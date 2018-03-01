Теплая ванна для президента, или Почему у Порошенко "жизнь не сахар"

Очередная пресс-конференция украинского лидера сенсаций не принесла. Украинцы хотели услышать от Петра Порошенко ответ на вопрос, когда в стране наладится жизнь, а узнали, что и президенту-олигарху живется не сладко.

Ни одного вопроса от "неугодных" СМИ, ни одной социально значимой темы, ни одной сенсации. Так украинские пользователи соцсетей прокомментировали почти двухчасовое общение Петра Порошенко с журналистами. Президент Украины провел в Киеве пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Хотя многие увидели в этом мероприятии старт предвыборной кампании.

Глава государства действительно больше рассказывал не о каких-то достижениях, а о том, что необходимо сделать в ближайшее время. То есть это был прямой намек на то, что он многое не успел закончить за четыре года пребывания на посту президента, поэтому требует продолжения. При этом один из пользователей обратил внимание на то, как ловко Порошенко во всем плохом обвинил народ, Верховную раду и власть на местах. А вот все хорошее – это личная заслуга главы государства.

Только в чем заключаются его достижения – так и непонятно. Журналисты открыто заявляли о том, что украинцы вынуждены "выживать", пока президент-олигарх тратит полмиллиона долларов на новогодний отдых на Мальдивах. В ответ на это Порошенко пожаловался на то, что и у него жизнь не сахар. Что касается отдыха, то потраченные деньги были его, а президентские обязанности он выполнял по телефону, потому как 24 часа в сутки оставался на связи. Вообще, неудобных тем Порошенко явно избегал. Ни одному из изданий, которые пишут о притеснениях свободы слова украинскими властями, задать вопрос так и не дали. Вот и получилось, что пресс-конференция, по мнению пользователей соцсетей, стала очередной "теплой ванной для президента" и не вызвала ни большого интереса, ни бурного обсуждения.

А некоторые вообще усомнились в том, что ответы украинского лидера были адресованы украинцам: "Порошенко публично расписался в том, что он марионетка США, и готов сделать для хозяев все. Ну а Трамп уже должен с барского плеча решить: казнить Порошенко или миловать".

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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