Лишнего не просит. Родриго Дутерте захотел уйти досрочно

Если бескомпромиссный лидер, у которого 70% рейтинга и как минимум еще 4 года полноценной власти, вслух задумывается о самоотводе, первое, что приходит на ум: он что, больной? А второе: или хитрый?

"Великий и ужасный" Родриго Дутерте, оказывается, милейшей души человек. А скромный какой. Даже такое важное признание, как признание этой своей скромности, сделал не сам, а попросил пресс-секретаря Харре Роке. Не путать с "Харе Рамой". Хотя это тоже прозвучало, как мантра. "Президент хочет покинуть пост раньше, если это возможно, и не останется ни минутой дольше 2022 года. То, что он не будет оставаться после 2022 года – это точно. Он может уйти раньше, если будут внесены поправки в конституцию", – Роке так и сказал об этом дважды. Будто и ему тоже надо было повторить снова то, во что даже он не мог поверить с первого раза.

И это действительно тянет на сенсацию. Авторитарный стиль, диктатура, переходящая в тиранию, прости господи, волюнтаризм. Международные правозащитники и блюстители демократии за те неполные два года, что Дутерте возглавляет Филиппины, извлекли из своего лексикона, пожалуй, все известные им синонимы абсолютного зла. А он мало того, что лишнего не просит, так еще и от своего отказывается. И ведь никто его за язык не тянул. Подумаешь, в Китае решили отменить ограничение "не больше двух сроков в одни руки" и сделать правление нынешнего председателя КНР бесконечным. Но для Дутерте Си Цзиньпин никогда и не был примером для подражания.

Однако он захотел подчеркнуть это еще и в таком контексте. Мол, чтобы я на такое пошел – да никогда. Даже если так, зачем же раньше времени себя низлагать? Вроде бы никто не гонит. Он, конечно, способен реализовать себя где угодно. Талантливый человек талантлив во всем – это его случай. Ну, если верить всему, что о нем говорят. В том числе и он сам. Для него нет запретных тем. В том плане, что может позволить себе все. Признаться в убийстве или призвать силовиков расправляться с наркодилерами без суда и следствия. То есть, он вполне мог бы найти себя в правосудии.

А еще в медицине. И даже превзойти знаменитых местных хилеров. Те обходятся без скальпеля, а этот даже без рук. Словами может всю душу вынуть. По части сильных выражений он среди мировых лидеров вообще номер один. У афинского оратора Демосфена были обличительные филиппики, а Родриго ввел в речевой оборот "филиппиники". Кстати, пассаж о его преждевременном уходе тоже может быть лишь фигурой речи. Как и прозвучавший за месяц до того приказ военным и полиции – расстрелять его, если он решит продлить свои полномочия и после отпущенного ему срока.

Дело в том, что президент в этой стране – должность одноразовая. Но, если парламент отредактирует в конституции статьи о выборах и власти, а все к этому идет, то какими бы ни были эти изменения, Дутерте сможет выдвигаться с чистого листа. По крайней мере, именно так и думают его противники. И не то чтобы они его совсем донимали. Но, поскольку слухи распускаются, он и решил их пресечь. В том числе, вероятно, чтобы не мешали ему работать. Или все-таки дорабатывать?

Кстати, если Дутерте действительно посещают мысли об отставке, ему совсем не обязательно ждать конституционных поправок. Достаточно сослаться на состояние здоровья. Причем у него даже справку не попросят. Ведь если бескомпромиссный лидер, у которого 70% рейтинга и как минимум еще 4 года полноценной власти, вслух задумывается о самоотводе, первое, что приходит на ум: он что, совсем больной? А второе: или хитрый?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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