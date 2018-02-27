Санкциями – теперь по Турции: Вашингтон пригрозил Анкаре из-за С-400

Американские ястребоголовые из политического сословия все больше напоминают эдаких детин, в неконтролируемом запале размахивающих дубинами и выкрикивающих угрозы в адрес всех, кто оказался поблизости и даже на отдалении. Вместо дубины, правда, пока санкции. И на том спасибо. В этот раз порцию таких угроз получила Турция. США пообещали Анкаре введением ограничительных мер в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкие власти считают, что прямые санкции вряд ли возможны. Но посыл Вашингтона характерен и прозрачен: отменяйте сделку, или будут проблемы. Тем более закон США о санкциях касается ряда российских компаний ОПК и может, по идее, затронуть их партнеров.
Но есть ощущение, что угроза санкций как способ поставить "ерепенистого" партнера на место – это не про Турцию. Анкара и лично Эрдоган играет свою партию, в том числе на Ближнем Востоке. Слишком назойливые кураторы и стране, и ее лидеру не нужны. Пусть даже обладающие огромными возможностями. В Вашингтоне, рассуждая о закупках С-400, указывают, что якобы готовы помочь Анкаре найти "лучшую альтернативу" ее потребностям в противовоздушной обороне. В принципе, можно предположить, какую именно.
Те самые комплексы Patriot, на закупку которых, к примеру, Польша готова истратить разорительные для бюджета 10 млрд долларов. Понятно, что Варшаву "прогнули", да и политический момент требует в связи с тотальной борьбой против пресловутой "российской агрессии". То же самое с Румынией – в Соединенные Штаты поступят почти четыре явно не лишних для самой румынской экономики миллиарда долларов по контракту на поставку этих систем. Patriot американцы готовы продавать в пока нейтральную с точки зрения военных блоков Швецию и прочие страны, готовые за это платить. Военной промышленности США – сплошной профит. Политическому руководству – тоже. Мол, отстаиваем национальные интересы, где можем, а заодно и возвращаем стране былое величие, граничащее с доминированием. Но не все так гладко, как это могло бы быть. В том числе из-за Турции. Анкара, по большому счету, делает все правильно, не замыкаясь на одном или нескольких поставщиках вооружения, чтобы элементарно не попасть к ним в тотальную зависимость. Турцию, прежде всего, интересует реальная безопасность, а не ставящие ее под сомнение политические игры.
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