Новые горизонты Саакашвили. Дело Бендера живет и процветает

А деньги они сами принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Михаил Саакашвили пытается осуществить мечту великого комбинатора. Теперь в Европе. Доходы, задекларированные его партией, заставляют задуматься.

Человек без гражданства Михаил Саакашвили неплохо заработал на политических перформансах на Украине. Так, на счета его партии в прошлом году поступило около двух с половиной миллионов гривен членских и благотворительных взносов.

Напомню, "Руху новых сыл" ("Движению новых сил") всего-то без году неделя, партия не участвовала ни в одних выборах, не имеет собственных представителей в парламенте.

Кто же торопится отдавать свои честно заработанные грузинскому гастролеру? Что рассчитывают получить взамен спонсоры? Неужели еще кто-то верит в его сказки о реформах и борьбе с коррупцией?

Между тем, генпрокуратура Украины обвиняет Саакашвили в получении полумиллиона долларов от соратников Януковича на организацию митингов. А генпрокурор Луценко утверждает, что есть и доказательства и показания свидетелей. Впрочем, у этих двоих, Саакашвили и Луценко, свои давние "высокие отношения". Говорят, недавно нетрезвый генпрокурор с топором в руках напал на сторонников депортированного экс-губернатора Одесской области и экс-президента Грузии, которые пикетируют особняк главы ГПУ.

Впрочем, откуда бы ни пришли деньги, похоже, они уже потрачены. И хотя бабушка, мама и супруга Михаила Саакашвили, по его собственному признанию, неплохо зарабатывают, у них он денег не просит. Приходится через социальные сети просить своих фанатов опять скинуться: "кто что может на борьбу с коррупцией и барыгами во власти".

На что пошли полученные миллионы – на митинги или личные расходы? Это вопрос. Еще в Грузии было озвучено подозрение в растрате бюджетных средств на личные нужды в особо крупных размерах. Речь идет о сумме примерно в четыре миллиона долларов.

Сегодня Михаил Николозович – в Нидерландах, собирает новые силы на борьбу. Кто поможет ему сейчас и долго будет ли терпеть его Европа – сказать сложно. Тем более что к выходцам из Грузии с неясными источниками доходов сейчас в Старом Свете относятся весьма настороженно. Например, власти Испании сообщают о массовых задержаниях "грузинской мафии" . А в Германии полиция констатирует, что ущерб от преступных действий выходцев из Грузии с каждым годом растет и исчисляется сотнями миллионов евро.

Так что у Саакашвили непростой выбор – либо идти до конца и добиваться свержения власти на Украине. Либо доказывать европейцам, что он – не криминальный авторитет и деньги у людей не ворует, потому что они сами ему отдают.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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