Конфуций против Сороса: в США озаботились влиянием Китая

Институты Конфуция против университетов Сороса: в США обеспокоены "дурным влиянием" Китая на умы американцев. Тревогу забил The Washington Post в компании конгрессменов-республиканцев. Они утверждают, что более ста университетов в Штатах напрямую сотрудничают с официальным Пекином через институты Конфуция – сеть китайских культурно-образовательных центров за рубежом. Мол, разведка США предупреждает, что эти учреждения могут быть шпионскими ячейками.
Кажется, у США какой-то комплекс неполноценности. Неужели они так не уверены в себе, своей исключительности и демократии, мощи и западных ценностях, что уже видят угрозу в инструментах межкультурного сотрудничества? С таким подходом пора не только стену на границе с Мексикой строить, но и полностью изолироваться от окружающего мира железным занавесом и стальным куполом. Хотя, может, просто по себе судят и по университетам Сороса – отсюда и мания преследования.
Вообще в эпоху глобализации трудно разобрать, где пропаганда и промывание мозгов, а где просвещение и взаимопроникновение культур. Так и в случае с институтами Конфуция, которые, кстати, еще ни в чем не уличили, но уже обвешали ярлыками. С другой стороны, почему одним можно продвигать свои ценности и политику – тем же США с их НКО, фондами поддержки либералов по всему миру, Соросом и т.д. – а другим нельзя? Но вопрос этот, разумеется, риторический: Штаты ведь проповедуют и насаждают по всему миру демократию, у них "благая миссия". Не то что у красных китайских коммунистов и Кремля с его длинными руками.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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