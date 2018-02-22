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Слишком жирно будет, или Как большие аппетиты съели планы Пентагона

16:4422.02.2018
(обновлено: 18:04 22.02.2018)
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© РИА Новости / Александр Имедашвили, STFПерейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble PartnerВоеннослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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Если верить американским СМИ, обещанного пополнения их армии ждать не стоит. Даже нынешний воинский штат Штаты набрать не в состоянии. Одни достойны пера Рабле. Иным еще надо рассказать, кто это. И то без толку. IQ, знаете ли.

Слишком жирно будет, или Как большие аппетиты съели планы Пентагона
Сколько раз, слушая об аппетитах Вашингтоне, мы думали: а не слишком ли жирно? Как часто спрашивали: а вы не лопнете? И вот пожалуйста. Сами признают, что слишком и лопнут. По крайней мере, планы Пентагона. Американцы призывного возраста подложили своему министерству обороны большую и жирную свинью. И не только ее, но и все, что можно употребить в пищу. "И корову, и быка, и кривого мясника, и карету, и дугу…". И дальше – по списку. Иными словами, пришел военным амбициям Вашингтона полный Барабек. В смысле, Робин, Бобин, Сэм, Скот, Джон и прочий Смит. 

Военнослужащие США. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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По данным Politico, три четверти граждан США от 17 до 24 лет не годятся к строевой из-за ожирения, здоровья, криминального прошлого и банальной необразованности. Таким образом, делает вывод издание, "грандиозные намерения" властей по наращиванию вооруженных сил могут столкнуться с кадровым дефицитом. Они-то рассчитывали на пополнение в 56 тысяч в течение пяти лет. А полнеют те, на кого они рассчитывали. И, если верить статье, даже нынешний воинский штат Штаты набрать не в состоянии. Одни достойны пера Рабле. Иным еще надо рассказать, кто это. IQ приличного числа призывников не дотягивает до аттестата зрелости. 

Не армия, а сброд, едва сдерживаясь, по-военному прямолинейно оценивает рекрутов отставной генерал Томас Спор. "У нас в голове существует образ сильного американца, способного на многое. Этот образ уже не отвечает реалиям", – цитирует его Politico. Утверждение "Спорное". Поскольку только в голове у них этот образ и существует. Ну, и в попкорновых боевиках. Что до реалий, тут он прав. И капитана Америку впору изображать с брюшком, и рядового Райана вытащить теперь еще тяжелее. Да и "спасатели" его ни в танк, ни в окоп, ни в какие ворота не влезут. Идеальная мишень. 

Впрочем, и Пентагону нечего на зеркало пенять, коли у самого рожа треснет. Новобранцы-толстопузики вполне соответствуют геополитической доктрине Вашингтона. У него ведь тоже зверские аппетиты. Ни одну более или менее приличную страну мимо не пропустит – с потрохами сожрет. Особенно если есть в ней что-нибудь полезное. Еще лучше, если полезное ископаемое. Ну, и совсем хорошо, если топливно-энергетическое. Опять же, президент Дональд  Трамп того и хотел, чтобы военные дела поправились. Правда, не в этом смысле. Зачем ему к тяжелой артиллерии тяжелая пехота? 

Военнослужащие армии США на военной базе Форт-Кемпбелл
© AP Photo / Mark Humphrey
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Но хороший солдат – голодный солдат. А на этих провизии не напасешься. Стало быть, им главное – приказать самим ее добыть. Так что, может, и зря упитанных да невоспитанных забраковали. И астматиков, кстати, тоже. Ну и что из того, что их доля среди призывников необратимо растет. У сборной Норвегии по зимним видам спорта вся команда из них состоит. Если что, расскажут, как такими побеждать. Одному же НАТО служат. А пока у Пентагона проблема. Деньги-то на расширение рядов он себе уже выбил. И что теперь ему с ними делать? Только и остается, что тоже – проесть.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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Популярные комментарииВсе комментарии
Лех Лехыч
они уже набрали себе рекрутов бородатых, в Сирии уже обкатали теперь в афган перебрасывают
17:41
22.02.2018
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