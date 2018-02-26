Эммануэль Макрон сыграет в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Персонаж главы государства держится в тайне. Но его нетрудно вычислить методом исключения.
Всем ребятам пример. Эммануэль Макрон "спляшет" под русскую музыку
Эти новости из Парижа пришли независимо друг от друга. Но как небо и земля, масло и хлеб, старик и море, ценные сами по себе, они лишь в совокупности обрели свое истинное предназначение. Вначале стало известно, что Эммануэль Макрон 1 марта сыграет в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Есть у них при дворе такие театральные забавы. "Елисейские четверги". А потом он сам сказал, почему. Пусть и по другому поводу, но признался, что на обед и на ужин принимает по бокалу красного вина. "Лично я пью вино днем и вечером", – прозвучало это дословно.
Коли так, то повод и не имеет значения – лишь бы он был. До встречи с Дионисом Макрон решил послужить Мельпомене или между первой и второй – неизвестно. Как не факт, что послужить он решил Мельпомене. Его муза все-таки помладше, как ни странно это звучит, и зовут ее Брижит. Говорят, это она составляет список приглашенных на дебют мужа. И очень может быть, что она же и подбирала ему репертуар. Брижит и Эммануэль. Грех во Франции растрачивать такие имена вхолостую. Их должно было осенить что-нибудь ролевое. Тем паче после ученика и учительницы, президента и первой леди публика ждала от них новых решений.
Персонаж главы государства держится в тайне. Но его нетрудно вычислить методом исключения. Если в двух словах, то симфоническая фантазия Прокофьева – это про отважного пионера, который спас птичку от кошки и поймал за хвост волка. Кроме этих героев, есть в ней еще дедушка мальчика, утка и охотники. Можно было бы разглядеть в лидере Франции задатки Птички. Особенно, если учесть ее спор с Уткой о том, кто из них – важная птица. Но эта роль имела бы смысл, доверь они исполнение Утки, скажем, Ангеле Меркель. Она, кстати, в итоге и оказалась в утробе серого хищника.
А без канцлерин Петя – это словно специально для Макрона. Не Гамлет, конечно, но тоже – всем ребятам пример. И хотя имя Петя в сочетание с глаголом "пить" отсылает к совершенно конкретному деятелю украинской недополитики, ощущение такое, что есть в Эммануэле что-то наше. Русское. Он играет под нашу музыку нашего мальчика и рассуждает, как наш человек. Вино в малых дозах полезно в любом количестве. Ему бы освоить еще одну нашу истину. Утром выпил – весь день свободен. И не надо ждать обеда. Впрочем, судя по тому, что он занят в спектакле, он не особо себя утруждает.
Хотя на пару с Меркель на этих же выходных проникся заботой о Восточной Гуте. Опять же, вопрос: до того, как принял, или все-таки когда посмотрел на мир под нужным углом, то есть, градусом. Вот, кстати, тоже сюжет. Ну, не позвали Меркель на хромую утку. Так у Прокофьева есть балет "Золушка". Чем Ангела не фея? А Эммануэль с его талантами может сыграть и пажа, и принца, и главную героиню. Тем более после ужина. Ведь он президент здесь, он муж первой леди. Он – Эммануэль, он исполнит и мышь. Вино и подмостки – без личных трагедий. Для комедиантов – свободный Париж.
Это, между прочим, еще и загадка из серии "занимательная политология". Что может позволить себе Макрон и не может Трамп? Ответ. Жену старше себя, плясать под русскую дудку и истину в вине.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.