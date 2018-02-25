"Где деньги, Зин?.." США заглянули в украинский карман

Западу надоела игра с Киевом в одни ворота – украинская политическая сборная подворовывает и шулерствует с "призовыми". Как бы не приостановили этот "матч", чтобы поменять "сборную солянку" на более подходящих игроков.

Свидетельств использования должностными лицами своих властных полномочий в корыстных целях на Украине так много, что списки этих "подвигов" составляют уже не только незалежные СМИ. The New York Times молчала, молчала да и разразилась вдруг статьей про "символы украинской коррупции". Три роскошные виллы на южном побережье Испании, оформленные как собственность президента Порошенко и двух его "деловых партнеров" – это как раз оттуда, из прессы США. Там же выведена на чистую воду и грязная операция с продажей ВСУ сотни военных машин скорой помощи: вместо того, чтобы способствовать улучшению медицинских услуг в украинских войсках, машины почему-то начали ломаться. Кстати, случайным образом главой автокомпании-виновницы оказался один из двух "деловых партнеров" Петра Порошенко – соседей по вилле в Испании.

Выдержке президента Украины можно позавидовать. Его администрация гордо промолчала и тогда, когда появились международные данные об офшорах политиков, и фамилия украинского лидера в них тоже была. Что бы там ни писали западные СМИ про украинских чиновников и бизнесменов, через руки которых проходят большие деньги – и, как правило, это "одни и те же" руки, – президентских реакций на разоблачения нет никаких.

Прямо какая-то психическая анестезия, говоря медицинским языком! Или, как минимум, – нежелание проводить в стране необходимые с точки зрения Запада реформы. Запад, конечно, верит в Украину, но вера его стала слабеть. Во всяком случае, новостью последних дней стало объявление о том, что Евросоюз сворачивает один из своих проектов на Украине. Это тот, который был связан со строительством современных КПП на границах Украины с четырьмя соседями (так сказать, для доброго вспоможения интеграции украинской экономики с другими экономиками). Строительство неприлично долго подвисало – до тех пор, пока западные партнеры, простите, не плюнули на свой проект, и если сложить сумму высказываний зарубежных СМИ, то этим самым партнерам "надоела игра в одни ворота при взаимодействии с Украиной".

Самое прелестное, что в этих обстоятельствах на украинском поле вдруг появился новый игрок, готовый ежемесячно отстегивать Украине 21 000 долларов США, да какой игрок – королева Великобритании ! Елизавета Вторая арендовала на 49 лет территорию вокруг посольства Канады в Киеве (канадцы, как известно, – подданные Ее величества: их страна входит в Содружество наций). Так что Европа все-таки стала для Украины чуточку ближе, более того – она теперь в самом сердце страны: 0,1622 арендованных гектара на улице Костельной.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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