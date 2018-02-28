Полный Брэд. Трамп завел себе нового начальника предвыборного штаба

И вот теперь их двое. Тех, кого положение обязывает верить во второй срок Дональда Трампа. Он сам и глава его предвыборного штаба. За два с половиной года до новой избирательной гонки при Трампе отныне официально есть и такой.

Как первый шаг человека – это шаг к его смерти, так и первый шаг президента – это шаг к его переизбранию. Дональд Трамп, по крайней мере, понял эту максиму буквально. О намерении участвовать в следующей кампании он объявил чуть ли не в день инаугурации. В течение года еще несколько раз напоминал, что пришел в Белый дом на восемь лет. И вот теперь их двое. Тех, кого положение обязывает в это верить. Он сам и глава его предвыборного штаба. Именно так: за два с половиной года до избирательной гонки при Трампе отныне официально есть и такой.

Кажется, что бред. Присмотришься и точно – Брэд. Брэд Парскейл. Специалист по цифровым технологиям. В прошлой версии команды Трампа он руководил отделом интернет-операций. Обеспечивал поддержку кандидату в соцсетях и в мировой паутине, в целом. То есть, то, что теперь пытаются спихнуть на "русских хакеров", возможно, его работа. Во всяком случае, спецпрокурору Мюллеру стоит об этом подумать. Брэд ведь еще и действующий консультант президентского зятя Джареда Кушнера. Иначе говоря, лицо, приближенное к лицу, приближенному к первому лицу. И это лицо будет отвечать за то, чтобы первое лицо его сохранило.

Вообще, если ты не родственник Дональда, нужно обладать отчаянной смелостью или безрассудством, чтобы связать с ним свою карьеру. Ладно, если бы только "российский след", но Трамп и сам по себе наследил предостаточно. А Парскейлу – 42, и он еще мог бы найти себе что-нибудь поперспективней. Тем более памятуя о незавидной участи двух прежних топ-менеджеров предвыборного Трампа. Манафорт с электронным браслетом и под следствием. Бэннон изгнан из администрации с позором. Но, с другой стороны, кто бы тогда об этом Брэде узнал.

Не исключено, впрочем, что он не "первый и последний". В смысле, первый, но не последний первый. Уж очень должность эта его ликвидная. Может, Трамп потому и стартовал так рано, чтобы не пришлось менять коней на переправе, как того же Манафорта на того же Бэннона. Вначале загнать одного, потом второго, затем следующего – и так сколько потребуется. Если, конечно, у него их на два года хватит. А если у него скакунов – как мыслей?

Кстати, если разобраться, то это же так по-русски: готовить сани летом, а телегу зимой. Хорошо, что Мюллер с народной мудростью не знаком. Хотя, кажется, что Трампу сейчас совсем не о санях с телегой думать надо. О буксире. По опросам – худший президент в истории США. Но это у него для главы государства рейтинг – антирекорд. А для кандидата 30% – это очень даже прилично. В прошлый раз он с нуля начинал и выиграл. Примитивные подсчеты не оставляют сомнений: если к тем цифрам еще и 30 добавить – у соперников никаких вариантов, в принципе. А Трамп, похоже, именно так и считает. Потому и начштабом назначил специалиста по цифре.

Иными словами, готов. Дело за малым. Надо, чтобы в следующие выборы обязательно кто-нибудь вмешался. А то, по опросам, Трамп проиграет любому кандидату от демократов. Кроме, наверное, Хиллари Клинтон. Но такой радости они ему больше не доставят.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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