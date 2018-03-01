И ничего ведь не предвещало. Красавице Хоуп Хикс прочили при Трампе блестящую карьеру. И все вроде складывалось просто на зависть. А тут – как сглазили. Или позавидовали.

Красота уже не спасет. От Трампа ушла его единственная Надежда Your browser does not support HTML5 audio

Это отставка, может, и не самая громкая. Но она кричащая – если о красоте. Значит, самая заметная. По крайней мере, из тех, кто Трампа уже покинул. Директор по коммуникациям Хоуп Хикс решила уйти из госслужбы в частный бизнес. Хотя, когда она в прошлом сентябре сменила на этом посту скандалиста Энтони Скарамуччи, все подумали, что она-то надолго. Впрочем, ее полгода и не сравнить с его десятью днями. Сам президент назвал Хоуп выдающимся человеком. "Мне будет не хватать ее, однако, когда она подошла ко мне со словами о стремлении к другим возможностям, я понял".

Видимо, что-то такое, чего пока никак не могут понять остальные. Ничто же не предвещало. Ей прочили при Трампе блестящую карьеру. Уж какие у него с ней были коммуникации, никто не скажет. Будь он Биллом Клинтоном, все бы знали. А так – никаких догадок и тем более намеков. 29 лет. Модельная внешность. Ну, чем еще с ней заниматься, как не работой. Бывшему-то хозяину конкурсов красоты. Разве что один разочек взять в Давос вместо жены. Но, во-первых, он туда возил и Макмастера с Тиллерсоном. Почему-то о них никто ничего такого не подумает. Во-вторых, Меланья сама отказалась.

Кстати, это, наверное, единственный обитатель Белого дома, у кого даже мысли не возникнет, что без Хоуп он опустел. Для прочих она – человек из ближнего круга, если не сказать, чтоб не поняли правильно, доступа к телу. Ее к папе привела Иванка, когда Хикс уже сделала себе имя в модельном и в PR-бизнесе. Тот сразу понял, что она ему тоже в дочери годится. В младшие. Потому что в старшие все-таки годилась Меланья. В 2016 году Хоуп вошла в предвыборный штаб Трампа его личным пресс-секретарем. И не только для общения со СМИ, но и для ведения от его имени страниц в соцсетях.

Для него это значило даже больше, чем интим. Она в своих руках его Twitter держала. Можно сказать, что видела его мозги голенькими и приводила их в рабочее состояние. В отличие от супруги, которая их в последнее время все чаще выносит. Не исключено, что и по поводу самой Хикс. Ну правда, хороша. Хотя вряд ли она решила уйти из-за ревности первой леди. Как вряд ли и то, что совершенно случайно – сразу после закрытого допроса в комитете по разведке палаты представителей. Девять часов давала показания все по тому же "российскому делу".

В каком-то смысле это был коллективный политический харассмент. Юное создание оказалось в компании похотливых конгрессменов. Вероятно, после этой "групповухи" в ней что-то надломилось. Спрашивали о "вмешательстве Кремля", а думали, в какое бы еще неловкое положение ее поставить. Потому и девять часов, что не успокоились, пока все известные им варианты в голове не перебрали. Каждый по очереди. Но в реальности так и не преуспели. Допрос покидали с одной мыслью: отшлепать бы ее хорошенько.

Не получится. Девушка от греха подальше прервала карьеру на самом интересном месте. Она ведь не выдержала – проговорилась, что по мелочам босса все-таки покрывала. Больше не будет. И это значит, что Трампа покинула его единственная Надежда. Так переводится ее имя. Да и красота эта его уже не спасет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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