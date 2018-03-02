Послание Путина: Запад отвечает. В основном штампами

Запад не остался равнодушным к услышанному от главы российского государства – а также к увиденному при помощи мультимедиа. Оно ведь и правда того стоит.

Впечатление сильное, эмоции смешанные. Пожалуй, в целом так можно охарактеризовать реакцию Запада на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Особенно на ту его внушительную часть, которая была посвящена военному потенциалу России и новым уникальным видам вооружения, которому не страшна никакая ПРО в силу его неуязвимости. Белый дом, Пентагон и Госдеп, разумеется, пытаются сохранять олимпийское спокойствие. Мол, все знаем и держим под контролем. Дескать, мы все равно непобедимы. Ну, таков закон жанра – растерянность, шок или просто напряженность нельзя выносить на публику. Не к лицу.

Более того, надо контратаковать, что и было сделано в виде очередного обвинения Москвы в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Правда, другая новость после выступления Путина все-таки продемонстрировала, что некоторые проблемы у Вашингтона есть: в Пентагоне громогласно заявили, что ведомство ведет активную работу в области гиперзвуковых технологий. И это, конечно, не совпадение. О российском гиперзвуковом оружии, от которого нет никакой защиты, Владимир Путин 1 марта говорил тоже.

Более откровенны были западные СМИ. Свобода слова, что тут поделать. И, так сказать, творчества. "Беспрецедентно воинствующее послание", "бряцание оружием", "новая гонка вооружений", "слова о ракетах затмили все". Подобных штампов – с избытком. Впрочем, за ними следовали и некоторые объяснения, подробности того, о чем же рассказал не только Федеральному собранию, но и всему миру Путин. Журналисты и эксперты тщательно, но в меру сил и доступной информации, проанализировали возможности новых ракет, ядерных боезарядов, подводных беспилотников и лазерных систем. Оно ведь и правда того стоит. И можно констатировать: Запад не остался равнодушным к увиденному при помощи мультимедиа и услышанному от главы государства. Лишь некоторые СМИ указали на тот основополагающий факт, что действия России в области обороны и безопасности – лишь реакция, ответ на военные усилия США, подкрепленные колоссальными бюджетами, а также на расширение НАТО. Собственно, об этом заявил и сам Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Президент считает, что те, кто заявляют о начале новой холодной войны – не аналитики, а пропагандисты. А гонка вооружений началась после выхода Соединенных Штатов из договора по ПРО.

Надо отдать должное, без внимания мировой и западной, в частности, общественности и прессы не остались и другие важнейшие месседжи, зафиксированные в послании президента. О необходимости решающего прорыва для повышения жизненного уровня граждан страны, об инфраструктурном и технологическом развитии, о важности человеческого капитала, о продвижении образования, медицины и бизнеса. Но все-таки так называемая "милитаристская" часть речи президента затмила остальные ее, не менее важные компоненты. Все очень просто. Это ведь было приглашение Западу в целом, и США в частности, к диалогу по поводу реальных, а не мнимых угроз, а также на предмет установления устойчивого геополитического баланса.

Приглашение неожиданное. Нестандартное. Увы, на другие возглавляемое Вашингтоном западное сообщество упорно не реагирует. Сам Путин 1 марта подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Москвой ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. Россия неоднократно заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО, подчеркнул президент. И подытожил: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас". И тут уж нечего добавить.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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