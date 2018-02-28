РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Полный Брэд. Трамп завел себе нового начальника предвыборного штаба

17:0528.02.2018
(обновлено: 17:53 28.02.2018)
01140
© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп. 13 февраля 2018Президент США Дональд Трамп. 13 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan
И вот теперь их двое. Тех, кого положение обязывает верить во второй срок Дональда Трампа. Он сам и глава его предвыборного штаба. За два с половиной года до новой избирательной гонки при Трампе отныне официально есть и такой.

Как первый шаг человека – это шаг к его смерти, так и первый шаг президента – это шаг к его переизбранию. Дональд Трамп, по крайней мере, понял эту максиму буквально. О намерении участвовать в следующей кампании он объявил чуть ли не в день инаугурации. В течение года еще несколько раз напоминал, что пришел в Белый дом на восемь лет. И вот теперь их двое. Тех, кого положение обязывает в это верить. Он сам и глава его предвыборного штаба. Именно так: за два с половиной года до избирательной гонки при Трампе отныне официально есть и такой.  

Презимдент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Ничего, кроме анализов. Трамп докажет США, что с этим живут
Кажется, что бред. Присмотришься и точно – Брэд. Брэд Парскейл. Специалист по цифровым технологиям. В прошлой версии команды Трампа он руководил отделом интернет-операций. Обеспечивал поддержку кандидату в соцсетях и в мировой паутине, в целом. То есть, то, что теперь пытаются спихнуть на "русских хакеров", возможно, его работа. Во всяком случае, спецпрокурору Мюллеру стоит об этом подумать. Брэд ведь еще и действующий консультант президентского зятя Джареда Кушнера. Иначе говоря, лицо, приближенное к лицу, приближенному к первому лицу. И это лицо будет отвечать за то, чтобы первое лицо его сохранило.  

Вообще, если ты не родственник Дональда, нужно обладать отчаянной смелостью или безрассудством, чтобы связать с ним свою карьеру. Ладно, если бы только "российский след", но Трамп и сам по себе наследил предостаточно. А Парскейлу – 42, и он еще мог бы найти себе что-нибудь поперспективней. Тем более памятуя о незавидной участи двух прежних топ-менеджеров предвыборного Трампа. Манафорт с электронным браслетом и под следствием. Бэннон изгнан из администрации с позором. Но, с другой стороны, кто бы тогда об этом Брэде узнал.  

Не исключено, впрочем, что он не "первый и последний". В смысле, первый, но не последний первый. Уж очень должность эта его ликвидная. Может, Трамп потому и стартовал так рано, чтобы не пришлось менять коней на переправе, как того же Манафорта на того же Бэннона. Вначале загнать одного, потом второго, затем следующего – и так сколько потребуется. Если, конечно, у него их на два года хватит. А если у него скакунов – как мыслей? 

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Год спустя: Америка – снова великая? Смотря в чем
Кстати, если разобраться, то это же так по-русски: готовить сани летом, а телегу зимой. Хорошо, что Мюллер с народной мудростью не знаком. Хотя, кажется, что Трампу сейчас совсем не о санях с телегой думать надо. О буксире. По опросам – худший президент в истории США. Но это у него для главы государства рейтинг – антирекорд. А для кандидата 30% – это очень даже прилично. В прошлый раз он с нуля начинал и выиграл. Примитивные подсчеты не оставляют сомнений: если к тем цифрам еще и 30 добавить – у соперников никаких вариантов, в принципе. А Трамп, похоже, именно так и считает. Потому и начштабом назначил специалиста по цифре.  

Иными словами, готов. Дело за малым. Надо, чтобы в следующие выборы обязательно кто-нибудь вмешался. А то, по опросам, Трамп проиграет любому кандидату от демократов. Кроме, наверное, Хиллари Клинтон. Но такой радости они ему больше не доставят.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена