Трамп как кандидат на Нобелевскую премию мира: подстава или медвежья услуга

"Борьба за мир с помощью силы" в лице Дональда Трампа в очередной раз претендует на "нобелевку". Говорят, уже в третий. Кто выдвигает – неизвестно. Ищут. А может, лучше присудить, вручить и не мучиться? Тем более опыт награждать авансом уже имеется.

Фейки и Дональд Трамп находятся в какой-то роковой неразрывной связи. Президент гневно осуждает разного рода фальшивки и их производителей, пытается бороться с ними всеми доступными средствами, но они следуют за главой государства, как шлейф. Карма, видимо, такая. Впрочем, это просто современный мир: борьба с отдельными политиками и целыми странами ведется, в том числе, с помощью лжи, облаченной иногда во внешне правдивые, а иногда и в совершенно абсурдные формы. Чего только Трампу не приписывали, вплоть до подготовки военного вторжения в Мексику как способа остановить нелегальную миграцию. В общем, фантазия у американских троллей буйная, надо отдать им должное.

Сложно сказать, их ли рук это дело, или просто каких-то доброхотов, но 45-й президент США опять попал в странную историю. Скорее даже нелепую. Появилась информация, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира с формулировкой за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы". Смысловая конструкция, надо заметить, своеобразная и небесспорная. До сих пор Америка и ее лидеры с помощью силы приносили в другие страны все что угодно, но только не мир. При этом, если речь идет именно о Трампе, такие слова не выглядят слишком искусственными. Уж что-то, а силу он уважает. А о необходимости мира – там или сям – заявляет. Так что с некоторыми натяжками формулировку можно принять.

Но дело в другом! Похоже, и это выдвижение – очередной фейк, подделка. Во всяком случае, этого не исключил норвежский Нобелевский комитет, указавший на тот факт, что Трампа на премию уже третий раз подряд выдвигает одно и то же таинственное лицо, имя которого не оглашается. Эдакий мистер Х. То ли злопыхатель, поставивший целью подставить президента, то ли его ярый поклонник, считающий, что Трампа незаслуженно могут обойти премией. Внести ясность в ситуацию поручено норвежской полиции. Причем по поводу всех трех выдвижений.

Не президентский, конечно, уровень – обычная полиция, но что поделать. В Осло сетуют, что никогда раньше не сталкивались с подобными вещами и расценивают происшедшее как серьезнейший инцидент. И ведь действительно, всего лишь с одним из 329 претендентов на Премию мира – организаций и физических лиц – случился такой досадный конфуз. Но зато с каким! Если правоохранители сочтут выдвижение Трампа фальсификацией, то он вылетит из числа кандидатов на предварительном этапе. Без борьбы. И это ли не позор для политика и брутала такого масштаба?

А у него ведь много дел, в которые нет ну никакой возможности глубоко вникать, и он может обидеться, не разобравшись в нюансах. Причем обидеться не на троллей или тайных, но глуповатых доброжелателей, а на Нобелевский комитет. И у того могут возникнуть проблемы. Впрочем, еще не поздно все исправить: до декабря еще предостаточно времени. Благо к репутации и объективности комитета с каждым годом все больше претензий. Надо просто дать Трампу премию. Почему нет?

Вот, к примеру, великий индийский борец с насилием Махатма Ганди так ее и не удостоился, хотя был номинирован аж целых 12 раз. Зато многие американские президенты получили. Нобелевский комитет в этом смысле щелкал руководителей США буквально как орехи. Чуть ли не конвейерным способом. Ее дали и Теодору Рузвельту, и Вудро Вильсону, и Джимми Картеру (правда, уже после ухода на покой), и даже экс-вице-президенту Альберту Гору. Наконец, нельзя не упомянуть о Бараке Обаме, которому дали престижную награду вообще авансом, в самом начале президентского правления. Были и птицы поменьше, такие как Генри Киссинджер и другие госсекретари. В этом смысле у Трампа будет весьма неплохая компания. И присуждать надо, конечно, тоже авансом. Так сказать, в надежде на светлые помыслы и поступки. Обама тот аванс, помнится, отработал на полную катушку: до сих пор некоторые страны расхлебывают.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!