Не зря все-таки вся шведская королевская рать пару лет назад искала российскую подводную лодку. Вот оно, когда всплыло. В смысле, не субмарина-фантом, а финансовая схема.

ПРОгнутся шведы. США дают Швеции установку: на Patriotизм Your browser does not support HTML5 audio

И в Швеции тоже, наверное, человек – это звучит гордо. А вот патриот – как в Польше или Румынии, по-американски. Patriot. И вскоре от таких Patriotов и в этой скандинавской стране станет тесновато. США дают установки. Ну, как дают – ПРО-дают. Стокгольм покупает у них три ЗРК, в составе которых будут 100 зенитных управляемых ракет и 200 ракет-носителей. В боекомплект также входят радары, оборудование для связи, первичные двигатели, генераторы, запчасти и техническая документация. Хотя она-то как раз и не к чему. Разворачивать и обслуживать эту батарею будут сами американцы. И то верно. Зачем утруждать принимающую сторону.

"Предполагаемая продажа увеличит оборонительные возможности шведских военных и поддержит их взаимодействие с США и НАТО", – за шведов решили в Пентагоне. А не для шведов сказали, что размещение этих противоракетных систем "не изменит военный баланс сил в регионе". Ну, мол, висит себе ружье на стене, да и висит. От самих скандинавов всего-то и понадобится, что земля и деньги. И то, и другое, надо полагать, у них есть. Не зря все-таки вся королевская конница, вся королевская рать пару лет назад полгода искала российскую подводную лодку. Вот оно, когда всплыло. В смысле, не субмарина-фантом, а финансовая схема.

После того как военные, несмотря на все усилия, ничего в акватории так и не выловили, парламент с испугу существенно поднял министерству обороны боевой бюджет. И теперь оно может спокойненько отстегнуть 3,2 млрд долларов на Patriotизм. Дороговато, конечно. Польша за 4,5 восемь комплексов у США покупает. Ну, так Швеция, как говорится, и не "член профсоюза". Хотя местный воевода с крепкой, как выражение, фамилией Хультквист очень стремится ей, то есть, фамилии, соответствовать. В смысле, хочет, аж не может, стать членом НАТО. Так хочет, что реши он установить ЗРК в своем собственном дворе, ему бы точно сделали скидку.

Впрочем, ему и так есть, чем гордиться. В случае заключения контракта Швеция станет первой европейской страной не из Североатлантического альянса, которая примет на вооружение эти противоракетные наборы made in USA. Другой вопрос, зачем они ей? Ну, это, как говорится, к Шойгу не ходи. Чтобы, не будучи в блоке, чувствовать себя, как у блока за пазухой. Это раньше у викингов рога торчали, а теперь – уши. Причем чужие. Зато с появлением этих ракет они от страха перед российской угрозой уже совсем не только пальцем в небо попасть смогут. Больше-то все равно не во что.

Кстати, по поводу "попасть". Чтобы Patriot среагировал на цель, должно пройти не меньше 90 секунд. С-400, например, делает это в десять раз быстрее. Так что, чем уж там они руководствовались, когда присваивали ему войсковой индекс – MIM-104 – неизвестно, но угадали. В Швецию они-таки попадут. Все остальное – мимо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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