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"Где деньги, Зин?.." США заглянули в украинский карман

14:0025.02.2018
(обновлено: 15:24 25.02.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПетр Порошенко и Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017Петр Порошенко и Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Западу надоела игра с Киевом в одни ворота – украинская политическая сборная подворовывает и шулерствует с "призовыми". Как бы не приостановили этот "матч", чтобы поменять "сборную солянку" на более подходящих игроков.

Свидетельств использования должностными лицами своих властных полномочий в корыстных целях на Украине так много, что списки этих "подвигов" составляют уже не только незалежные СМИ. The New York Times молчала, молчала да и разразилась вдруг статьей про "символы украинской коррупции".  Три роскошные виллы на южном побережье Испании, оформленные как собственность президента Порошенко и двух его "деловых партнеров" – это как раз оттуда, из прессы США. Там же выведена на чистую воду и грязная операция с продажей ВСУ сотни военных машин скорой помощи: вместо того, чтобы способствовать улучшению медицинских услуг в украинских войсках, машины почему-то начали ломаться. Кстати, случайным образом главой автокомпании-виновницы оказался один из двух "деловых партнеров" Петра Порошенко – соседей по вилле в Испании. 

Митинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Мнение: как США ни пыжатся, их деньги на "успех" Украины вылетают в трубу
Выдержке президента Украины можно позавидовать. Его администрация гордо промолчала  и тогда, когда появились международные данные об офшорах политиков, и фамилия украинского лидера в них тоже была. Что бы там ни писали западные СМИ про украинских чиновников и бизнесменов, через руки которых проходят большие деньги – и, как правило, это "одни и те же" руки, – президентских реакций на разоблачения нет никаких. 

Прямо какая-то психическая анестезия, говоря медицинским языком! Или, как минимум, – нежелание проводить в стране необходимые с точки зрения Запада реформы. Запад, конечно, верит в Украину, но вера его стала слабеть. Во всяком случае, новостью последних дней стало объявление о том, что Евросоюз сворачивает один из своих проектов на Украине. Это тот, который был связан со строительством современных КПП на границах Украины с четырьмя соседями (так сказать, для доброго вспоможения интеграции украинской экономики с другими экономиками). Строительство неприлично долго подвисало – до тех пор, пока западные партнеры, простите, не плюнули на свой проект, и если сложить сумму высказываний зарубежных СМИ, то этим самым партнерам "надоела игра в одни ворота при взаимодействии с Украиной". 

Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Пиаровская комедия". Экономист о заявлении представителя ЕБРР по Украине
Самое прелестное, что в этих обстоятельствах на украинском поле вдруг появился новый игрок, готовый ежемесячно отстегивать Украине 21 000 долларов США, да какой игрок – королева Великобритании! Елизавета Вторая арендовала на 49 лет территорию вокруг посольства Канады в Киеве (канадцы, как известно, – подданные  Ее величества: их страна входит в Содружество наций). Так что Европа все-таки стала для Украины чуточку ближе, более того – она теперь в самом сердце страны: 0,1622 арендованных гектара на улице Костельной. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik   

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ababaku
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