"Верховный цирк Украины" или "Галактический сенат"? Раде ищут новое имя

Верховная рада Украины – это советское наследие. Во всяком случае, ее название, уверен директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
А значит, по мнению Вятровича, законодательный орган нужно переименовать. Это уже отработанный способ решения многих проблем в стране: города назвать иначе, памятники Ленину снести, вместо звездочек на погонах нарисовать ромашки. В любом деле должно быть место выдумке. И Раду предлагают переименовать не просто в скучный "парламент", а, например, в "Национальное собрание".
Но, говорит Вятрович, нужно это еще обсудить. Наверное, нужно, чтобы название отражало суть заведения, что логично. И, кажется, в таком случае наиболее подходящее слово – это цирк. Ведь нередко в новостях из Верховной рады можно узнать не только, какой абсурдный закон приняли на этот раз, но и кто кому дал в глаз, и кого отхлестали букетом.
С таким настроением "слуг народа" надеяться на какие-то положительные изменения в стране, наверное, не стоит.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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