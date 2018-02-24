Гудмен "против" Улановой, или "Боевые" искусства времен холодной войны

В Госдепе США с теплотой вспомнили бойцов идеологического фронта против СССР.

Госдеп США решил напомнить себе о былых пропагандистских успехах – в музее своей истории он развернул выставку про "джазовую дипломатию". Стенд с фотографиями отсылает к проекту конца 50-х годов под названием "Послы джаза". Ему традиционно приписывается значительная роль в культурной борьбе с СССР и "разложении" советских граждан. Тогда еще не изобрели понятие "мягкой силы", поэтому суть проекта описывали как "идеологическое оружие" против коммунизма и даже как "секретное акустическое оружие" для стран советского блока.

Но почему именно сейчас Госдеп захотел об этом вспомнить? Неужели накатила ностальгия по тем временам, когда среди "орудий" в холодной войне рассматривались не только "грязные", но и "чистые" инструменты? Или, может быть, рутина заела? Перемывание собственных фейков про вмешательство и угрозы России уже мало кого возбуждает, а между тем, поддерживать тонус в антироссийском противостоянии все еще необходимо.

О "славных деньках" в США тоскуют одним и тем же способом минимум второй раз. Выставка о "внешнеполитической роли" американского джаза в 2009-м демонстрировалась в нью-йоркском Линкольн-центре. Теперь она особенно уместна, так как ровно 60 лет назад в одной из стран "советского влияния" – социалистической Польше – появился первый "джазовый посол": пианист Дейв Брубек . В СССР же "посла" сумели заслать только в 1962-м. Им стал кларнетист Бенни Гудмен. (Оба – музыканты-легенды.)

"Послы джаза" как проект на деньги Госдепа мыслился ответом на советскую пропаганду, о чем и было прямо заявлено. Но если отвечать решили "великой силой искусства", то логично предположить, что самой эффективной и потому самой опасной пропагандистской "фишкой" СССР было признано тоже искусство. Какое же, интересно? Балет, конечно! Только советский балет мог по-настоящему сильно напугать США, только он мог восприниматься особо вредным проводником советских идей и чувств, потому что только он был способен влюбить в себя с первого взгляда всех и везде.

Да и по датам все сходится. Великие первые послевоенные гастроли балета Большого театра – в Лондоне – состоялись за два года до старта "Послов джаза" в Польше: то есть в 1956-м. Это когда Уланова танцевала в "Ромео и Джульетте" Прокофьева и англичане носили штандарты с ее изображением. Первые гастроли Большого оглушили весь мир, и мир требовал повторения, ждал русский балет еще и еще, особенно когда к Большому присоединился и балет ленинградского Кировского театра.

Что интересно, таково положение дел и по сей день. А как же развивался "антисоветский" джазовый проект Госдепа США? Он просуществовал до 1979 года, потом был закрыт, но фактически джазовый бум в СССР, пусть и полуподпольный, прекратился значительно раньше – можно сказать, в тот момент, когда появились первые записи "Битлз". Массовость "роковой" аудитории, также поначалу подпольной, несравнима с массовостью джазовой, даже в лучшие для джаза времена. А русский балет – такое элитарное, такое все из себя недемократическое в отличие от джаза искусство – все так же в топе мирового внимания.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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