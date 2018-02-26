"Верховный цирк Украины" или "Галактический сенат"? Раде ищут новое имя

Украина хочет избавиться от Верховной рады. То есть переименовать ее во что-нибудь в рамках декоммунизации. Депутаты предлагают свои занятные варианты.

Верховная рада Украины – это советское наследие. Во всяком случае, ее название, уверен директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ведь "рада", что по-русски значит "совет" – название, действительно, пришедшее из периода СССР. За парламентом незалежной его официально закрепили в 1996 году. Теперь нашлись те, кто считает, что под такой "вывеской" работать невыносимо.

А значит, по мнению Вятровича, законодательный орган нужно переименовать. Это уже отработанный способ решения многих проблем в стране: города назвать иначе, памятники Ленину снести, вместо звездочек на погонах нарисовать ромашки. В любом деле должно быть место выдумке. И Раду предлагают переименовать не просто в скучный "парламент", а, например, в "Национальное собрание".

Но, говорит Вятрович, нужно это еще обсудить. Наверное, нужно, чтобы название отражало суть заведения, что логично. И, кажется, в таком случае наиболее подходящее слово – это цирк. Ведь нередко в новостях из Верховной рады можно узнать не только, какой абсурдный закон приняли на этот раз, но и кто кому дал в глаз, и кого отхлестали букетом.

Некоторые депутаты с таким названием согласны. Предлагают и другие варианты, типа "галактический сенат". Самоирония – это всегда хорошо. Но посмотрите, с какой легкостью сами депутаты говорят, что их работа настолько абсурдна и бессмысленна, что подойдет и самое глупое название. То есть они готовы ходить подраться не в солидное "Национальное собрание", а в "галактический сенат" – это "органичное" название предложили, кстати, в Блоке Петра Порошенко.

С таким настроением "слуг народа" надеяться на какие-то положительные изменения в стране, наверное, не стоит.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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