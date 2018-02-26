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Петр Шафиров: счастливая звезда номенклатурщика

07:0026.02.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМоскваМосква
© РИА Новости / Антон Денисов
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Воровал он, как говорят, отчаянно. И доворовался. 26 февраля 1723 года в Москве вывели его на плаху. Да в последний момент помиловали. Потому что был Шафиров частью петровской номенклатуры. А кадры, как известно, решают все.

В этот день, …лет назад

Петр Павлович Шафиров сделал головокружительную карьеру. Такие взлеты возможны лишь в самые бурные периоды истории и только при самых неординарных руководителях или вождях. Сын крещеного еврея из Смоленска, благодаря знанию иностранных языков, еще в молодые годы вошел в ближнее окружение царя Петра. Был участником "Великого посольства". Примечательно, что когда царь узнал о стрелецком мятеже и решил вернуться из Европы в Москву, в числе немногих близких людей он взял с собой Шафирова.

Потом Шафиров занимался исключительно дипломатической работой: заключал международные договоры, выполнял деликатные поручения. Назначен тайным секретарем к своему свату – главе Посольского приказа графу Головину.

© РИА Новости
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Портрет Петра Первого
Но вершиной дипломатической карьеры, доказавшей всем незаменимость Шафирова, конечно, стала печальная история Прутского похода 1711 года. После Полтавской виктории Петр почему-то решил, что ему и турки по плечу. Но Османская империя тогда еще была очень сильна. И для победы над ней нужны были Румянцев, Потемкин и Суворов…

В итоге русская армия во главе с самим царем была окружена турецкими войсками. Ради спасения Петр готов был отказаться от всех приобретений в ходе Северной войны, кроме Петербурга. В турецкий лагерь был послан Шафиров, который благодаря своей ловкости, а еще больше деньгам, выторговал для своего сюзерена гораздо более выгодные условия мира. А главное – свободу. И царице Екатерине Алексеевне даже не понадобилось для этого жертвовать своими драгоценностями…

Естественно, после этого Шафиров вошел в еще больший фавор у Петра. Получил очень много всего: орден Андрея Первозванного, вице-канцлерство, сенаторство, чин действительного тайного советника. Дом Шафирова, по воспоминаниям современников, был одним из лучших в Петербурге. И стоял он рядом с домом Петра. Очевидец Берхгольц так описывал Шафирова в зените славы: "Он очень мал ростом и так неестественно толст, что едва может двигаться". Но тут надо помнить, что в те времена толщина фигуры в определенном смысле была символом значимости и богатства ее обладателя.

А Шафиров таковым и был! Он организовал "кумпанство" по производству тканей, получил от правительства привилегии и преференции. В итоге капитал компании в период расцвета составлял миллион рублей. Эту сумму сейчас сложно себе и представить!

Он еще более двух десятилетий руководил всей российской почтой, хотя, по свидетельству современников, мало что в этом деле смыслил. Барон поступил мудро: отдал всю почту на откуп своим смышленым подчиненным, а те ему платили за невмешательство немалые отступные. Впрочем, покровительство во все времена стоило дорого…

А падение Шафирова началось, казалось бы, с пустяка. В 1722 году у него случился конфликт с Меншиковым в то время, когда Петр находился в Персидском походе. Как говорится, кот из дома, мыши в пляс…

© РИА Новости / РИА Новости
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Меншиков
Вообще-то у Шафирова с Меншиковым отношения были до этого хорошие, даже вместе владели кой-какими привилегиями, в частности, промыслом ворвани на Белом море. А ссора началась, конечно же, из-за "презренного металла". Шафиров обвинил прилюдно в Сенате Меншикова в лихоимстве –незаконном межевании в свою пользу земель в Почепе (ныне Брянская область). Наверно, обидно показалось, что без него воруют! Но "счастья баловень безродный" в ответ обвинил Шафирова в казнокрадстве. Дошло даже до пьяной драки между "птенцами гнезда Петрова".

В итоге дело Шафирова рассматривалось в Сенате, и он был лишен чинов, титула, имений и приговорен к смертной казни. А все почему? Ему не простили сенаторы того, что он, номенклатурный работник, пошел против своих же.

Казнь была назначена на утро 26 февраля 1723 года. Кремль стал наполняться народом. Всем хотелось посмотреть на новую метаморфозу Шафирова: сначала из грязи в князи, а теперь – снова в грязь, даже хуже…

Как вспоминает в "Дневнике" Берхгольц, Шафирова "на простых санях и под караулом привезли из Преображенского приказа, ему прочли его приговор и преступления… После того с него сняли парик и старую шубу и взвели его на возвышенный эшафот, где он по русскому обычаю обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился, потом встал на колена и положил голову на плаху; но прислужники палача вытянули его ноги, так что ему пришлось лежать на своем толстом брюхе. Затем палач поднял вверх большой топор"… Но ударил им возле головы Шафирова, по плахе. И тут кабинет-секретарь Петра I Алексей Васильевич Макаров, еще один номенклатурный "птенец",  от имени императора объявил, что Шафирову в уважение его заслуг казнь заменяется ссылкой в Сибирь…

Сразу после этой церемонии медику, находившемуся тут же, пришлось пускать Шафирову кровь – так сильно было потрясение бывшего вице-канцлера.

Кстати, медики, как и служители культа, всегда находятся где-то поблизости от плахи. Вспоминается старый анекдот.

– Частенько трудитесь, батюшка? – спросил врач священника на похоронах.

– По вашей милости, – отвечал с поклоном священник.

Как помнится, использовать гильотину первым предложил врач, и смертельный газ для казни осужденных в США тоже предложил доктор – Аллен Мак-Лин Гамильтон…

А что касается Шафирова, то до Сибири он не добрался. Он поднял на ноги всех своих друзей-приятелей, "птенцов гнезда Петрова", у которых рыльце тоже было в пушку, просил их походатайствовать перед императором. Видимо, удалось. В итоге бывший вице-канцлер застрял в Нижнем Новгороде. Там и проходила его ссылка. На содержание Шафирову и его семье отпускалось ежедневно по 33 копейки. Ну, это, конечно, не миллионами ворочать, но деньги по тем временам неплохие. Впрочем, все познается в сравнении…

После смерти Петра Шафиров, естественно, возвратился во власть. Он же принадлежал к "партийной" петровской номенклатуре! Тот же Меншиков забыл старые обиды, ему помог, потому что сам последние лет десять жизни императора находился под судом. Сам мог в любой момент оказаться на месте Шафирова. Тем более, "полудержавному властелину", ввиду шаткости внутриполитического положения после смерти Петра, нужны были проверенные люди из старой гвардии. Кадры решают все!

© РИА Новости / Б.Манушин
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"Портрет Екатерины I", картина художника Ж.М.Натье
Поэтому как только Екатерина I взошла при помощи Меншикова на престол, она тут же восстановила Шафирова в баронстве, даже вернула часть изъятого имущества, честно наворованного бывшем вице-канцлером в прежние годы нелегкой службы. Он стал президентом Коммерц-коллегии. И даже принялся за сочинение истории царствования Петра. Правда, из этого ничего не вышло. Петр-то, конечно, был благодетелем, но воспоминания о дымящейся плахе сковывали мысли Шафирова, перо выпадало из рук…

А при императрице Анне Иоанновне он вообще расцвел. Как-никак, а именно Шафиров устроил в свое время ее брак с герцогом Курляндии. Вновь занимался дипломатической работой, а потом до конца жизни возглавлял всю ту же Коммерц-коллегию. Ну а какой же еще министерский пост он мог занимать? Конечно, поближе к деньгам!

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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