Конфуций против Сороса: в США озаботились влиянием Китая

Вашингтон, похоже, совсем не уверен в своем статусе, влиянии и ценностях, поэтому параноидально видит везде попытку вмешательства. С таким подходом им пора не только стену на границе с Мексикой строить, но и новый "железный занавес" вешать.

Институты Конфуция против университетов Сороса: в США обеспокоены "дурным влиянием" Китая на умы американцев. Тревогу забил The Washington Post в компании конгрессменов-республиканцев. Они утверждают, что более ста университетов в Штатах напрямую сотрудничают с официальным Пекином через институты Конфуция – сеть китайских культурно-образовательных центров за рубежом. Мол, разведка США предупреждает, что эти учреждения могут быть шпионскими ячейками.

Но и это еще не самое страшное: главная угроза – воспитание нового поколения американской общественности и даже лидеров в прокитайском духе. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио прямо говорит об этом, подчеркивая хитрость и дальновидность такого китайского плана. А конгрессмен-республиканец Кристофер Смит от штата Нью-Джерси уверен, что институты Конфуция "являются гнездами влияния и сбора разведывательных данных. Они следят за китайскими студентами, а те, кто посещает их классы, проникаются оптимизмом в отношении сегодняшнего Китая". Рубио и Смит даже якобы готовят для конгресса законопроект против этих учреждений.

Кажется, у США какой-то комплекс неполноценности. Неужели они так не уверены в себе, своей исключительности и демократии, мощи и западных ценностях, что уже видят угрозу в инструментах межкультурного сотрудничества? С таким подходом пора не только стену на границе с Мексикой строить, но и полностью изолироваться от окружающего мира железным занавесом и стальным куполом. Хотя, может, просто по себе судят и по университетам Сороса – отсюда и мания преследования.

А Китай для Штатов – это три в одном: и вмешательство, и коммунизм, и экономическое соперничество. Прямо полное собрание "красных тряпок" для быка и излюбленных клише. Но с Китаем все намного сложнее, чем с обвиняемой во вмешательстве Россией: это и огромные ресурсы Пекина, и тесные экономические связи с США, и китайский электорат в Штатах. Нельзя просто так взять и все порвать. Дональд Трамп, конечно, неоднократно грозился объявить Китаю торговую войну, но дальше слов дело не зашло – по крайней мере, пока. Поэтому и конгрессменам придется поумерить свой пыл и ограничиться рекомендациями, считают эксперты.

Вообще в эпоху глобализации трудно разобрать, где пропаганда и промывание мозгов, а где просвещение и взаимопроникновение культур. Так и в случае с институтами Конфуция, которые, кстати, еще ни в чем не уличили, но уже обвешали ярлыками. С другой стороны, почему одним можно продвигать свои ценности и политику – тем же США с их НКО, фондами поддержки либералов по всему миру, Соросом и т.д. – а другим нельзя? Но вопрос этот, разумеется, риторический: Штаты ведь проповедуют и насаждают по всему миру демократию, у них "благая миссия". Не то что у красных китайских коммунистов и Кремля с его длинными руками.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!