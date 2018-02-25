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Javelin – только начало: США "насытят" Украину своим оружием

10:0025.02.2018
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© AFP 2018 / Sergey BobokСолдаты Национальной гвардии Украины во время принятия присяги в ХарьковеСолдаты Национальной гвардии Украины во время принятия присяги в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Ставка США на силовое решение проблемы Донбасса как на способ спровоцировать Россию вмешаться в конфликт становится все очевидней.

Спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что поставка противотанковых комплексов Javelin – лишь элемент масштабной военной помощи США Киеву. Он также лишний раз напомнил, что во времена Барака Обамы действовал запрет на поставки Украине летального оружия. Это к вопросу о том, какая из американских администраций была адекватней. Теперь его нет, запрета. А что не запрещено, то, как известно, разрешено. Волкер указал на возросшие при новой власти в Соединенных Штатах возможности оказывать помощь Киеву в вопросе защиты украинской территории. Мол, Вашингтон будет восполнять пробелы в вооружении ВСУ. Часть оружия, по словам Волкера, Украине будет предоставлена безвозмездно, другую часть она может купить. Если, конечно, деньги будут.

Американские военные в Киеве
© AFP 2018 / Genya Savilov
Военный политолог рассказал, какой может быть военная помощь США Украине

Это серьезная история. Все более очевидна ставка США на силовое решение проблемы Донбасса как на способ спровоцировать Россию вмешаться в конфликт. Во всяком случае, постоянно нависающая угроза большой войны как механизм давления на Москву американской стороной применяется все более напористо. Понятно, что при нынешних деградировавших российско-американских отношениях противоположная сторона не будет прислушиваться к предостережениям России по поводу оружейных поставок. Они звучали неоднократно. Но Вашингтону, как показывает практика, наплевать и на мнение европейских элит, которым большой конфликт практически в центре Европы, мягко говоря, ни к чему. К примеру, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не так давно заявил, что поставки Киеву американского оружия – рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса. Его слова, увы, так и остались словами. 

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Жизнь взаймы: Киев хочет брать военную технику напрокат. Разумеется, у США

Более того, США в последние месяцы активно интересуются готовностью Украины, Польши и еще ряда европейских стран, по странному стечению обстоятельств расположенных в непосредственной близости от России, к условиям войны. Оборонное логистическое агентство США изучает инфраструктуру этих государств. Что любопытно, это ведомство интересуют местные источники получения продуктов питания и воды, ГСМ и лекарств, разного рода оборудования и предметов одежды. Плюс к тому – запасы песка, цемента и стройматериалов. Все это не очень похоже на досужий интерес, если еще учесть и заявление Волкера о возрастающей военной помощи незалежной.

Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне
© РИА Новости / Александр Мельников
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Эксперт: Канада поставит Киеву винтовки? Да, так же как США – Javelin

Киев, со своей стороны, делает все возможное, чтобы продемонстрировать "большому брату" готовность противостоять России, как иногда неуместно шутят, до последнего украинца. Петру Порошенко все труднее оставаться "президентом мира", как он презентовал себя в начале правления. Подписанный им закон о реинтеграции Донбасса, подводящий юридическую базу под силовое решение проблемы "неподконтрольных территорий" – ожидаемое и закономерное свидетельство воинственных настроений Киева и его кураторов. Тут все понятно: органически не умея созидать, нынешняя украинская верхушка продолжает держаться на конфликте с Россией, искусственным образом его подпитывая. Но в какой-то момент Вашингтон может потребовать уже не слов и приевшихся антироссийских выпадов, а конкретных действий. 

Удивительным образом интересы России, самой Украины в ее человеческом и государственном, а не чисто политическом измерении, а также вообще всей Европы сходятся в этой точке – не допустить агрессии Киева, если ему будет отдан – конечно, пока предположительно – соответствующий приказ. Вот на этой основе и надо вести переговоры в любых форматах, а не заниматься санкциями, как это предпочитают делать в Брюсселе, и прочей неэффективной и бессмысленной чепухой. Но на этом пути есть одна очень существенная проблема: отсутствие субъектности у Киева. Дай бог все-таки, чтобы она не стала причиной очередных больших бед в этой стране.  

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Андреев
Пиндосам мало Сирии, Ирака, Ливии, Афганистана, КНДР, теперь хотят бойни и на Украине.
10:25
25.02.2018
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neyuec351
"Киев хочет брать военную технику напрокат. Разумеется, у США" напоминает фильм по моему "зелена карета" там тоже табак и самогон (конфискованные) брали во " временное пользование.
10:41
25.02.2018
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