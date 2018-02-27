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Санкциями – теперь по Турции: Вашингтон пригрозил Анкаре из-за С-400

13:0227.02.2018
(обновлено: 13:44 27.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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США категоричны: Турция не должна покупать российские комплексы. Мол, это снизит совместимость с НАТО. А на самом деле просто пытаются навязать свой Patriot и заодно показать, кто в доме хозяин. Но тут, как говорится, возможны варианты.

Американские ястребоголовые из политического сословия все больше напоминают эдаких детин, в неконтролируемом запале размахивающих дубинами и выкрикивающих угрозы в адрес всех, кто оказался поблизости и даже на отдалении. Вместо дубины, правда, пока санкции. И на том спасибо. В этот раз порцию таких угроз получила Турция. США пообещали Анкаре введением ограничительных мер в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкие власти считают, что прямые санкции вряд ли возможны. Но посыл Вашингтона характерен и прозрачен: отменяйте сделку, или будут проблемы. Тем более закон США о санкциях касается ряда российских компаний ОПК и может, по идее, затронуть их партнеров. 

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Формальная мотивация американской стороны очевидна. Дескать, закупка российских систем снизит совместимость Турции с НАТО. Но это лишь оболочка. На самом деле угрозы в адрес партнера по альянсу лишний раз подчеркивают противоречия, существующие среди его участников. Между Вашингтоном и Анкарой их, мягко говоря, немало. Будь то судьба проживающего в Штатах оппозиционного турецким властям проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция безрезультатно требует экстрадировать на родину. Или споры вокруг американского ядерного оружия на турецкой базе Инджирлик. Или поддержка американцами сирийских курдов, которых Анкара считает одной из главных угроз для турецкого государства. Некоторые политики так и говорят: отношения США и Турции находятся в самой низкой точке за последние десятилетия. 

Но есть ощущение, что угроза санкций как способ поставить "ерепенистого" партнера на место – это не про Турцию. Анкара и лично Эрдоган играет свою партию, в том числе на Ближнем Востоке. Слишком назойливые кураторы и стране, и ее лидеру не нужны. Пусть даже обладающие огромными возможностями. В Вашингтоне, рассуждая о закупках С-400, указывают, что якобы готовы помочь Анкаре найти "лучшую альтернативу" ее потребностям в противовоздушной обороне. В принципе, можно предположить, какую именно. 

Те самые комплексы Patriot, на закупку которых, к примеру, Польша готова истратить разорительные для бюджета 10 млрд долларов. Понятно, что Варшаву "прогнули", да и политический момент требует в связи с тотальной борьбой против пресловутой "российской агрессии". То же самое с Румынией – в Соединенные Штаты поступят почти четыре явно не лишних для самой румынской экономики миллиарда долларов по контракту на поставку этих систем. Patriot американцы готовы продавать в пока нейтральную с точки зрения военных блоков Швецию и прочие страны, готовые за это платить. Военной промышленности США – сплошной профит. Политическому руководству – тоже. Мол, отстаиваем национальные интересы, где можем, а заодно и возвращаем стране былое величие, граничащее с доминированием. Но не все так гладко, как это могло бы быть. В том числе из-за Турции. Анкара, по большому счету, делает все правильно, не замыкаясь на одном или нескольких поставщиках вооружения, чтобы элементарно не попасть к ним в тотальную зависимость. Турцию, прежде всего, интересует реальная безопасность, а не ставящие ее под сомнение политические игры. 

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
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Ну и деньги тоже. Не секрет, что американские комплексы Patriot уступают российским С-400 практически по всем тактико-техническим характеристикам. Зато превосходят их по цене. Причем очень и очень существенно. И эти два аргумента для Анкары носят явно не второстепенный характер. Ну а шантаж и "наезды", к которым стал прибегать Вашингтон, не добавляет радужных перспектив американской "оборонке" на территории Турецкой республики, так же как и политическому диалогу сторон. Собственно, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сформулировал предельно четко: язык угроз в отношении его страны недопустим. И точка. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik 

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Равиль Фазылов
США нашли замену Инжирлику?
14:07
27.02.2018
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Павел Анатольевич Павел анатольевич
Нет, не так нужно.
Подготовлен списком новый секретный пакет санкций под названием "Анкара" , находится на рассмотрении, скоро появится в открытом доступе.
13:49
27.02.2018
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andreyrash
Посмотрим какая революция проканает в Турции. Фатхулаха на царство!!! Да и булочки не забудьте я думаю без них никак!
13:47
27.02.2018
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