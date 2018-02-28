"Звездные войны. Эпизод X": США нападут на Землю из космоса

США явно настроились с помощью оружия осваивать новую спорную территорию. Именно так воспринимают космос американские военные. Они уже планируют, как будут оттуда атаковать. Неужели забыли, что сами пока еще на Земле?

Очередное безумное заявление очередного американского генерала прозвучало на 34-м ежегодном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и выставке технологий во Флориде. Война в космосе – дело ближайших лет, сказал начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн. Вот так, ни много ни мало. Казалось бы, в 2019 году нас только ожидает выход "Эпизода IX" антологии "Звездных войн", а американский генерал уже обещает реальный конфликт в космосе.

В этом противостоянии не будет победителей, потому что участвовать будет одна раса – люди, и одна планета – Земля. Голдфейн, видимо, позабыл, что Марс еще не колонизирован, раз заявляет, что США будут наносить удары из космоса, который генерал назвал "новой оспариваемой территорией". Можно подумать, что это всего лишь громкое заявление, свойственное ястребам из Пентагона. Но обратимся к цифрам. Бюджет американских ВВС на космические программы в этом году составляет почти 8 млрд долларов, это на 20% больше, чем прошлом. А в следующем году, по планам, на освоение военными космоса США собираются потратить 8,5 млрд долларов – это ВВП Гаити за 2017 год.

Наращивание военного бюджета США происходит на фоне попыток России и Китая договориться в рамках ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Но Вашингтон упорно не хочет участвовать в дискуссии. И это говорит об одном: США хотят быть гегемоном везде и всюду, на земле и в море, на небе и в киберпространстве, а теперь и в космосе. Но такие стремления, как показывает история, до добра еще не доводили. И если США собираются в ближайшем будущем атаковать кого-то из космоса, то они забывают, что сами они пока на Земле. И удар придется держать здесь же.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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