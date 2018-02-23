Закалка стали "Бурбоном", или Как ЕС и США меряются пошлинами

Если в США что-то зашкаливает, так зашкаливает – мама не горюй. Сейчас зашкаливает протекционизм. Но учить "старушку Европу", как вести торговые войны – это просто смешно.
После объявленного американцами намерения ограничить высокими пошлинами импорт стали и алюминия из почти пятнадцати стран Европа поняла, что нужно как-то защищаться. Первой о торгово-национальных интересах сильно забеспокоилась Германия, знаменитая своими сталеварами. В итоге прозвучала коллективная ответная угроза за океан. Если американские пошлины всерьез затронут европейскую продукцию, то страны Евросоюза введут свои сверхпошлины на американские товары, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Это как курс гомеопатии – подобное лечится подобным. Например, вы чересчур обложили наш алюминий, а мы оштрафуем ваши помидоры. Сельхозпродукты из США указаны в штрафном списке первыми. Не заплатите штрафную пошлину – ешьте сами свою картошку. Под раздачу попал и апельсиновый сок, и то, что к нему нет-нет да и подмешивают – виски Bourbon. Кстати, место производства продукта также учитывается европейскими "мстителями". Им важно задеть за живое не просто "производительные силы и производственные отношения" США, а конкретных людей – сторонников и соратников Дональда Трампа. Тот же Bourbon как объект штрафной пошлины изготавливается в штате Кентукки, то есть на родине Митча Макконнелла – лидера республиканского большинства в американском сенате. Или: не поздоровится в Европе не просто мотоциклам из США, а только марки Harley Davidson. Потому что главный офис "харлея" – в штате Висконсин, от которого выдвинулся Пол Райан, спикер палаты представителей.
Хитрецы Старого Света решили наказывать США адресно, чтобы лично президенту Трампу побольнее сделать, чтобы, может быть, даже отрезать его от процесса руководства страной или хотя бы поссорить с "товарищами сподвижниками". Убоится ли он таких перспектив? Вряд ли. Так что на торговой площадке ЕС – США маячит нечто вроде помидорно-стальной войны.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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