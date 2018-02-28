Полный Брэд. Трамп завел себе нового начальника предвыборного штаба

Как первый шаг человека – это шаг к его смерти, так и первый шаг президента – это шаг к его переизбранию. Дональд Трамп, по крайней мере, понял эту максиму буквально. О намерении участвовать в следующей кампании он объявил чуть ли не в день инаугурации. В течение года еще несколько раз напоминал, что пришел в Белый дом на восемь лет. И вот теперь их двое. Тех, кого положение обязывает в это верить. Он сам и глава его предвыборного штаба. Именно так: за два с половиной года до избирательной гонки при Трампе отныне официально есть и такой.
Вообще, если ты не родственник Дональда, нужно обладать отчаянной смелостью или безрассудством, чтобы связать с ним свою карьеру. Ладно, если бы только "российский след", но Трамп и сам по себе наследил предостаточно. А Парскейлу – 42, и он еще мог бы найти себе что-нибудь поперспективней. Тем более памятуя о незавидной участи двух прежних топ-менеджеров предвыборного Трампа. Манафорт с электронным браслетом и под следствием. Бэннон изгнан из администрации с позором. Но, с другой стороны, кто бы тогда об этом Брэде узнал.
Не исключено, впрочем, что он не "первый и последний". В смысле, первый, но не последний первый. Уж очень должность эта его ликвидная. Может, Трамп потому и стартовал так рано, чтобы не пришлось менять коней на переправе, как того же Манафорта на того же Бэннона. Вначале загнать одного, потом второго, затем следующего – и так сколько потребуется. Если, конечно, у него их на два года хватит. А если у него скакунов – как мыслей?
Иными словами, готов. Дело за малым. Надо, чтобы в следующие выборы обязательно кто-нибудь вмешался. А то, по опросам, Трамп проиграет любому кандидату от демократов. Кроме, наверное, Хиллари Клинтон. Но такой радости они ему больше не доставят.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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