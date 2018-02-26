Эммануэль Макрон сыграет в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Персонаж главы государства держится в тайне. Но его нетрудно вычислить методом исключения.

Всем ребятам пример. Эммануэль Макрон "спляшет" под русскую музыку Your browser does not support HTML5 audio

Эти новости из Парижа пришли независимо друг от друга. Но как небо и земля, масло и хлеб, старик и море, ценные сами по себе, они лишь в совокупности обрели свое истинное предназначение. Вначале стало известно, что Эммануэль Макрон 1 марта сыграет в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Есть у них при дворе такие театральные забавы. "Елисейские четверги". А потом он сам сказал, почему. Пусть и по другому поводу, но признался, что на обед и на ужин принимает по бокалу красного вина. "Лично я пью вино днем и вечером", – прозвучало это дословно.

Коли так, то повод и не имеет значения – лишь бы он был. До встречи с Дионисом Макрон решил послужить Мельпомене или между первой и второй – неизвестно. Как не факт, что послужить он решил Мельпомене. Его муза все-таки помладше, как ни странно это звучит, и зовут ее Брижит. Говорят, это она составляет список приглашенных на дебют мужа. И очень может быть, что она же и подбирала ему репертуар. Брижит и Эммануэль. Грех во Франции растрачивать такие имена вхолостую. Их должно было осенить что-нибудь ролевое. Тем паче после ученика и учительницы, президента и первой леди публика ждала от них новых решений.

Персонаж главы государства держится в тайне. Но его нетрудно вычислить методом исключения. Если в двух словах, то симфоническая фантазия Прокофьева – это про отважного пионера, который спас птичку от кошки и поймал за хвост волка. Кроме этих героев, есть в ней еще дедушка мальчика, утка и охотники. Можно было бы разглядеть в лидере Франции задатки Птички. Особенно, если учесть ее спор с Уткой о том, кто из них – важная птица. Но эта роль имела бы смысл, доверь они исполнение Утки, скажем, Ангеле Меркель. Она, кстати, в итоге и оказалась в утробе серого хищника.

А без канцлерин Петя – это словно специально для Макрона. Не Гамлет, конечно, но тоже – всем ребятам пример. И хотя имя Петя в сочетание с глаголом "пить" отсылает к совершенно конкретному деятелю украинской недополитики, ощущение такое, что есть в Эммануэле что-то наше. Русское. Он играет под нашу музыку нашего мальчика и рассуждает, как наш человек. Вино в малых дозах полезно в любом количестве. Ему бы освоить еще одну нашу истину. Утром выпил – весь день свободен. И не надо ждать обеда. Впрочем, судя по тому, что он занят в спектакле, он не особо себя утруждает.

Хотя на пару с Меркель на этих же выходных проникся заботой о Восточной Гуте. Опять же, вопрос: до того, как принял, или все-таки когда посмотрел на мир под нужным углом, то есть, градусом. Вот, кстати, тоже сюжет. Ну, не позвали Меркель на хромую утку. Так у Прокофьева есть балет "Золушка". Чем Ангела не фея? А Эммануэль с его талантами может сыграть и пажа, и принца, и главную героиню. Тем более после ужина. Ведь он президент здесь, он муж первой леди. Он – Эммануэль, он исполнит и мышь. Вино и подмостки – без личных трагедий. Для комедиантов – свободный Париж.

Это, между прочим, еще и загадка из серии "занимательная политология". Что может позволить себе Макрон и не может Трамп? Ответ. Жену старше себя, плясать под русскую дудку и истину в вине.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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