Саакашвили и Луценко, свои давние "высокие отношения". Говорят, недавно нетрезвый генпрокурор с топором в руках напал на сторонников депортированного экс-губернатора Одесской области и экс-президента Грузии, которые пикетируют особняк главы ГПУ. 

Впрочем, откуда бы ни пришли деньги, похоже, они уже потрачены. И хотя бабушка, мама и супруга Михаила Саакашвили, по его собственному признанию, неплохо зарабатывают, у них он денег не просит. Приходится через социальные сети просить  своих фанатов опять скинуться: "кто что может на борьбу с коррупцией и барыгами во власти". 

На что пошли полученные миллионы – на митинги или личные расходы? Это вопрос. Еще в Грузии было озвучено  подозрение в растрате бюджетных средств на личные нужды в особо крупных размерах. Речь идет о сумме примерно в четыре миллиона долларов. 

Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Борьба нанайских мальчиков". Политик о ситуации вокруг Саакашвили
Сегодня Михаил Николозович – в Нидерландах, собирает новые силы на борьбу.  Кто поможет ему сейчас и долго будет ли терпеть его Европа – сказать сложно. Тем более что к выходцам из Грузии с неясными источниками доходов сейчас в Старом Свете относятся весьма настороженно. Например, власти  Испании  сообщают о массовых задержаниях  "грузинской мафии".  А в Германии полиция констатирует, что ущерб от преступных действий выходцев из Грузии с каждым годом растет и исчисляется сотнями миллионов евро. 

Так что у Саакашвили непростой  выбор – либо идти до конца и добиваться свержения власти на Украине. Либо доказывать европейцам, что он – не  криминальный авторитет и деньги у людей не ворует, потому что они сами ему отдают.     

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Мишка давай в латвию или литву там такие нужны !!! правда с деньгами у них туговато но мы в тебя верим !!!
16:59
02.03.2018
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