РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Всем ребятам пример. Эммануэль Макрон "спляшет" под русскую музыку

17:0326.02.2018
(обновлено: 18:08 26.02.2018)
0640
© AFP 2018 / Dominique FagetЭммануэль Макрон дегустирует вино на агропромышленноый ярмарке в ПарижеЭммануэль Макрон дегустирует вино на агропромышленноый ярмарке в Париже
© AFP 2018 / Dominique Faget
Эммануэль Макрон сыграет в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Персонаж главы государства держится в тайне. Но его нетрудно вычислить методом исключения.

Всем ребятам пример. Эммануэль Макрон "спляшет" под русскую музыку
Эти новости из Парижа пришли независимо друг от друга. Но как небо и земля, масло и хлеб, старик и море, ценные сами по себе, они лишь в совокупности обрели свое истинное предназначение. Вначале стало известно, что Эммануэль Макрон 1 марта сыграет в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Есть у них при дворе такие театральные забавы. "Елисейские четверги". А потом он сам сказал, почему. Пусть и по другому поводу, но признался, что на обед и на ужин принимает по бокалу красного вина. "Лично я пью вино днем и вечером", – прозвучало это дословно. 

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Не один на-поле-он. Макрон решил подражать еще и Трампу
Коли так, то повод и не имеет значения – лишь бы он был. До встречи с Дионисом Макрон решил послужить Мельпомене или между первой и второй – неизвестно. Как не факт, что послужить он решил Мельпомене. Его муза все-таки помладше, как ни странно это звучит, и зовут ее Брижит. Говорят, это она составляет список приглашенных на дебют мужа. И очень может быть, что она же и подбирала ему репертуар. Брижит и Эммануэль. Грех во Франции растрачивать такие имена вхолостую. Их должно было осенить что-нибудь ролевое. Тем паче после ученика и учительницы, президента и первой леди публика ждала от них новых решений.

Персонаж главы государства держится в тайне. Но его нетрудно вычислить методом исключения. Если в двух словах, то симфоническая фантазия Прокофьева – это про отважного пионера, который спас птичку от кошки и поймал за хвост волка. Кроме этих героев, есть в ней еще дедушка мальчика, утка и охотники. Можно было бы разглядеть в лидере Франции задатки Птички. Особенно, если учесть ее спор с Уткой о том, кто из них – важная птица. Но эта роль имела бы смысл, доверь они исполнение Утки, скажем, Ангеле Меркель. Она, кстати, в итоге и оказалась в утробе серого хищника. 

А без канцлерин Петя – это словно специально для Макрона. Не Гамлет, конечно, но тоже – всем ребятам пример. И хотя имя Петя в сочетание с глаголом "пить" отсылает к совершенно конкретному деятелю украинской недополитики, ощущение такое, что есть в Эммануэле что-то наше. Русское. Он играет под нашу музыку нашего мальчика и рассуждает, как наш человек. Вино в малых дозах полезно в любом количестве. Ему бы освоить еще одну нашу истину. Утром выпил – весь день свободен. И не надо ждать обеда. Впрочем, судя по тому, что он занят в спектакле, он не особо себя утруждает. 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Наполеон наоборот, или как Макрон Корсику "завоевывал"
Хотя на пару с Меркель на этих же выходных проникся заботой о Восточной Гуте. Опять же, вопрос: до того, как принял, или все-таки когда посмотрел на мир под нужным углом, то есть, градусом. Вот, кстати, тоже сюжет. Ну, не позвали Меркель на хромую утку. Так у Прокофьева есть балет "Золушка". Чем Ангела не фея? А Эммануэль с его талантами может сыграть и пажа, и принца, и главную героиню. Тем более после ужина. Ведь он президент здесь, он муж первой леди. Он – Эммануэль, он исполнит и мышь. Вино и подмостки – без личных трагедий. Для комедиантов – свободный Париж. 

Это, между прочим, еще и загадка из серии "занимательная политология". Что может позволить себе Макрон и не может Трамп? Ответ. Жену старше себя, плясать под русскую дудку и истину в вине.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена