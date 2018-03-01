Порошенко поторопился: в Пентагоне не подтвердили его слова об оружии

Петр Алексеевич бежит впереди паровоза. Чуть ли не вприпрыжку. Торопится показать соотечественникам и миру высочайшую степень поддержки Киева Вашингтоном в качестве своего главного достижения.

Президент Украины заявил, что первая партия оборонительного оружия из США прибудет в незалежную уже через несколько недель. Однако в Пентагоне его быстро охолонули, сочтя подобные радужные надежды преждевременными. О сроках поставок, таким образом, говорить рано. "Добрая весть" Порошенко оказалась банальным фальстартом. Но пиар-акция, конечно, состоялась. Не очень требовательная к своему начальству украинская публика, видимо, удовлетворена заслугами президента в борьбе с "агрессором". Надо отдать должное, Петр Порошенко обладает политическим чутьем и владеет некоторыми эффективными приемами. Иначе бы он просто не продержался у власти столько времени. Подобными заявлениями, помимо внутриполитических задач, этот политик пытается как бы окончательно и прилюдно "повязать" Вашингтон. Мол, обещали, так делайте! И как можно скорее.

В общем-то, пока это работает. Поставки будут. И не только комплексов Javelin. Совсем недавно спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что эти противотанковые ракетные системы – лишь элемент масштабной военной помощи США Киеву. Волкер также указал на возросшие при новой власти в Соединенных Штатах возможности оказывать помощь Украине в вопросе защиты ее территории. В том числе при помощи летального оружия. Дескать, Вашингтон будет восполнять пробелы в вооружении ВСУ. Часть оружия, по словам Волкера, Украине будет предоставлена безвозмездно, другую часть она может купить. При наличии денег. Которых, как известно, нет. Впрочем, денег теоретически можно "стрельнуть" у европейцев. Другой вопрос – дадут ли. Многие авторитетные политики Старого Света уже предельно четко высказались по этому поводу: передача Киеву американского оружия лишь ухудшит положение дел.

При этом очевидно, что поставки из США вряд ли что-то решат на поле боя. У ВСУ полно собственного оружия, пусть и не такого современного. Это скорее вопрос символической поддержки Вашингтоном курса Украины на окончательный отрыв от России. Пока здесь царит взаимопонимание. Точнее – вассал слушается сюзерена. Но нынешняя власть в Киеве не вечная. В случае ее смены вся эта затянувшаяся мелодрама с американским оружием станет не более чем эпизодическим недоразумением новейшей истории Украины. Если, конечно, Киеву хватит ума обойтись без "последнего броска" на Донбасс.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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