"Звездные войны. Эпизод X": США нападут на Землю из космоса

Очередное безумное заявление очередного американского генерала прозвучало на 34-м ежегодном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и выставке технологий во Флориде. Война в космосе – дело ближайших лет, сказал начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн. Вот так, ни много ни мало. Казалось бы, в 2019 году нас только ожидает выход "Эпизода IX" антологии "Звездных войн", а американский генерал уже обещает реальный конфликт в космосе.ВВП Гаити за 2017 год.
Наращивание военного бюджета США происходит на фоне попыток России и Китая договориться в рамках ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Но Вашингтон упорно не хочет участвовать в дискуссии. И это говорит об одном: США хотят быть гегемоном везде и всюду, на земле и в море, на небе и в киберпространстве, а теперь и в космосе. Но такие стремления, как показывает история, до добра еще не доводили. И если США собираются в ближайшем будущем атаковать кого-то из космоса, то они забывают, что сами они пока на Земле. И удар придется держать здесь же.
Автор Никита Воронков, радио Sputnik
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