Хлеб для половины мира: рекорды России на мировых рынках

Американские эксперты пророчат России новые рекорды урожая зерновых и, соответственно, экспортных поставок. И в этой сфере Вашингтон преградить путь "экспансии Москвы" совершенно не в состоянии.

Молодцы, одним словом! С таким подтекстом вышла статья в Bloomberg, в которой отмечается, что российские зерновые покупает половина стран мира, и больше всех – Египет, Турция и Бангладеш.

К этой позитивной картине можно добавить еще одну яркую и важную деталь: Китай разрешил ввоз российской пшеницы, который был под запретом из-за карантинных требований. Конечно, дверь на огромный рынок Поднебесной только приоткрывается, поставлять зерно пока могут только 6 регионов. Но есть надежда, что это лишь начало. К тому же не стоит забывать, что мы поставляем в Китай и другие продукты. Это второй после Египта покупатель российского продовольствия.

Да и вообще у экспорта продовольствия из России новый рекорд. А благодаря подскочившим ценам на зерно Москва смогла солидно подзаработать, нарастив долю несырьевых доходов. Американские СМИ не зря заострили свое внимание на последних достижениях в сельском хозяйстве своего вечного соперника. Завидно и обидно – не иначе. Невольно напрашивается вопрос, а не задумались ли Штаты над очередной "многоходовочкой" в пику России? Правда, как ее разыграть? Санкции на зерно вводить смысла нет. Россия с Америкой зерном не торгует. Основной потребительский рынок для нашей пшеницы сосредоточен южнее и восточнее Штатов. И всем странам, которые ее покупают у России, до санкций нет никакого дела. Значит, будут искать другие варианты?

Это может беспокоить Вашингтон и потому, что чем больше Россия поставляет зерна на международный рынок, тем солиднее вес Москвы на мировой арене в целом. Можно вспомнить и другие успехи Москвы: ВПК, с постоянно увеличивающимися поставками за рубеж; Сирию; умение договариваться с ОПЕК и т.д. К слову, Вашингтон таки пригрозил санкциями Турции, если та не откажется от покупки российских ЗРК С-400. Анкара мужественно отсылает американцев куда-то по адресу штаб квартиры НАТО, поясняя, что Турция и рада бы купить ЗРК у партнеров по альянсу, но "у них вечно какие-то проблемы". Возможно, вскоре Анкаре за ее независимый нрав припомнят и российское зерно? А про ЗРК – это один из заходов издалека

А Bloomberg тем временем будто специально выдает прогноз на 2018. Эксперты издания пророчат России новые рекорды урожая и поставок зерновых.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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