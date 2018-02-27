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Граф Сен-Жермен, Princesse Moustache и тайна трех карт

07:0027.02.2018
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© AP Photo / Amr NabilВелосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, ФранцияВелосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
© AP Photo / Amr Nabil
Сен-Жермен говорил по поводу своего возраста: эти глупые парижане воображают, что мне две тысячи лет, но если говорить серьезно, то я на самом деле намного старше, чем выгляжу. А еще, говорят, он открыл княгине Голицыной тайну трех карт.

В этот день, …лет назад

Двадцать седьмого февраля 1784 года умер знаменитый авантюрист граф Сен-Жермен. 

Сколько он прожил на самом деле лет, не знал никто. А сам граф иногда в каком-нибудь парижском салоне мог вскользь, между делом, упомянуть о своих беседах с какими-нибудь известными людьми, которые умерли сотни лет тому назад…

Слухи о своем бессмертии граф Сен-Жермен не опровергал и даже косвенно подтверждал. Например, как-то совершенно случайно старая графиня де Сержи узнала в нем человека, которого встречала в Венеции пятьдесят лет назад. И она уверяла всех, что с той поры граф совершенно не изменился!

Сен-Жермен как-то заметил по поводу своего возраста: эти глупые парижане воображают, что мне две тысячи лет, но, если говорить серьезно, то я на самом деле намного старше, чем выгляжу.

© Екатерина Чеснокова
Юрий Веденеев в роли короля Франции Людовика XV на премьере спектакля режиссера Александра Горбаня "Фанфан-Тюльпан"
Многие пытались выведать тайну о его истинном возрасте, пытались подкупать слуг Сен-Жермена. Старик-слуга взял деньги, однако заявил, что ничего не знает ни о возрасте графа, ни о его прошлом, так как служит у него всего-то 300 лет!..

И где родился граф, тоже никто не знал. Он прекрасно владел немецким, французским, английским, испанским, португальским языками, знал и восточные языки. А еще он обладал обширными познаниями в области истории, оккультизма и химии. Говорили, что он получает из неблагородных металлов золото и может убрать трещины и затемнения на бриллианте. Выполнял деликатные дипломатические миссии французского двора и даже пользовался одно время доверием короля Людовика XV. А ввели его в ближний круг монарха, конечно же, женщины! По воспоминаниям другого знаменитого авантюриста Казановы, граф предоставлял придворным дамам косметику, которая делала их красивее. По крайней мере, так уверяли сами дамы. Впрочем, Сен-Жермен не обещал им полного омоложения, но заверял, что они хорошо сохранятся благодаря его настою.

Граф исколесил всю Европу, то спасаясь от монаршей немилости, то в поисках приключений. Он побывал и в России. В Германии встречался с драматургом Фонвизиным, который в письме к родным назвал Сен-Жермена "первым в свете шарлатаном". А княгине Наталье Петровне Голицыной граф якобы открыл тайну трех карт.

Наталью Петровну знали отлично и в Петербурге, и в Париже. Фрейлина "при дворе четырех императоров", статс-дама. Прототип главной героини повести Пушкина "Пиковая дама".

В обществе она была известна как Princesse Moustache – "Усатая княгиня". В старости у нее явственно стали выделяться под носом усы… А в молодости  она слыла красавицей! В Париже, где Голицына бывала много раз и подолгу, при дворе французского короля Людовика XVI и его супруги Марии-Антуанетты ее величали "Московской Венерой". С возрастом красота поблекла, но Голицыну весьма уважали в петербургском высшем свете. Писатель граф Владимир Соллогуб писал: "Почти вся знать была ей родственная по крови или по бракам. Императоры высказывали ей любовь почти сыновнюю. После представления ко двору каждую молодую девушку везли к ней на поклон; гвардейский офицер, только надевший эполеты, являлся к ней, как к главнокомандующему". А ее уже взрослый сын Дмитрий Владимирович, герой Отечественной войны 1812 года и знаменитый московский генерал-губернатор, не мог позволить себе сидеть в присутствии матери без ее разрешения. А на другого сына – Бориса Владимировича – она за что-то рассердилась и долго не допускала его к себе и на письма не отвечала. Князь Борис никогда не был женат, но умер, оставив сиротами двух внебрачных дочерей от цыганки, носивших фамилию Зеленских. Они воспитывались в семье брата, и об их существовании Наталья Петровна никогда не узнала…

Современники отмечали острый ум Голицыной и ее аристократическую надменность. В разговорах княгиня часто подчеркивала знатность и древность своего рода. Современник вспоминал: "Она все фамилии бранит и выше Голицыных никого не ставит. И когда она перед своей 6-летней внучкой хвалила Иисуса Христа, то девочка спросила: "Не из фамилии ли Голицыных Иисус Христос?"".

© Фото : Дмитрий Бочаров, предоставлено Малым театром
Сцена из спектакля "Пиковая дама"
Но вошла Princesse Moustaсhe в историю под именем "пиковой дамы". Граф Сен-Жермен открыл княгине – как говорили – знаменитую тайну трех якобы счастливых карт: тройка, семерка, туз. Еще говорили, что племянник Голицыной, проигравшийся в карты, благодаря этой тайне будто бы не только отыгрался, но и получил немалый прикуп. 

"Пиковую даму" – повесть Пушкина и оперу Чайковского, знают все. Но, вероятно, немногие скажут: в какую игру играл Германн? В одну из самых распространенных игр конца XVIII – начала XIX веков: штосс, или фараон. Игра, по своей сути, не очень интересна, но… азартна! 

После выхода в свет в 1834 году "Пиковой дамы" Пушкин писал: "При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся… Моя "Пиковая дама" в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку, туза". Голицына умерла в один год с Пушкиным. Но ей-то было почти сто лет!..

Вернемся, однако, к графу Сен-Жермену. Многие сомневались, что он действительно умер в 1784 году. Были те, кто уверял, что видели его и позднее. Например, королева Мария-Антуанетта говорила, будто граф предупреждал ее за несколько месяцев о неминуемой революции. Сен-Жермена еще долго встречали то там, то сям в Европе даже в начале XIX века. Прямо Агасфер какой-то! Но это уже совсем другая история. 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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