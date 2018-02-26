Кто судит чемпионов, или Почему в США не могут пережить победу Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на критику со стороны американской фигуристки Эшли Вагнер: она предложила ей выступить с такой же программой. Едва ли американка воспользуется этим предложением. Так что ей остается только завидовать.

Завидовать лучше молча. Похоже, об этой простой истине напрочь забывают в США, когда речь заходит о женском одиночном фигурном катании. Началось все с американской фигуристки Эшли Вагнер, которая после выступления 15-летней Алины Загитовой в командном турнире раскритиковала будущую олимпийскую чемпионку. "Это не программа. Она убила время в начале, а затем просто прыгала во второй половине", – написала Вагнер на своей странице в Twitter. Все сложные элементы – тройные прыжки и каскады – Загитова действительно исполняет во второй половине выступления. Это особенно ценится судьями и позволяет ей набирать высочайшие оценки за технику.

За свою несдержанность Вагнер тут же поплатилась. Ее слова прокомментировали все ведущие российские фигуристы и тренеры, назвав ее "диванным экспертом". К слову, сама 26-летняя Эшли Вагнер на Олимпиаду в Южную Корею не отобралась. А ее высшее спортивное достижение на Играх – это бронза в командном турнире Сочи-2014 и 7 место в индивидуальном турнире. Впрочем, ее соотечественницы, которые выступали в Пхенчхане, не могут похвастаться и этим результатом. Они заняли с 9 по 11 места. Вердикт – это просто зависть.

Но на этом американцы решили не останавливаться, и уже после блестящей победы Загитовой в женском одиночном катании американская журналистка Кристин Бреннан заявила, что "золото" досталось не той россиянке. Можно подумать, что если бы победу одержала Евгения Медведева, американская журналистка посчитала бы это справедливым. Можно не сомневаться, что в адрес двукратной чемпионки мира посыпались бы те же самые обвинения, что программа несбалансированная и слишком много прыжков во второй половине. В статье также критикуется система подсчета баллов, которая приведет к тому, что судьи будут предпочитать прыгуна артисту.

Впрочем, претензий к артистизму российских фигуристок никто не высказывает. В мире фигурного катания сегодня вряд ли можно найти кого-нибудь, кто лучше Загитовой может исполнить настоящую балетную партию на льду или сыграть Анну Каренину так, как это делает Медведева.

Что касается "прыгунов", то всем злопыхателям ответила сама олимпийская чемпионка. "Пусть попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю. Однако комментировать после не стану", – сказала Алина Загитова . Интересно, много ли найдется желающих ответить на этот вызов?

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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